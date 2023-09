„GuBe“: Bedeutung der Abkürzung bei Twitter & Co

„GuBe“ und ähnliche Abkürzungen gewinnen aktuell an Beliebtheit auf verschiedenen sozialen Netzwerken, in Chats und bei Unterhaltungen über den Messenger. Was „GuBe“ genau bedeutet, erfahrt ihr hier.

„GuBe“ stammt im Gegensatz zu vielen Abkürzungen aus dem Netz nicht aus dem Englischen, sondern ist ein vergleichbares Akronym wie „GuMo“, „GuNa“ oder „GaLiGrü“, die aktuell auf X (ehemals Twitter), Instagram, Facebook und Co. an Beliebtheit gewinnen.

Weitere gängige Chat-Abkürzungen wie „ikr“, „TIL“ oder „tfw“ und deren Bedeutung haben wir hier für euch zusammengefasst:

Bedeutung der Abkürzung „GuBe“

Die Herleitung der Abkürzung ist tatsächlich einfacher als erwartet: Das Akronym „GuBe“ steht dabei einfach für den Genesungswunsch „Gute Besserung“. Die Abkürzung wird somit auf sozialen Plattformen genutzt, um jemanden eine baldige Genesung zu wünschen, der in seinem Post davor von einer Krankheit oder einem Unfall berichtet hat.

Dabei sollte man bei der Abkürzung aber besonders auf den Kontext und mögliche Untertöne achten. Abkürzungen wie „GuMo“, „GuNa“ oder „GöGa“ werden gerne als Meme genutzt. Die ansteigende Nutzung solcher Abkürzung ist zum Teil auch auf die Karikierung des sogenannten Boomer-Humors zurückzuführen.

Die Abkürzung wird somit satirisch oder ironisch verwendet, um überspitzt unlustig zu wirken, wie es der älteren Bevölkerungsgruppe nachgesagt wird, die nicht mehr zeitgemäßen Witzen nachhängt. Einige gute Beispiel für diese Art von Humor und Humor-Persiflage finden sich in der Reddit-Gruppe r/ichbin40undlustig.

