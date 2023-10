WhatsApp: Pfeil neben Profilbild – was bedeutet das?

Die Macher von WhatsApp statten den Messenger immer wieder mit neuen Funktionen aus. Einige Nutzer sehen neben ihrem Profilbild ein Pfeil-Symbol. Das bedeutet das?

Den grünen Pfeil sieht man zum Beispiel, wenn man die Einstellungen in der Messenger-App aufruft. Das Symbol weist auf ein neues Feature hin, mit dem man WhatsApp auf einem Smartphone mit 2 Accounts nutzen kann.

Das bedeutet der Pfeil neben Profilbild in WhatsApp

Ein Support von mehreren Konten auf einem Gerät wurde von Nutzern schon länger gewünscht. Ende 2023 wird die Funktion endlich eingeführt. Bei einem Smartphone mit 2 SIM-Karten kann man also zwischen mehreren Konten innerhalb der App hin- und herwechseln. Dabei hilft das Pfeilsymbol. Tippt man den Pfeil an und hat noch keinen zweiten Account, lässt sich so das zusätzliche Konto hinzufügen und einrichten. Das sollte man beachten:

Mit dem Pfeil kann man ein neues „ Konto hinzufügen “ auswählen, um einen zusätzlichen WhatsApp-Account auf seinem Gerät einzurichten.

“ auswählen, um einen zusätzlichen WhatsApp-Account auf seinem Gerät einzurichten. Nutzt man bereits mehrere Accounts auf dem Gerät, kann man damit zwischen den Profilen wechseln .

. Voraussetzung ist, dass man ein Dual-SIM-Gerät nutzt. Das WhatsApp-Konto ist mit einer Telefonnummer verknüpft, ohne eigene Nummer lässt sich der Messenger nicht verwenden.

Dabei können entweder zwei gewöhnliche SIM-Karten oder eine eSIM genutzt werden.

WhatsApp: Mehrere Accounts auf einem Smartphone nutzen

Das Feature ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man sein Smartphone mit Dual-SIM-Option nutzt und ein privates sowie ein Arbeits-Konto im Messenger nutzt. Bis zur Einführung des neuen Features konnte man parallel mehrere WhatsApp-Accounts nur über Umwege nutzen, indem der Messenger mit einer Drittanbieter-App geklont wurde.

Die neue Funktion, mit der man mehrere WhatsApp-Konten anmelden kann, wird wellenartig ausgerollt und soll in den kommenden Wochen für alle WhatsApp-Nutzer freigeschaltet werden.

