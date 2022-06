Das umstrittene Cyberpunk 2077 bekommt einen eigenen Anime spendiert. Nun gewährt Netflix einen ersten Blick auf die Serie und lässt auf ein futuristisches Spektakel der Extraklasse hoffen.

Cyberpunk 2077 Facts

Wann erscheint der Cyberpunk-Anime?

Nach dem Release-Debakel von Cyberpunk 2077, auf welches durchmischte bis negative Kritiken folgten, konzentrierte sich Entwicklerstudio CD Projekt Red zunächst einmal auf das Fixen der gröbsten Bugs im Spiel. Währenddessen wurde aber auch angekündigt, dass ein Anime zum Spiel in Planung sei. Und was aus diesen Plänen geworden ist, zeigt Netflix nun in einem beeindruckenden ersten Trailer.

In enger Zusammenarbeit zwischen CD Projekt Red und Studio Trigger – bekannt durch Anime wie Kill la Kill und Darling In The Franxx – entsteht dabei nun der Anime Cyberpunk: Edgerunners, der zehn Episoden umfassen soll. Erscheinen soll die Serie im September diesen Jahres exklusiv auf Netflix. In Arbeit ist die Serie bereits seit 2018.

Einer der leitenden Produzenten ist übrigens Rafał Jaki, der bereits beim Comic zu The Witcher, The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 mitgewirkt hat. Also könntet ihr auch von der Story her wohl einiges erwarten.

Worum geht's in Cyberpunk: Edgerunners?

Schauplatz der Geschichte ist natürlich Night City, die in Neonlichtern getränkte Stadt, die Spieler bereits in Cyberpunk 2077 ausgiebig erkunden durften. Im Mittelpunkt der Handlung soll ein Straßenkind stehen, das zum Edgerunner wird, also zum Cyberpunk, um zu Überleben.

Das ist bisher alles, was inhaltlich über die Serie bekannt ist. Der Trailer lässt aber schon mal auf viel Action und wunderschöne visuelle Eindrücke hoffen. Wer also mit dem Spiel nicht warm geworden ist, dem könnte der Anime trotzdem zusagen. Vielversprechend wirkt er zumindest schon mal.

Ihr habt jetzt richtig Lust auf mehr Cyberpunk? Dann riskiert doch mal einen Blick in die folgende Bilderstrecke:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).