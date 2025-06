Huawei hat es geschafft: Mit diesem Smartphone-Erfolg hat kaum jemand gerechnet

Huawei wurde 2019 vom US-Bann kalt erwischt. Während andere Unternehmen aufgeben würden, hat sich der chinesische Konzern nicht nur wieder nach oben gekämpft, sondern ist dadurch viel unabhängiger geworden. Nun wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht, den viele für unmöglich gehalten hätten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei liefert über 100 Millionen HarmonyOS-Smartphones aus

Huawei musste 2021 gezwungenermaßen auf ein eigenes Betriebssystem umsteigen, weil es von Android und den Google-Diensten abgeschnitten wurde. HarmonyOS war geboren und ist seitdem rasant gewachsen. Bis Ende 2024 hat Huawei laut Canalys über 100 Millionen Smartphones und über 21 Millionen Tablets mit HarmonyOS ausgeliefert.

Anzeige

2024 hatte das Betriebssystem von Huawei dabei den größten Zuwachs zu verzeichnen. Allein im letzten Jahr kamen 46 Millionen Smartphones und 10,5 Millionen Tablets hinzu. Die technischen Weiterentwicklungen, eigene Chips, KI-Funktionen und bessere Kameras haben dafür gesorgt, dass sich das Ökosystem final durchgesetzt hat.

Zu verdanken hat Huawei das in erster Linie den Kundinnen und Kunden, die auf die Geräte mit HarmonyOS umgestiegen sind, sowie den Entwicklern, die Apps und Spiele für das Betriebssystem anbieten. Ohne diese Unterstützung wäre HarmonyOS genauso gescheitert wie Microsoft damals mit Windows Mobile. Huawei hat dabei in erster Linie in China Erfolg. HarmonyOS hat sich dort durchgesetzt. Weltweit kommt es noch nicht überall zum Einsatz.

HarmonyOS landet jetzt auch auf PCs

Der Erfolg mit HarmonyOS für Smartphones, Tablets, Smartwatches und weiteren Geräten hat Huawei dazu gebracht, das Betriebssystem auch auf PCs zu bringen. So ganz freiwillig war das aber auch nicht, denn Huawei hat keine Windows-Lizenz mehr erhalten. Entsprechend muss das chinesische Unternehmen auch bei diesen Geräten auf sein eigenes Betriebssystem umsteigen. Ob man damit genauso erfolgreich wird, wie mit der Version für Smartphones, werden wir beobachten.