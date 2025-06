Android-Smartwatches retten Leben: Wear OS bekommt wichtige Warnfunktion

Google spendiert Android-Smartwatches ein neues Feature, das im Katastrophenfall Leben retten kann. Eure Uhr kann euch jetzt frühzeitig vor Erdbeben warnen, damit ihr euch rechtzeitig vorbereiten und in Sicherheit bringen könnt.

Wear OS warnt vor Erdbeben

Mit einer Android-Smartwatch seid ihr in Zukunft nicht nur stets über alle wichtigen Vitalwerte im Bilde – ihr seid auch über bevorstehende Erdbeben informiert.

Bereits seit 2020 schickt Google Android-Nutzern Erdbebenwarnungen auf die Smartphones. Nutzer werden auf diesem Weg sowohl über die Stärke als auch über ihre Distanz zum Epizentrum benachrichtigt.

Diese Informationen bekommt ihr dank des v25.21-Updates für Wear OS nun auch auf eure Smartwatch. Im Notfall kann das eine große Hilfe sein – vor allem, wenn ihr euer Handy gerade nicht zur Hand habt (Quelle: Google).

Für Menschen, die in Erdbeben-gefährdeten Regionen leben, sowie Reisende, die dort beispielsweise Urlaub machen, kann sich diese Funktion nämlich als lebensrettend herausstellen.

So funktioniert Googles Warn-Feature

Die Daten für die Erdbebenerkennung werden von Sensoren zusammengetragen, die in euren Android-Handys stecken. Zusammen mit Millionen anderer Geräte können so Vibrationen aufgenommen und interpretiert werden.

Google benachrichtigt Nutzer aktuell je nach Gefahr und Stärke des Erdbebens auf zwei Weisen über das Smartphone. Wenn in eurer Region nur geringes Beben zu erwarten ist, das kein großes Risiko darstellt, dann bekommt ihr einen Alarm, der an eure Benachrichtigungs- und Lautstärke-Einstellungen angepasst ist – falls euer Handy auf lautlos gestellt ist, werdet ihr also nicht laut aus dem Schlaf oder Meeting geklingelt.

Falls ihr euch aber in einer stark gefährdeten Region befinden solltet, in der heftiges Beben erwartet wird, setzt sich das Feature über eure Einstellungen hinweg, alarmiert euch mit einem roten Bildschirm und Audio-Signal und setzt euch über Sicherheitsanweisungen in Kenntnis. Ähnlich dürfte die Funktion auch bei Wear OS umgesetzt werden (Quelle: Androidpolice).