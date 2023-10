Rizzler: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

Seit einiger Zeit liest und hört man in sozialen Medien immer wieder das Wort „Rizzler“. Was bedeutet das auf Deutsch und wann wird der Ausdruck verwendet?

„Rizzler“ ist zum Beispiel in Memes bei X (Twitter), Instagram und Co. zu lesen, wird aber auch in Videos bei TikTok gesagt.

„Rizzler“: Was bedeutet das auf Deutsch?

„Rizzler“ ist die Beschreibung für eine Person und leitet sich von einem anderen beliebten Jugendwort ab: „Rizz“. Das ist ein Substantiv, das Fähigkeiten und Eigenschaften beschreibt, mit denen Männer Frauen gut „rumkriegen“ können.

Der „Rizzler“ ist entsprechend die Person, die diese Fähigkeiten hat. Er hat nicht nur „Swag“ und Erfolg bei den Frauen, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens. Zudem klingt es ähnlich wie „Riddler“, einem Bösewicht aus der „Batman“-Welt. Der „Riddler“ zeichnet sich dadurch aus, nicht mit Gewalt und Brutalität gegen Batman und die Bürger Gothams vorzugehen, sondern mit seinem Verstand und seiner Intelligenz.

Bedeutung und Beispiele für das Jugendwort „Rizzler“

Der „Rizzler“ kommt nicht nur bei Frauen gut an. So kann ein er auch im Job erfolgreich sein, sich durch ein hohes Selbstbewusstsein auszeichnen und ist finanziell gut aufgestellt. Er ist also ein „Player“, „Sigma Male“ oder eine Art „Giga Chad“.

Einige Beispiele für die Verwendung des Wortes „Rizzler“ in der deutschen Sprache findet ihr bei X/Twitter:

Auch wenn dem „Rizzler“ oberflächlich positive Eigenschaften zugeschrieben werden, ist es eher ein abwertender Ausdruck. Man bezeichnet damit zum Beispiel Leute, die sich überheblich geben und den Eindruck erwecken, Frauen nur auszunutzen. Der „Rizzler“ ist also kein Mensch, dem man nacheifert, sondern der durch sein arrogantes Verhalten Abneigung erzeugt. Es gibt noch eine übertriebene Steigerung des Memes mit der Bezeichnung „Adolf Rizzler“. Der Ausdruck ist stark überzeichnet und beschreibt den „Rizzler mit dem höchsten Rizz, der jeden ohne Probleme rizzen“ kann. Aufgrund der Nähe zu Personen aus der Vergangenheit hat der Ausdruck aber einen negativen Beigeschmack.

