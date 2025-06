Mit Android 16: Google lässt Falt-Smartphones links liegen

Google hat mit Android 16 viele Verbesserungen für Smartphones, Tablets, Smartwatches und Foldables eingeführt. Einige Funktionen werden aber erst später integriert. Überraschenderweise hat Google jetzt bestätigt, dass Falt-Smartphones dabei leer ausgehen.

Desktop-Modus von Android 16 nicht auf allen Geräten

Besitzerinnen und Besitzer von Foldables müssen beim neuen Desktop-Modus von Android 16 zurückstecken. Während Tablets die Desktop-Ansicht direkt auf dem eigenen Display nutzen können, bleibt Foldables diese Option verwehrt. Sie können den Desktop-Modus nur über einen externen Monitor nutzen – eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgt.

Der neue Desktop-Modus gehört dabei zu den wichtigsten Neuerungen von Android 16. Google orientiert sich am erfolgreichen DeX-System von Samsung und ermöglicht es Nutzern, mehrere Apps gleichzeitig in verschiebbaren Fenstern zu öffnen. Auf Tablets entsteht so eine computerähnliche Arbeitsumgebung direkt auf dem Gerät. Die Funktion verspricht deutlich mehr Komfort beim Multitasking und macht sie zu echten Alternativen für normale Laptops.

Überraschend kommt die Einschränkung für Foldables wie das kommende Pixel 10 Pro Fold. Trotz ihrer großzügigen Displays behandelt Google sie wie normale Smartphones – sie können den Desktop-Modus ausschließlich auf externen Bildschirmen nutzen. Diese Limitierung gilt auch für Samsungs eigenes DeX-System.

Hersteller entscheiden über Desktop-Funktion

Zusätzlich macht Google klar: Die Implementierung des Desktop-Modus liegt in der Hand der Gerätehersteller. Während Google-Smartphones die Funktion unterstützen werden, könnten einige Android-16-Geräte auf dem Markt nur einfaches Display-Mirroring für externe Bildschirme bieten. Google begründet die Beschränkung für Foldables mit der im Vergleich zu Tablets geringeren Displaygröße – auch wenn der Unterschied bei aufgeklappten Foldables oft minimal ist.

Spannend wird es sein, wenn die ersten Triple-Fold-Smartphones erscheinen, die mit Android laufen. Diese fallen durch ein doppelt faltbares Display im ausgeklappten Zustand genauso groß wie 10-Zoll-Tablets aus. Da müsste Google dann eine Ausnahme machen – hoffen wir zumindest. Samsung soll in absehbarer Zeit ein solches Gerät vorstellen. Spätestens dann wird sich zeigen, ob das wirklich der Fall ist (Quelle: 9to5Google).