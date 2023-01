Der Februar beschert Abonnenten von Disney+ ein wahres Spektakel, bei dem der legendäre Schauspieler Nicolas Cage förmlich in Flammen aufgeht. Denn genau das tut er in seiner Rolle des Johnny Blaze alias Ghost Rider. Ein Marvel-Blockbuster, der nicht ganz unumstritten ist.

Nicolas Cage ist ein wahres Phänomen, wie kann ein Schauspieler gleichzeitig in so verdammt guten wie auch schlechten Filmen brillieren? Zu den eher nicht so stark von der Kritik gefeierten Filmen gehört sicherlich auch „Ghost Rider“ aus dem Jahr 2007. Den gibt es ab dem 3. Februar 2023 nun auch auf Disney+ zu sehen („Ghost Rider“ bei Disney+ ansehen). Gegenwärtig ist der Marvel-Blockbuster auch noch auf Netflix zu haben, aber wer weiß, wie lange noch (auf Netflix sehen).

Nicolas Cage höllisch heiß auf Disney+

Worum geht es da eigentlich? Bei einer abstrus schlechten Bewertung von 27 Prozent bei Rotten Tomatoes und 5,2 von 10 Punkten bei der IMDb ist dies eigentlich nicht so wichtig. Stichpunkte müssen da reichen – Mephistopheles, Teufelspakt, Nicolas Cage als brennendes Skelett auf dem Motorrad. Allein das letzte Bild reicht aber, um diesem B-Movie im Heimkino auf Disney+ eine Chance zu geben.

Das muss man doch einfach sehen:

Ghost Rider (2007) – Trailer

Ja, „Ghost Rider“ gehört zu den eher schlechteren Marvel-Verfilmungen, wie es sie vor dem MCU (Marvel Cinematic Universe) etliche gab. Und doch sollte man diese Trash-Perle, die unglaubliche 110 Millionen US-Dollar gekostet hat, gesehen haben. Vor allem auch, weil die Fortsetzung aus dem Jahr 2012 noch schlechter war und bis jetzt auf Disney+ eh nicht verfügbar ist.

Übrigens, Nicolas Cage glaubt zu wissen, warum „Ghost Rider“ qualitativ scheiterte. Wie so oft liegt der Grund wohl in den Vorstellungen des Filmstudios. Cage dazu (übersetzt): „Hätte man Ghost Rider in einem nicht jugendfreien Format gedreht, so wie man den Mut hatte, es mit Deadpool zu tun, und würde man es heute wieder tun, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Film enorm erfolgreich wäre.“ (Quelle: Far Out).

Neue Chance im MCU?

Eventuell gibt es für eine solche Neuverfilmung eine Chance innerhalb des aktuellen Marvel-Filmuniversums. Im letzten Jahr brachte sich nämlich der bekannte Schauspieler Ryan Gosling für die Rolle des „Ghost Rider“ ins Spiel. Etwas, was sich sogar Marvel-Chef Kevin Feige gut vorstellen könnte (Quelle: Far Out). Erwähnenswert: Gosling ist seit 2011 mit Kollegin Eva Mendes zusammen und beide sind Eltern von zwei Töchtern. Mendes stand einst mit Nicolas Cage in „Ghost Rider“ vor der Kamera. In Zukunft könnte diese Rolle ihr aktueller Lebenspartner übernehmen.

