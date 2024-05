Samsung denkt um: Galaxy S25 Ultra soll Alleinstellungsmerkmal verlieren

Samsung arbeitet im Hintergrund bereits fleißig am Galaxy S25 Ultra und entsprechend tauchen auch immer mehr Gerüchte zu dem nächsten Top-Smartphone auf. Dieses Mal geht es um die Kamera, die Samsung etwas abspecken könnte. Der Hauptsensor soll dafür die Arbeit übernehmen. Eine andere Quelle behauptet das komplette Gegenteil und verspricht sogar ein Upgrade.

Samsung Galaxy S25 Ultra ohne doppelte Zoom-Kamera?

Samsung verbaut seit einigen Jahren in seinen Ultra-Handys zwei Zoom-Kameras, mit denen der zu vergrößernde Bereich qualitativ deutlich besser erfasst werden kann. Jetzt ist ein Gerücht im Umlauf, wonach Samsung auf die kleinere Zoom-Kamera verzichten könnte, die den näheren Bereich abdeckt. Damit bietet Samsung im Galaxy S24 Ultra (Test) ein echtes Alleinstellungsmerkmal, denn viele Hersteller verlassen sich auf die Hauptkamera, bis das Teleobjektiv übernehmen kann.

Dem Gerücht wird von einer anderen sehr zuverlässigen Quelle direkt widersprochen. Demnach soll Samsung nicht auf das zweite Zoom-Objektiv verzichten und die Arbeit vom 200-MP-Sensor machen lassen, sondern den Sensor sogar mit großer Wahrscheinlichkeit aufwerten:

Wir befinden uns aktuell noch in einer recht früheren Phase der Leaks und Gerüchte zum Galaxy S25 Ultra. Samsung könnte also selbst noch nicht final entschlossen sein, welchen Weg man einschlägt. Erst in den kommenden Wochen wird sich Samsung für eine Lösung entscheiden müssen, denn dann werden die Komponenten besorgt und die Produktion muss geplant werden. Erwartet wird das Handys aber frühestens im Januar 2025.

So hat sich das Samsung Galaxy S24 Ultra im Kamera-Test mit doppeltem Zoom geschlagen:

Samsung Galaxy S25 Ultra mit großem Leistungssprung erwartet

Smartphones werden von Generation zu Generation immer schneller. Beim Galaxy S25 Ultra könnte mit dem Snapdragon 8 Gen 4 aber ein besonders großer Leistungssprung stattfinden. Der Chip soll nämlich erstmals die Ausführung von High-End-Games wie Genshin Impact mit 60 FPS und Full HD ermöglichen. Bisher ist nur eine HD-Auflösung möglich. Die hohe Leistung könnte sich aber nicht nur auf Spiele, sondern auch viele andere Bereich positiv auswirken.

