Slipknot Tour 2024 in Deutschland: Tickets im Vorverkauf

Slipknot haben zwar schon 2023 in Deutschland gespielt, das hindert die Masken-Band aber nicht daran, auch im kommenden Jahr wiederzukommen. Für 2024 wurden neue Slipknot-Konzerte angekündigt. Heute, am Freitag, den 15. Dezember, startet der öffentliche Vorverkauf für die Slipknot-Tour 2024. Wann geht der Vorverkauf los und wo werden Corey Taylor und Co. spielen?

Im nächsten Jahr wird der 25. Geburtstag des ersten Slipknot-Albums gefeiert. Das Debüt-Werk wird also ganz im Fokus der Auftritte stehen. Der offizielle Vorverkauf für die Slipknot-Tour 2024 startet heute, am Freitag, den 15. Dezember. Bei Eventim und weiteren offiziellen Vorverkaufsstellen könnt ihr vor dem Wochenende noch zuschlagen. Bereits seit Mittwoch, den 13.12. können Fans mit einem o2-Vertrag über den „Priority“-Sale auf Tickets zugreifen (zum o2-Vorverkauf).

Wann & wo kann man Tickets für die Slipknot-Tour 2024 kaufen?

Bis die Band dann nach Europa kommt, muss man noch eine ganze Weile warten. Erst im nächsten Dezember ist es soweit. Immerhin drei Tour-Stopps wird es in Deutschland geben. Das sind die Termine:

06.12.2024 – Dortmund, Westfalenhalle

08.12.2024 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.12.2024 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Der Startschuss für die Konzertreise ist der 5. Dezember 2024 mit dem Auftritt im Ziggo Dome, Amsterdam. Die offizielle Ankündigung mit allen Tour-Terminen 2024:

Als Support werden „Bleed From Within“ spielen.

Bereits 2023 war die Band im Rahmen der „The End, So Far“-Tour in Deutschland. Das ist auch der Titel des aktuellen Albums, das im Herbst 2022 veröffentlicht wurde:

The End, So Far Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.12.2023 09:13 Uhr

Slipknot Tour 2024 Pre-Sale: Start-Termin für den Vorverkauf

Im Sommer 1999 erschien das „Self Titled“-Album der Band. Das brachiale Werk ebnete den Weg für die maskierte Gruppe, eine der heißesten Metal-Bands dieser Zeit zu werden. 2022 waren Slipknot zum Beispiel bereits der Samstag-Headliner beim Wacken-Festival. Am heutigen Freitag solltet ihr euch rechtzeitig in die virtuelle Warteschlange einreihen, um bei den Tickets für die Konzerte 2024 zuzuschlagen. Hier geht es zum Vorverkauf:

Achtet darauf, Tickets nur über offizielle Plattformen zu kaufen. Vor allem Viagogo und Ticketbande sind dafür bekannt, Eintrittskarten zu überhöhten Preisen anzubieten. Hierbei handelt es sich nicht um Direktverkäufer, sondern um Drittanbieter. Bands wie Rammstein untersagen den Verkauf von Karten für ihre Events bei diesen Plattformen gerichtlich. Auch wenn die Slipknot-Tickets nach kurzer Zeit ausverkauft sein sollten, lohnt sich immer wieder ein Blick auf die offizielle Verkaufsseiten. Hin und wieder werden noch Tickets nachträglich freigeschaltet, etwa weil es Rückläufer oder nicht durchgeführte Buchungen gab.

Um nicht darauf angewiesen zu sein, solltet ihr euch den Wecker für den Ticketvorverkauf der Slipknot-Konzerte stellen und ab Freitag, 10:00 Uhr beim Vorverkauf bereitstehen.

