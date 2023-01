Die Bestseller-Charts im Xbox-Store sorgen immer wieder für eine Überraschung. Auch eher alte Spiele können hier noch noch ihren zweiten (oder dritten, oder vierten) Frühling erleben. Aktuell kämpft sich Ubisofts GTA-Alternative Watch Dogs: Legion wieder in die Charts.

Watch Dogs: Legion ist wieder ein Xbox-Bestseller

Von Watch Dogs: Legion hat sich Ubisoft wahrscheinlich mehr erhofft. Der hauseigene GTA-Rivale ging im Oktober 2020 an den Start und blieb hinter den Erwartungen der Presse und der Spieler zurück. Der Metacritic-Schnitt der PS5-Version etwa liegt bei 66 Punkten, der User-Score bei 5,3 Zählern (Quelle: Metacritic). Das beinahe einstimmige Fazit von Fans und Kritikern: Da wäre mehr drin gewesen.

Interessanterweise feiert das Open-World-Action-Adventure nun jedoch ein kleines Comeback auf der Xbox – zumindest legt das die aktuelle Chart-Übersicht der Xbox-Bestseller nahe. Dort kann sich Watch Dogs: Legion immerhin den achten Platz sichern (Quelle: Microsoft Store).

Watch Dogs: Legion - Gameplay-Übersicht [OFFIZIELL] | Ubisoft [DE]

Was für Stärken und Schwächen Watch Dogs: Legion hat, erklären wir euch in unserem Test:

Warum ist das Ubisoft-GTA wieder in den Xbox-Charts?

Das dürfte vor allem an einer Rabattaktion liegen, die vor Kurzem zu Ende gegangen ist. In diesem Zeitraum wurde Watch Dogs: Legion für 13,99 Euro statt 69,99 Euro im Microsoft Store für die Xbox angeboten – das entspricht einem Rabatt von rund 80 Prozent.

Wer hofft, dass Watch Dogs: Legion noch fleißig von Ubisoft mit Updates versorgt wird, müssen wir leider enttäuschen:

Inzwischen kostet die Standard-Version des Ubisoft-Spiels wieder reguläre 69,99 Euro, dürfte aktuell aber noch vom Erfolg der Preisreduktion zehren. Schnäppchenjäger müssen jedoch nicht verzweifeln. Denn die Deluxe-Edition von Watch Dogs: Legion ist weiterhin stark reduziert. Diese gibt für 15,99 Euro statt 79,99 Euro im Microsoft Store.

Watch Dogs: Legion ist übrigens nicht das einzige Spiel, das ein kleines Comeback auf der Xbox feiert. Immer wieder finden sind etwas ältere Spiele in den Xbox-Charts wieder. So etwa aktuell auch Dead Island oder Metro: Last Light Redux.