Prime Drink in Deutschland: Wo gibt es das Kult-Getränk?

Mittlerweile gibt es immer mehr Kult-Getränke in Deutschland. Montanablack hat zum Beispiel seinen „Gönrgy“-Drink, Shirin David ihren „DirTea“. International beliebt ist vor allem der „Prime Drink“ der YouTube-Stars Logan Paul und KSI. Wo kann man den Prime-Drink in Deutschland kaufen?

Noch gehört der Prime-Drink nicht zum Standard-Sortiment der Supermarktketten wie Edeka, Kaufland oder Lidl. Allerdings wird das Kult-Getränk bei immer mehr Händlern gesichtet. Wer sich eine lange Suche sparen will, findet das Prime-Getränk in verschiedenen Geschmackssorten auch bei Amazon (bei Amazon ansehen). Zwar gibt es hier eine vielfältige Auswahl, allerdings muss man auch tief in die Tasche greifen. Das Probierpaket mit 4 500-ml-Flaschen Prime Drink kostet bei Amazon Anfang Januar 2024 aktionsweise 23,90 Euro, somit liegen die Kosten bei fast 6 Euro pro Flasche. Es geht aber auch günstiger.

Prime Drink in Deutschland: Hier kann man ihn günstig kaufen

Wer günstigere Angebote für das Getränk sucht, kann bei verschiedenen Supermärkten nach dem Prime-Drink in Deutschland schauen. Dabei müsst ihr nicht unbedingt verschiedene Läden in eurer Nähe abklappern. Der Hersteller bietet stattdessen online eine Übersicht, um Anbieter mit Prime-Drinks in der Nähe zu finden:

Öffnet dafür einfach diese Seite bei drinkprime.com. Gebt euren Standort im Browser frei oder tippt eure Adresse in das Feld ein. Danach werden auf der Karte verschiedene Händler in der Nähe angezeigt, die den Prime-Drink im Sortiment führen sollen. Links könnt ihr den genauen Namen des Ladens sowie die Adresse sehen. Tippt ihr einen Eintrag an, könnt ihr den Standort in Google Maps aufrufen und euch direkt zum nächsten Geschäft mit Prime-Drink im Sortiment navigieren lassen.

In diesen Läden findet ihr den Prime Drink

Ende Dezember 2023 soll Aldi Süd den Prime-Drink in den vier Geschmackssorten „Tropical Punch“, „Ice Pop“, „Lemon Lime“ und „Blue Raspberry“ im Angebot haben (Quelle: Lebensmittel-Zeitung). Laut Online-Angebot von Aldi liegt der Preis für eine Flasche bei 1,99 Euro (bei Aldi Süd ansehen).

Auf der Webseite von Aldi Süd könnt ihr die nächste Filiale in eurer Nähe suchen.

Bei Aldi Nord gibt es Prime noch nicht.

Daneben könnt ihr das Influencer-Getränk auch in Filialen dieser Händler finden:

Rossmann

Kaufland

Esso-Tankstellen

Combi

Edeka

Beachtet, dass die Getränke sehr gefragt sind und jederzeit ausverkauft sein können. Vor allem bei Edeka-Filialen können Betreiber zudem selbst beeinflussen, welche Produkte sie ins Sortiment nehmen. Es kann also sein, dass das Getränk beim Laden in eurer Nähe vorübergehend oder gar nicht erhältlich ist.

Prime Drink: Das Getränk von Logan Paul und SKI

Prime Drink ist ein Energy-Drink der YouTuber KSI und Logan Paul. Paul ist nicht nur für Seite Videos bekannt. Zum Jahreswechsel ist der auch United-States-Champion in der Wrestling-Liga WWE.

Das Getränk hat vor allem in den USA Kult-Status und ist auch in Deutschland sehr beliebt. Ein Drink dieser Art spielt auch die Hauptrolle im neuen South-Park-Film „Für Kinder nicht geeignet“, den ihr im Streaming-Abonnement bei Paramount+ sehen könnt (bei Paramount+ ansehen). Wie jeder Energy-Drink, sind auch die meisten Sorten von Prime normalerweise sehr koffeinhaltig. Die „Hydration“-Varianten, die auch in Deutschland verkauft werden, sind koffeinfrei. Im Sommer 2023 kündigte der FC Bayern München eine Partnerschaft mit Logan Paul und KSI an. Daraus soll auch eine limitierte „Bayern × Prime“-Flasche resultieren (Quelle: fcbayern.com).

Bei uns erfahrt ihr auch, wo man Takis in Deutschland findet und bei welchen Händlern es Gatorade zu kaufen gibt.

