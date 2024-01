Wo kann man Gönrgy kaufen? Läden mit Montes Energy-Drink

Jetzt ist auch MontanaBlack im Energy-Drink-Geschäft. In den letzten Jahren hat er hinter den Kulissen zusammen mit einer Firma an seinem eigenen Trend-Drink gearbeitet. Wir verraten euch, wo ihr euch Gönrgy kaufen könnt.

Gönrgy kaufen: Hier kriegt ihr den neuen Energy-Drink von MontanaBlack

Seit dem 20. Juli 2023 gibt es den Gönrgy den folgenden drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen zu kaufen:

Blueberry-Coconut

Tropical Exotic

Raspberry Cheesecake

Jede Dose kostet 1,49 Euro, dazu kommen 25 Cent Pfand.

Wer für Montes neuen Energy-Drink nicht extra in den Laden gehen will, kann sich Gönrgy direkt im REWE Online-Shop ordern, oder eine Bestellung über Amazon oder den Lieferservice von Flink aufgeben.

GÖNRGY Energy-Bundle – alle 3 Sorten in einem Bundle zu 6 Dosen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2024 12:17 Uhr

Wer hingegen den Energy-Drink direkt im Laden kaufen will, wird in den Filialen folgender Marktketten fündig:

Kaufland

Edeka

REWE

REWE to Go

HIT

Interspar

Famila

tegut

Lekkerland

Migros

Billa

Übrigens: Nicht nur Monte hat seinen Energy-Drink. Der amerikanische Influencer Logan Paul hat bereits seit geraumer Zeit ebenfalls seine eigene Marke „Prime“ am Laufen. Wenn ihr die beiden Drinks miteinander vergleichen wollte, verraten wir euch hier, wo ihr den Prime-Drink in Deutschland kaufen könnt:

Originalartikel:

MontanaBlack fliegt mit Heli nach Frankfurt

MontanaBlack mag vor etlichen Jahren als kleiner Twitch-Streamer angefangen haben, inzwischen gehört der Influencer jedoch zu den erfolgreichsten Twitch-Streamern Deutschlands. Monte verdient sein Geld nicht nur mit Werbedeals, Werbeeinblendungen während der Streams und Spenden seiner Zuschauer, er hat auch einen eigenen Merch-Shop, in dem massig Klamotten, seine beiden Bücher, Schmuck, Tassen und Aufkleber verkauft werden.

Doch das scheint erst der Anfang zu sein. Denn am 9. Juli 2023 möchte Monte zusätzlich auch noch ins Energy-Drink-Business einsteigen – das macht er in einem seiner neuen Videos klar. Für die finale Abnahme des Energy-Drinks fährt MontanaBlack extra mit seinem Mercedes zum Privatflughafen in Hamburg, um von dort aus mit dem Helikopter weiter nach Frankfurt zu jetten – diese Aktion kostet laut eigenen Angaben stolze 8.000 Euro.

Die komplette Aktion könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Das ist Montes neuer Energy-Drink: Gönrgy

Kurze Zeit und eine abschließende Autofahrt später erreicht Monte dann die Einrichtung seines Kooperationspartners, in dem sein neuer Energy-Drink zusammengerührt wird: Gönrgy. Die Geschmacksrichtungen werden im Video noch nicht verraten, es wird jedoch ein kleiner Blick auf die Zutatenliste gewährt.

So sollen als Wachmacher die üblichen Verdächtigen Taurin und natürliches Koffein zum Einsatz kommen, bei den pflanzlichen Extrakten setzt man auf Ginko, Ginseng und grünen Tee. Es wird Gönrgy allem Anschein nach in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geben. MontanaBlack gefällt „der Blaue“ am besten.

Zudem war es Monte besonders wichtig, dass sein neuer Drink möglichst kalorienarm und zuckerfrei ist.

Montes neue Produktlinie dürfte zusätzliches Geld in die Kassen des Influencers spülen:

Wie MontanaBlack auf den Namen für seinen neuen Energy-Drink gekommen ist, möchte er vielleicht in einem anderen Video erläutern. Monte scheint auf jeden Fall überzeugt von seinem neuen Produkt zu sein und freut sich schon auf den Marktstart am 9. Juli 2023.