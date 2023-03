Google wird in wenigen Monaten mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro zwei neue Top-Smartphones vorstellen, die den Markt weiter erobern sollen. Doch schon jetzt gab es einen massiven Leak, der das Pro-Modell in einem komplett neuen Licht zeigt. Google wird dort laut neuesten Informationen größere Änderungen am Design und der Kamera vornehmen.

Google verändert Pixel 8 Pro stark

Seit dem Pixel 6 Pro hat Google seine eigenen Smartphones von Jahr zu Jahr immer besser und hochwertiger gemacht. Mit dem Pixel 8 Pro beginnt aber eine neue Ära. Denn Google bricht wohl mit der Tradition, dass das teuerste Modell unbedingt ein Dual-Edge-Display haben muss, das eigentlich keinen Mehrwert besitzt. Deswegen könnte im Pixel 8 Pro ein flaches Display zum Einsatz kommen, welches zudem 6,52 Zoll misst und nicht mehr 6,7 Zoll. Das würde gleich zwei Probleme lösen. Das Handy wäre nicht mehr so unnötig groß und schwer.

Neben dem flachen Display beim Pixel 8 Pro will Google auch die Kamera stärker überarbeiten. Während beim Pixel 7 Pro (Test) die Zoom-Kamera noch ausgeklammert war (siehe Titelbild), werden jetzt alle drei Sensoren in einer Kamerapartie zusammengefasst. Weiterhin taucht ein neuer Sensor unter dem LED-Blitz auf. Es wird spekuliert, dass es sich dabei eventuell um einen LiDAR-Scanner handeln könnte, der die Umwelt in 3D erfasst.

Optisch würden sich das Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit flachen Displays annähern und könnten unter Umständen Platz machen für ein Ultra-Modell mit Dual-Edge-Panel. Dieses ist schon seit längerer Zeit in der Gerüchteküche unterwegs, wurde bisher aber noch nicht enthüllt.

Das hat das Google Pixel 7 Pro drauf:

Erste Informationen zum Pixel 8 Pro während der Google I/O?

Mit der offiziellen Vorstellung des Pixel 8 und Pixel 8 Pro ist erst im Herbst 2023 zu rechnen. Auf der Google I/O im Mai könnte das Unternehmen aber schon einen Ausblick geben, was uns erwartet. So hat es Google zuletzt beim Pixel Tablet und anderen Geräten gemacht. Wir halten euch auf dem Laufenden.