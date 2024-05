Samsung überrascht: Brandneues Software-Update jetzt schon für erste Handys veröffentlicht

Wenn ihr ein aktuelles Samsung-Smartphone besitzt, dann solltet ihr in den Einstellungen nach einem Software-Update schauen, sollte es euch nicht automatisch angeboten werden. Ab sofort verteilt Samsung das Mai-Update, mit dem überraschend viele Sicherheitslücken geschlossen werden. Dieses Software-Update solltet ihr also schnellstmöglich installieren.

Samsung schließt 45 Sicherheitslücken mit Mai-Update

Jeden Monat berichten wir darüber, dass Samsung wieder ein neues Software-Update veröffentlicht hat. Dieses Mal lohnt sich die Installation besonders, denn das südkoreanische Unternehmen hat mit dem neuesten Mai-Update insgesamt 45 Sicherheitslücken geschlossen. 33 davon sind als kritisch, viele als hoch und nur eine als moderat riskant eingestuft (Quelle: SamMobile). Entsprechend wichtig ist es, dass ihr das Mai-Update sofort installiert, wenn es euch angeboten wird.

Das Mai-Update wurde in diesem Monat relativ spät für die ersten Smartphones veröffentlicht. Ab sofort ist der Rollout aber für die Galaxy-S24-Modelle gestartet. Habt ihr das neueste Samsung-Handy, dann solltet ihr nach dem Update schauen. Wie immer findet der Rollout in Wellen statt. Es gab aber schon erste Erfolgsmeldungen, sodass die Verteilung jetzt angelaufen ist.

Samsung wird das Mai-Update bald für viele weitere Smartphones und Tablets anbieten und diese auf den neuesten Stand bringen. Besonders wenn so viele Sicherheitslücken geschlossen werden, muss das alles schnell gehen.

So schont ihr den Akku eures Samsung-Handys:

Samsung verteilt parallel großes Update auf One UI 6.1

Während Samsung jetzt damit begonnen hat, das Mai-Update zu verteilen, steht für viele Smartphones gleichzeitig auch ein Update auf One UI 6.1 bereit. Das große Software-Update kommt nämlich ohne Mai-Sicherheitsupdate, sodass ihr im Optimalfall in diesem Monat zwei Updates installieren solltet.

Da kommt es am Ende aber immer auch darauf an, wann euch das Mai-Update angeboten wird. One UI 6.1 steht selbst für alte Handys wie das Galaxy S21 zum Download bereit. Schaut also unbedingt nach und bringt euer Handy auf den neuesten Stand.