Mugshot: Bedeutung und Beispiele von Prominenten

Online liest man immer wieder etwas von einem „Mugshot“. Ende August 2023 ist der Begriff vor allem durch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf vielen deutschen News-Seiten und in sozialen Medien zu lesen. Worum handelt es sich dabei und was bedeutet „Mugshot“ auf Deutsch?

Der Ausdruck war aber schon weit vor Donald Trump immer wieder in den Medien. „Mugshot“ ist ein englischsprachiger Begriff. Es setzt sich aus den Wörtern „mug“ für „Fresse“ oder „Visage“ und „Shot“ für „Schnappschuss“ zusammen.

Was ist ein „Mugshot“?

Ein „Mugshot“ ist eine offizielle, polizeiliche Foto-Aufnahme von Tatverdächtigen, Verhafteten und Angeklagten. Dabei reicht alleine der Verdacht aus. Es wird also auch ein Mugshot erstellt und öffentlich gemacht, wenn man unschuldig ist. Bei der Aufnahme wird sowohl das Profil als auch die Seite fotografiert. Die Fotos werden unmittelbar nach einer Festnahme geschossen, wenn auch die persönlichen Daten aufgenommen werden. In Deutschland werden solche Bilder zwar auch erfasst, aus Datenschutzgründen sind die Polizeifotos aber nicht öffentlich zugänglich. Anders sieht es in den USA aus. Dort sind die Bilder gemeinfrei und aufgrund des „Freedom of Information Acts“ für jeden frei einsehbar. Die Pressefreiheit wird in den USA also über den Schutz der Persönlichkeitsrechte gestellt.

In den USA sind die „Mugshots“ sehr populär. Fotos von Prominenten werden meist sofort in den Medien aufgegriffen, zudem gibt es kuriose Trends zu den „schönsten Verbrechern der USA“, die anhand der Polizeifotos gewählt werden. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Jeremy Meeks, der immer wieder in den sozialen Medien als „hübschester Häftling aller Zeiten“ erwähnt wird. Meeks wurde 2014 bei einer Razzia verhaftet, inzwischen ist der als Model aktiv. Sein Instagram-Account hat über 1,5 Millionen Follower.

Mugshot: Beispiele von Prominenten

Einige Beispiele für Mugshots von Stars aus Film, Fernsehen und Musik findet ihr im Video:

Für Prominente sind die Mugshots oft ein Problem, schließlich werden dadurch oft erst Straftaten und Vergehen öffentlich. Auch kleinere Delikte wie das Fahren ohne Führerschein führen zu entsprechenden Aufnahmen wie Justin Bieber 2014 bemerken musste (Quelle: E!). Auch von AAA-Prominenten wie Michael Jackson, Paris Hilton oder Bill Gates gibt es solche Mugshots.

Manch einer versucht das Beste aus den Polizeifotos zu machen. Donald Trump vermarktet sein jüngstes Foto und in einem offiziellen Online-Shop gibt es T-Shirts, Tassen und andere Produkte mit dem Bild zu kaufen, das vermutlich in jeder Übersicht der „Fotos des Jahres 2023“ zu sehen wird (Quelle: Welt.de).

