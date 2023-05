Nicolas Cage ist ein Phänomen. Der auch für seine Rollenvielfalt bekannte Schauspieler polarisiert, denn verdammt gute und jede Menge schlechte Filme pflastern seinen Weg. Relativ überraschend kommt es jetzt nach 18 Jahren zu einem Comeback eines der besseren Werke des Künstlers.

An den Kinokassen war „Lord of War – Händler des Todes“ kein durchschlagender Erfolg, aber in den Jahren danach wurde der Film von Regisseurs und Autor Andrew Niccol zum Kult.

Lord of War: Teil 2 mit Nicolas Cage wird verfilmt

Nicolas Cage spielt darin perfekt den Waffenhändler Yuri Orlov. Der hat mit Wiktor Anatoljewitsch But eine realexistierende Vorlage. Der Name tauchte 2022 wieder in den Nachrichten auf. Den But war es, den Putin im Tausch gegen die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner haben wollte.

Am 8. Dezember kam es zum Gefangenenaustausch, der russische Präsident bekam „seinen“ in den USA hinter Gitter sitzenden Waffenhändler zurück und die USA konnten ihre Profi-Spielerin, die in Russland wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt wurde, endlich wieder nach Hause holen.

Der Trailer verschafft einen ersten Eindruck:

Lord of War – Trailer

Jetzt die Meldung des Tages: „Lord of War“ wird nach 18 Jahren fortgesetzt. Die Dreharbeiten beginnen schon im Herbst 2023 (Quelle: The Hollywood Reporter). Viel ist über den „zweiten Teil“ noch nicht bekannt, so viel ist aber laut Bericht schon klar:

Nicolas Cage ist wieder mit dabei , er übernimmt erneut die gealterte Rolle des Yuri Orlov.

, er übernimmt erneut die gealterte Rolle des Yuri Orlov. Der schwedische Schauspieler Bill Skarsgård (zuletzt in John Wick 4 zu sehen), nimmt die Rolle von Orlovs Sohn an. Der konkurriert mittlerweile im Waffengeschäft mit seinem Vater.

Im Regiestuhl sitzt erneut Andrew Niccol.

Kino-Release in 2024 denkbar

Unklar ist noch, wann die Fortsetzung von „Lord of War – Händler des Todes“ in die Kinos kommen wird. Aber ein Start vielleicht schon Ende nächsten Jahres ist durchaus möglich.

Für die Filmsammler:

Lord of War - Händler des Todes [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.05.2023 11:07 Uhr

Wer das Original noch mal sehen möchte oder es bisher noch nicht kannte, der kann „Lord of War – Händler des Todes“ gegenwärtig im Abo von RTL+ sehen. Gut zu wissen: Ein kostenloses Test-Abo über einen Zeitraum von 30 Tagen steht zur Verfügung („Lord of War“ bei RTL+ ansehen).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.