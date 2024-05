Fallout 4: Sprache ändern & auf Deutsch/Englisch umstellen

Ihr wollt Fallout 4 im Original mit englischer Sprachausgabe spielen? Oder wollt ihr bei Audio und Untertiteln unterschiedliche Sprachen nutzen und Deutsch und Englisch gemischt einstellen? Wir verraten euch, wie ihr in Fallout 4 die Sprache ändern könnt und zeigen, welche Möglichkeiten ihr bei den Einstellungen auf PC, Steam und Konsolen habt.

Fallout 4 Facts

Anzeige

Sprachen ändern

Fallout 4 unterstützt in der Verkaufsversion nicht nur deutsch und englisch, sondern auch andere europäische Sprachen wie französisch, italienisch und spanisch. Wir zeigen euch, wie die Optionen zur Spracheinstellung auf PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4 und PS5 genau funktionieren.

In der europäischen Vollversion von Fallout 4 sind die kompletten Audiodateien für deutsch, englisch, französisch, italienisch und spanisch bereits enthalten. Wie ihr Sprach- und Textdateien in der PC-Version ändert, verraten wir euch im Folgenden.

Anzeige

Sprache auf dem PC (Steam) einstellen

Sucht Fallout 4 in eurer Steam-Bibliothek. Wählt per Rechtsklick die „Einstellungen“ aus. Unter dem Reiter „Sprachen“ könnt ihr nun eure bevorzugte Sprache einstellen.

Jedoch werden bei dieser Methode sowohl Sprache als auch die Texte verändert. Wollt ihr etwa englische Sprache und deutsche Texte einstellen, gelingt dies nur mit einer speziellen Methode.

Anzeige

Englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Stellt die Sprache zunächst auf „Englisch“ ein. Geht dann in den Ordner „Data“ eures Installationsverzeichnisses von Fallout 4 und kopiert die Datei „voices.bsa“ in einen backup-Ordner. Stellt nun das Spiel wieder auf „Deutsch“ ein und wartet den Download ab. Geht nun wieder in das Data-Verzeichnis und löscht die Datei „voices_de.bsa“. Benennt anschließend die „voices.bsa“ aus dem backup-Ordner in „voices_de.bsa“ um und kopiert sie zurück in den Data-Ordner.

Auf diese Weise könnt ihr in englischer Sprachausgabe mit deutschen Texten spielen. Jedoch gibt es dabei noch einige Fehler. Spezielle Gegenstände (die mit dem Sternchen) behalten stets die Sprache bei, in der sie generiert werden. Ihr solltet euch also anfangs für eine Sprache der Texte entscheiden, sonst habt ihr unter Umständen im späteren Verlauf ein Wirrwarr aus verschiedenen Sprachen. Alternativ könnt ihr auch die Dual Subtitles Mod der Seite nexusmods.com nutzen, die euch die Einstellungen abnimmt.

Anzeige

Fallout 4: Fraktionen im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Sprache ändern auf der Konsole

Auf Xbox One, Xbox Series S/X, PS4 und PS5 habt ihr nur die Möglichkeit, die Sprache über die Systemeinstellungen eurer Konsole zu ändern. Dabei werden aber sowohl Audio- und Textdateien gemeinsam verändert und man kann nicht differenzieren.

Bei uns seht ihr außerdem eine Übersicht aller Perks in Fallout 4 und die besten 22 Tipps in Fallout 4.

Wie gut kennst du Fallout? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.