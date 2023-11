Samsung bekommt es nicht hin: Galaxy S24 Ultra scheitert am iPhone 15 Pro Max

Samsung versucht Jahr für Jahr mit neuen Galaxy-S-Smartphones der absoluten Spitzenklasse Apple in einem Bereich das Wasser zu reichen. Doch auch im Jahre 2024 mit dem kommenden Galaxy S24 Ultra wird das wohl nicht klappen. Samsung kommt aber näher heran. Es geht um die Leistung des Smartphones.

Samsung Galaxy S24 Ultra im Benchmark gesichtet

Bereits vor einiger Zeit ist das Galaxy S24 Plus mit dem neuen Exynos-Prozessor im Benchmark-Test aufgetaucht. Schon vorher war klar, dass dieses nicht mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max mithalten kann, wenn es um die reine Leistung geht. Alle Hoffnungen lagen nun auf dem Galaxy S24 Ultra, welches mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein soll. Genau dieses Modell wurde nun im Benchmark entdeckt (Quelle: SamMobile).

Dort hat das Samsung-Handy folgende Werte erreicht:

Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3): 2.214 Punkte (Single-Core), 6.744 Punkte (Multi-Core)

Das iPhone 15 Pro Max kommt auf folgende Werte im gleichen Benchmark:

iPhone 15 Pro Max (A17 Pro): 2.957 Punkte (Single-Core), 7.447 Punkte (Multi-Core)

Weder im Single-Core-Test noch im Multi-Core-Test kann das beste Samsung-Handy der kommenden Galaxy-S24-Serie mit dem aktuellen iPhone 15 Pro Max mithalten. Der Unterschied wird aber kleiner.

Zur Einordnung noch ein paar andere Ergebnisse:

Galaxy S24 Plus (Exynos 2400): 2.067 Punkte (Single-Core), 6.520 Punkte (Multi-Core)

Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2): 2.047 Punkte (Single-Core), 5.405 Punkte (Multi-Core)

iPhone 14 Pro Max (A16 Bionic): 2.638 Punkte (Single-Core), 6.961 Punkte (Multi-Core)

Samsung kann also eher mit der Leistung des iPhone 14 Pro Max mithalten, statt mit der neuesten Generation. Der Abstand wird zugegebenermaßen aber geringer. Der Unterschied zum Galaxy S23 Ultra ist sehr deutlich. Qualcomm konnte mit dem Snapdragon 8 Gen 3 also ordentlich an Leistung zulegen. Es reicht halt nur noch nicht, um Apple das Wasser zu reichen.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Smartphone heraus:

Samsung plant frühere Präsentation des Galaxy S24

Zu lange werdet ihr auf die Vorstellung des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra nicht mehr warten müssen. Samsung soll die Präsentation bereits für Mitte Januar 2024 planen, um sich früher gegen das iPhone 15 aufstellen zu können. Spätestens dann wird sich zeigen, wie schnell die Smartphones im Alltag sind. Das entscheidet am Ende wirklich.