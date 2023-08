Seit November 2018 sind die Premium-Abos von YouTube in Deutschland und Österreich verfügbar. Mit „YouTube Premium“ bekommt der Video-Streamingdienst einige Zusatzfeatures und -Inhalte. Wer möchte, kann auch den darin enthaltenen Musik-Streamingdienst „YouTube Music Premium“ separat abonnieren. Hier findet ihr die Kosten und Vorteile der Premium-Mitgliedschaften zusammengefasst.

YouTube Music ist ebenfalls wie die Video-Plattform werbefinanziert und dadurch auch kostenfrei nutzbar. Wer jedoch von den Vorteilen wie Offline-Wiedergabe, Werbefreiheit und Hintergrund-Playback profitieren möchte, muss die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft abschließen. Was YouTube Premium und YouTube Music Premium kosten und bringen, haben wir in folgender Tabelle zusammengefasst:

Für knapp 10 Euro im Monat bietet YouTube Music Premium also einen Musik-Streamingdienst mit vergleichbarem Preis-Leistungs-Verhältnis wie die Konkurrenten Spotify, Apple Music oder Tidal. Wer bereit ist 2 Euro mehr im Monat zu bezahlen, erhält mit YouTube Premium dazu die Video-Plattform ohne Werbung, eine Download-Funktion und den Vorteil, Videos auch auf dem Smartphone im Hintergrund abspielen zu können. Dazu kommt der Zugriff auf alle „YouTube Orignals“-Serien und -Filme.

Für die Abos auf Apple-Geräten erhebt Google einen höheren Preis . So betragen hier die monatlichen Kosten für das Music-Premium-Abo 12,99 Euro und für das YouTube-Premium-Abo 15,99 Euro. Vermutlich versucht Google so die Provision zu kompensieren, die im App Store für alle Apps und Services anfällt. Wollt ihr ein YouTube-Premium-Abo abschließen, solltet ihr das also besser über den Browser machen, statt dafür die iOS-Apps zu nutzen.