Besitzer des Samsung Galaxy S24 Ultra müssen warten: Wichtiges Software-Update kommt später

Samsung hat seit dem Marktstart des Galaxy S24 Ultra bereits mehrere Software-Updates für das High-End-Smartphone veröffentlicht. Dabei wurde auch die Kamera bedacht, die nicht immer so arbeitet, wie es die Käuferinnen und Käufer gerne hätten. Ein neues Update sollte schnell helfen, verzögert sich aber wohl deutlich.

Samsung Galaxy S24 Ultra muss auf Software-Update warten

Das Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) ist seit wenigen Wochen auf dem Markt, macht aber nicht jeden Besitzer glücklich. Einige beschweren sich seit dem Start über ungewöhnliches Verhalten bei der Kamera. Das betrifft zwar nur ganz seltene Fälle, doch Samsung versucht alle Probleme zu lösen. So wurde kurz nach dem Marktstart ein großes Software-Update mit dem Fokus auf die Kamera und das Display veröffentlicht. Nun sollte eine weitere Aktualisierung folgen. Daraus wird vorerst nichts, denn es kommt zu einer Verzögerung:

Statt bereits im Mai soll das Kamera-Update für das Galaxy S24 Ultra frühestens im Juni erscheinen. Das heißt aber noch lange nicht, dass Samsung den Termin einhalten kann. Wenn die Probleme in der Zeit nicht gelöst werden können, dann soll das Software-Update für die Kamera erst später kommen.

Das heißt aber nicht, dass Samsung dadurch das Mai-Update ausfallen lässt. Das wird wie geplant veröffentlicht. Darin wird aber die Kamera nicht verbessert, wie es bisher angedacht war. Optimierungen und Fehlerbehebungen der Kamera werden erst später gelöst. Besitzer sollten sich also in Geduld üben und keine zu großen Erwartungen an das nächste Software-Update haben.

Wir haben die Kamera des Samsung Galaxy S24 Ultra unter die Lupe genommen:

Samsung verteilt viele Software-Updates

Seit dem Galaxy S21 gilt eine fünfjährige Update-Garantie. Die Galaxy-S24-Modelle werden sogar sieben Jahre lang versorgt. Monatlich muss Samsung also unzählige Handys und Tablets auf den neuesten Stand bringen. Da kann es bei vereinzelten Modellen schon einmal zu kleinen Verzögerungen kommen. Wir sind in jedem Fall gespannt, ob das Kamera-Update für das S24 Ultra am Ende wirklich etwas bringt. Wenn es dafür länger entwickelt werden muss, dann ist das in unseren Augen akzeptabler als ein Schnellschuss, der nichts verbessert.

