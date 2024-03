The Outlast Trials: Outfits und Dekorationen freischalten

In The Outlast Trials stehen euch Outfits sowie einzelne Kleidungsstücke und Accessoires zur Verfügung, damit ihr euren Charakter anpassen könnt. Auch eure Zelle könnt ihr dekorieren und verschönern. Wie ihr Kleidung und Dekorationen freischalten könnt, erfahrt ihr in unserem Artikel.

The Outlast Trials Facts

Outfits freischalten

Öffnet ihr das Menü und schaut euch den ersten Tab an, seht ihr ganze Outfits, die ihr kaufen könnt. Insgesamt gibt es aktuell 14 Outfits. Vier davon erhaltet ihr durch den Kauf des Add-ons „Reagent Starter Pack“ oder durch den Kauf der Deluxe Edition. Die restlichen zehn müsst ihr euch mit der In-game-Währung kaufen.

Anzeige

Jedes Outfit kostet euch 10.000 Credits. Um diese zu verdienen, müsst ihr die Trials abschließen. Besteht ihr die Prüfungen und MK-Herausforderungen mit der Bewertung A+, erhaltet ihr natürlich bessere Belohnungen, darunter aber nicht nur Credits.

Kleidung, Accessoires und Dekorationen freischalten

Durch das Abschließen der Prüfungen und Herausforderungen schaltet ihr auch weitere Kleidung, Accessoires und Dekorationen für euren Raum im Hub frei. Wollt ihr also gar nicht so viele Credits für Outfits ausgeben, habt aber coole Hosen und T-Shirts gesehen, dann könnt ihr stattdessen diese kaufen. Sie sind wesentlich günstiger als die Komplettoutfits.

Anzeige

In eurem Menü findet ihr zu Beginn von The Outlast Trials nur wenige kosmetische Items. Je länger ihr spielt, je mehr Trials ihr meistert und je besser ihr sie abschließt, desto mehr Gegenstände werdet ihr freischalten. Was ihr allerdings bekommt, scheint zufällig zu sein. Bzw. hängt es nicht nur davon ab, welche Prüfung ihr zum Beispiel abschließt, sondern auch davon, wie gut ihr sie gemeistert habt.

Um also so viele Hosen, Shirts, Accessoires und Dekorationen für eure Zelle freizuschalten wie nur möglich, müsst ihr einfach spielen. Viel und gut. Folgende Kategorien gibt es bei Kleidung:

Kopfbedeckung: Hier könnt ihr nicht nur eure Frisur bestimmen, sondern auch Helme aufsetzen, wenn ihr sie freischaltet.

Hier könnt ihr nicht nur eure Frisur bestimmen, sondern auch Helme aufsetzen, wenn ihr sie freischaltet. Nachtsichtbrillen: Auch hier könnt ihr weitere Varianten freischalten.

Auch hier könnt ihr weitere Varianten freischalten. ESOP: Diese Kästen auf eurer Brust könnt ihr farblich anpassen. Ist zwar kein Hit, aber möglich.

Diese Kästen auf eurer Brust könnt ihr farblich anpassen. Ist zwar kein Hit, aber möglich. Oberteile: Hier schaltet ihr viele verschiedene Arten von Kleidung frei. Pullover, Shirts, Tanktops und mehr.

Hier schaltet ihr viele verschiedene Arten von Kleidung frei. Pullover, Shirts, Tanktops und mehr. Unterteile: Von kurzen Hosen, über Leggins bis zu langen Hosen in allen möglichen Farben und Formen. Vermutlich könnt ihr in dieser Kategorie die meisten Items freischalten. Wir sind weit entfernt davon, alle zu haben.

Anzeige

Auch bei Dekorationen gibt es sehr fiele Gegenstände, die ihr freischalten könnt. Nicht nur Böden, Tapeten, Betten, Waschbecken und Wände lassen sich anpassen. Ihr könnt auch Poster, Pflanzen, Lampen und unzählige weitere Dekorationen für eure Zelle im Hub bekommen. Haltet euch also ran und spielt schön weiter, denn ein einzigartiger Charakter mit einer ebenso einzigartigen Zelle kann sehr viel Zeit und Credits erfordern.