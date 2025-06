Galaxy Tab S11 Ultra: Geheimnis um Samsungs Flaggschiff-Tablet gelüftet

Das Galaxy Tab S11 Ultra von Samsung wirft seinen Schatten voraus: Ein Leak hat jetzt den im Tablet verbauten Chip enthüllt und liefert somit zahlreiche Hinweise auf die Leistung und Ausstattung des kommenden Android-Flaggschiffs.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra mit MediaTek-Chip

In seinem nächsten Top-Tablet verbaut Samsung wohl einen MediaTek-Chip statt eines Snapdragon. In einem Benchmark ist das Galaxy Tab S11 Ultra mit dem neuen Dimensity 9400+ aufgetaucht. Die Benchmark-Ergebnisse sind dabei eher dürftig, was aber auch daran liegen kann, dass es sich bei dem Tablet noch um einen frühen Prototyp handelt.

Fest steht nun zumindest, dass immerhin eine Variante des Ultra-Tablets über 12 GB Arbeitsspeicher verfügt. Samsung stattet das Tablet mit Wi-Fi 7 aus und liefert Android 16 direkt mit. Auch die Benutzeroberfläche One UI 8 mit zahlreichen KI-Funktionen bringt der Hersteller auf das Tablet.

Darüber hinaus soll das Galaxy Tab S11 Ultra an die Stärken seines Vorgängers anknüpfen: Erneut gibt es ein riesiges Display mit einer Diagonale von 14,6 Zoll, viel Speicherplatz und einen leistungsstarken Akku. Letzterer soll neusten Infos zufolge eine Kapazität von rund 11.700 mAh bieten.

Samsung plant beim Galaxy Tab S11 anscheinend nur eine Standard- und eine Ultra-Variante. Während beim Vorgänger noch ein Plus-Modell Teil des Line-ups war, wird diesmal anscheinend darauf verzichtet. Dafür soll es neben dem Galaxy Tab S11 Ultra auch ein neues S10 Lite geben – eine Budget-Variante für den kleineren Geldbeutel. Zuletzt hatte Samsung das Galaxy Tab S10 FE vorgestellt.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra im Herbst 2025

Auch wenn der genaue Termin noch nicht feststeht, dürfte Samsung das Tablet im Herbst 2025 vorstellen. Frühere Modelle wurden oft im September präsentiert und dann im Oktober in den Handel gebracht. Wie viel das Galaxy Tab S11 (Ultra) kosten wird, hat Samsung noch nicht verraten.