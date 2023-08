okf: Was bedeutet die Abkürzung?

In sozialen Medien wie Twitter oder TikTok und in der Jugendsprache im realen Leben stößt man immer wieder auf seltsame Ausdrücke und Begriffe. So kann es passieren, dass ihr der Abkürzung „okf“ begegnet. Was bedeutet „okf“?

Die Abkürzung kann verschiedene Bedeutungen haben, die sich aus dem Kontext der Aussage ergibt.

Was versteht man unter „okf“?

Der Begriff gibt also an, dass Personen ihr T-Shirt und Hemd ausziehen und mit nacktem Oberkörper unterwegs sind. Vor allem bei Twitter/X wird der Begriff verwendet, um ein unangenehmes Rudelverhalten von Männern zu bezeichnen. Einige Beispiele für die Verwendung der Abkürzung „okf“ mit der Bedeutung „oberkörperfrei“ bei Twitter:

okf: Bedeutung der Abkürzung bei der Jugend auf dem Dorf

Eine wesentlich ältere Bedeutung des Akronyms ist der Begriff „Ortskontrollfahrt“. Dabei handelt es sich um ein Wort mit ironischer Bedeutung. Auch wenn man von der Bezeichnung darauf schließen könnte, handelt es sich bei einer „Ortskontrollfahrt“ nicht um eine offizielle, behördliche Kontrollfahrt oder Ähnliches. Stattdessen handelt es sich um eine Umschreibung einer Fahrt, die vor allem Jugendliche auf dem Dorf aus Langeweile unternehmen. Aus Mangel an alternativen Beschäftigungen fahren diese Jugendlichen dann ziellos durch den Ort, um sich die Zeit zu vertreiben. Eine „Kontrolle“ jeglicher Art findet nicht statt. Anstelle von „okf“ oder „Ortskontrollfahrt“ wird oft auch der Begriff „cruisen“ beziehungsweise „Cruising“ verwendet.

Auch wenn die „okf“ ein lustiger Zeitvertreib sein soll, sind diese Autofahrten ohne konkreten Anlass laut § 30 Abs. 1, S. 3 der Straßenverkehrsordnung verboten, wenn sich andere dadurch gestört fühlen. Man sollte also den Motor bei solchen Spaßfahrten nicht laut Aufheulen und den Bass aus dem Sound-System im Auto wummern lassen. In der Straßenverkehrsordnung heißt es:

„Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden.“

