WoW: Alle Rassen und Völker in der Übersicht

Wenn ihr euch in WoW einloggt, habt ihr die Auswahl zwischen einer Vielzahl von Rassen, um einen Charakter zu erstellen. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über die einzelnen Völker der Horde sowie der Allianz und zeigen euch, welche Klassen für die jeweiligen Völker zur Verfügung stehen.

Was sind die Rassen in World of Warcraft?

Es gibt derzeit 13 Völker, zwischen denen ihr wählen könnt, um euren Charakter zu erstellen. Darunter befinden sich auf Seiten der Allianz Menschen, Zwerge, Nachtelfen, Gnome, Draenei und Worgen sowie auf Seiten der Horde die Völker der Orks, Tauren, Trolle, Untoten, Blutelfen und Goblins. Das letzte Volk, welches Einzug in World of Warcraft hielt sind die Pandaren, die von beiden Fraktionen gespielt werden können.

Ihr könnt insgesamt aus elf Klassen wählen. Bei der Erstellung der Charaktere habt ihr eine recht große Auswahl, erst recht nach dem Redesign der Charaktermodelle mit der Veröffentlichung von World of Warcraft: Warlords of Draenor.

Die Fraktionen und ihre Mitglieder

In World of Warcraft ist der Konflikt zwischen den beiden Fraktionen der Allianz und der Horde allgegenwertig. Beiden Fraktionen haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Völker angeschlossen. Bis auf die Pandaren sind alle spielbaren Völker ausschließlich einer Fraktion zugehörig, so dass ihr mit der Volkswahl automatisch die entsprechende Fraktion wählt. Im Spiel selber könnt ihr euch in der Folge auch nicht mehr mit Mitgliedern der anderen Fraktion verständigen.

Allianz Horde Menschen Orcs Zwerge Untote Nachtelfen Tauren Gnome Trolle Draenei Blutelfen Worgen Goblins Pandaren Pandaren

Erstellung des Charakters

Der Einstieg ins Spiel ist sehr einfach. Im Auswahlbildschirm könnt ihr sämtlich Eigenheiten eures Charakters festlegen. Falls ihr euer Volk und die entsprechende Fraktion ausgewählt habt, geht es mit der Klasse und der eigentlichen Charaktererstellung weiter. Da dies ein umfangreiches Thema ist, wollen wir hier nicht allzu konkret werden und wünschen euch viel Spaß mit dem Volk und der Klasse eurer Wahl!

Auf den nachfolgenden Seiten könnt ihr euch jeweils zu eurem Wunschvolk weitere Informationen durchlesen und entsprechend entscheiden, welches Volk es denn bei der Erstellung eines neuen Helden sein darf.