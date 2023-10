Code 1000: Diese 13 verschlüsselten Codes will man bei Ikea & Co. nicht hören

© Bildquelle: Getty Images / NVS 1 / 14

Anzeige

Bei jedem Besuch in Supermärkten, Drogerien oder großen Kaufhäusern wie Ikea hört man Lautsprecherdurchsagen. Oft sind diese harmlos, manchmal wird lediglich nach weiterem Kassenpersonal gefragt oder ein Kunde gesucht. Einige Codes beinhalten jedoch geheime Botschaften an das Mitarbeiterpersonal.

Die folgenden Zahlen-Codes will man lieber nicht hören, wenn man gerade in einem Kaufhaus, Supermarkt oder Baumarkt zu Besuch ist. Die Durchsagen sind extra codiert, damit Besucher nicht genau erfahren, was gerade im Laden los ist oder welche Situation dahintersteckt. Das soll einerseits geschehen, um nicht unnötige Informationen preiszugeben, etwa wenn eine Durchsage an einen Ladendetektiv gerichtet ist und andererseits will man Kunden nicht beunruhigen, wenn es ein Problem gibt.

Mit den Codes möchte man zum Beispiel Mitarbeiter auffordern, sich auf eine bestimmte Lage einzustellen oder einen Ort aufzusuchen. Eine generelle Bedeutung für Codes gibt es nicht. Jede Kette, jeder Händler und jede Filiale kann seine eigenen Codierungen einsetzen. Eine öffentliche Liste wird zudem nicht angeboten, da die Codes schließlich geheim bleiben sollen. Es gibt aber einige Leaks und Mitarbeiterberichte darüber.