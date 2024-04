Netflix jetzt teurer: Streaming-Dienst zieht Preise in Deutschland an

Netflix-Nutzer in Deutschland müssen ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Der Streaming-Dienst hat eine Preiserhöhung für mehrere seiner Abos festgesetzt. Kunden sollen künftig bis zu 19,99 Euro im Monat zahlen. Der Preise für das Werbeabo bleibt hingegen unverändert.

Netflix: Preiserhöhung in Deutschland

Netflix hat eine Preiserhöhung für seine Abos in Deutschland angekündigt. Während das Werbeabo mit einem Preis von 4,99 Euro stabil bleibt, steigen die Kosten für das Standard- und das Premium-Abo.

Das Standard-Abo kostet nun 13,99 Euro im Monat, ein Euro mehr als bisher. Das Premium-Abo wird gleich um zwei Euro teurer und kostet jetzt 19,99 Euro monatlich. Zusätzliche Account-Nutzer im selben Haushalt lassen sich weiter für 4,99 Euro pro Monat hinzufügen (Quelle: Netflix).

Die angekündigte Preiserhöhung betrifft in erster Linie Neukunden oder Bestandskunden, die ihr Abonnement wechseln möchten. Wer sein bestehendes Abo behält, zahlt vorerst weiterhin den bisherigen Preis. Wie lange das so bleiben wird, verrät Netflix nicht.

Die Preiserhöhung in Deutschland ist Teil einer weltweiten Strategie, in deren Rahmen Netflix bereits in anderen Märkten wie den USA und Frankreich ähnliche Schritte unternommen hat. Als Grund nennt das Unternehmen die Notwendigkeit, weiter in hochwertige Inhalte investieren zu können. Darüber hinaus hat Netflix kürzlich auch die Funktionen seines Werbeabonnements verbessert, indem es nun die Möglichkeit bietet, Videos in höherer Auflösung herunterzuladen und offline anzusehen.

Streaming wird immer teurer. Mit unseren Tipps könnt ihr trotzdem Geld sparen:

Netflix: Mehr Vielfalt, weniger Mitarbeiter

Neben einer neuen Preisstruktur hat Netflix auch Veränderungen in seiner Filmabteilung vorgenommen. Man will die Filmlandschaft künftig vielfältiger gestalten, heißt es. Ziel ist es, dem Publikum ein breiteres Spektrum an Filmen anzubieten, die auch qualitativ überzeugen. Dazu hat Netflix Dan Lin als neuen Filmchef eingestellt und gleichzeitig rund 10 Prozent der Mitarbeiter in der Filmabteilung entlassen (Quelle: The New York Times).

