Im Februar 2023 erwartet Fans von astreiner Schnetzel-Action ein echtes Genre-Highlight. Die Rede ist von Wanted: Dead. Der Third-Person-Shooter kombiniert Feuergefechte à la John Wick mit brutalen Kills. Ein neuer Trailer stellt dabei 50 dieser blutigen Finisher vor.

Feiern brutale Action-Spiele bald ein Comeback?

Heutzutage besteht die Videospielwelt entweder aus großen Open-World-Blockbustern oder kleinen Indie-Spielen mit Retro-Charme. Für Spiele im Mittelfeld, oft auch AA-Titel genannt, ist die Luft seit der PS4-Ära ziemlich dünn geworden.

Gemeint sind damit vor allem abgefahrene Action-Spiele wie zum Beispiel Wet, Shadows of the Damned, Army of Two, Binary Domain und noch viele weitere.

In die Fußstapfen dieser schnörkellosen Baller-Buden tritt im kommenden Februar Wanted: Dead.

In der Rolle von Lt. Hannah Stone räumt ihr im Hong Kong der nahen Zukunft ordentlich auf. Dafür steht euch ein bleihaltiges Arsenal an Schusswaffen, aber auch euer Katana zur Seite.

Dabei setzt der Hybrid-Slasher/Shooter, wie Wanted: Dead auf Steam betitelt wird, vor allem auf stylische Action der Marke John Wick und brutale Finisher.

Über IGN ist ein neuer Trailer erschienen, der diese Kills ausgiebig zelebriert. Macht euch am besten selbst ein Bild:

Das müsst ihr über Wanted: Dead wissen

Wanted: Dead wird von ehemaligen Ninja-Gaiden-Entwicklern produziert und soll pünktlich zum Fest der Liebe am 14. Februar 2023 für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Von der USK hat das blutige Action-Spiel übrigens eine überraschende Altersfreigabe ab 16 erhalten. Daran zeigt sich vor allem wie sich die Zeiten geändert haben. Vor einigen Jahren wäre ein Spiel wie Wanted: Dead mit Sicherheit nicht ungeschnitten in Deutschland erschienen.

Das bedeutet aber auch, dass ihr euch zum Beispiel die schicke Collectors Edition ohne Probleme über Amazon holen könnt:

Wanted: Dead Collectors Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2023 13:26 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.