Starfield: Alle Skill-Magazine finden

In Starfield könnt ihr ganze 115 Skill-Magazine finden, die euch permanente Boni auf eure Charakterwerte geben. An dieser Stelle sammeln wir für euch alle Skill-Bücher im Weltraumabenteuer und listen euch ihre Fundorte und Effekte auf.

Fundorte der Skill-Magazine in Starfield

Skill-Magazine sind Collectibles in Form von Zeitschriften, die in den verschiedensten Ecken der Galaxie von Starfield gefunden werden können und jeweils individuell gestaltete Cover besitzen. Wenn ihr sie einsammelt gewähren sie euch einen permanenten Bonus auf verschiedene Werte eures Charakters.

Zwei brennende Fragen bezüglich der Skill-Magazine, die sich viele Spieler stellen, sind dabei:

Muss man die Magazine im Inventar behalten, um den Bonus beizubehalten? Nein, nachdem ihr ein Magazin gefunden habt, wird der Bonus sofort gutgeschrieben und bleibt auch bestehen, wenn ihr das Magazin aus eurem Inventar entfernt. Wir würden allerdings empfehlen, die Magazine zumindestens in einer Lagerkiste oder ähnliches aufzubewahren, damit ihr die Übersicht behaltet, welche Magazine ihr schon gefunden habt. So könnt ihr gezielter diesen Guide nutzen und nach fehlenden Zeitschriften suchen.

Nein, nachdem ihr ein Magazin gefunden habt, wird der Bonus sofort gutgeschrieben und bleibt auch bestehen, wenn ihr das Magazin aus eurem Inventar entfernt. Wir würden allerdings empfehlen, die Magazine zumindestens in einer Lagerkiste oder ähnliches aufzubewahren, damit ihr die Übersicht behaltet, welche Magazine ihr schon gefunden habt. So könnt ihr gezielter diesen Guide nutzen und nach fehlenden Zeitschriften suchen. Wird der Fortschritt eingesammelter Magazine ins New Game Plus übertragen? Ja, ihr müsst nicht erneut alles einsammeln, der Fortschritt für die Magazine wird ins NG+ übertragen und freigeschaltete Boni bleiben erhalten.

Es gibt insgesamt 115 Skill-Magazine, doch nach bereits 20 gesammelten Exemplaren schaltet ihr mit „Wissensdurst“ eine der Achievements von Starfield frei. Im Folgenden listen wir euch die Fundorte der Skill-Magazine auf. Beachtet dabei, dass nicht alle Magazine feste Fundorte haben, manche findet ihr beispielsweise nur bei zufällig generierten Orten auf Planeten und Monden.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau. Wir werden nach und nach weitere Fundorte von Skill-Magazinen ergänzen.

Code des Cyberrunners

Code des Cyberrunners 05

Skill-Bonus: Kritische Treffer mit Laserwaffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden.

Kritische Treffer mit Laserwaffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Fundort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis

Könnt ihr während der Fraktionsmission „Sabotage“ der Ryujin Industries im Raum mit dem Neuro-Amp-Prototyp auf dem Tisch in der Mitte finden.

Fundort im Video:

Combatech-Katalog

Combatech-Katalog 01

Skill-Bonus: Erhöht Reichweite und Präzision von CombaTech-Waffen weiter.

Erhöht Reichweite und Präzision von CombaTech-Waffen weiter. Fundort: Volii → Volii Alpha → Neon: Kern (Ebbside)

Könnt ihr während der Fraktionsmission „Die Schuldigen“ der Ryujin Industries im Versteck vom Seokguh-Syndikat finden. Das Versteck könnt ihr über „Frankie's Grab + Go“ in Ebbside betreten. Auch nach der Mission ist das noch möglich. Klaut Frankie dafür einfach die Schlüsselkarte per Taschendiebstahl.

Fundort im Video:

Combatech-Katalog 02

Skill-Bonus: Erhöht leicht Reichweite und Präzision von CombaTech-Waffen.

Erhöht leicht Reichweite und Präzision von CombaTech-Waffen. Fundort: Sol → Mars (Orbit) → UC Vigilance (Raumschiff)

In einem kleinen Nebenraum in der Kommandozentrale auf dem Raumschiff „UC Vigilance“. Ihr kommt hier regelmäßig während der Fraktionsmissionen für die Crimson Fleet vorbei.

Fundort im Video:

Combatech-Katalog 04

Skill-Bonus: Erhöht Reichweite und Präzision von CombaTech-Waffen weiter.

Erhöht Reichweite und Präzision von CombaTech-Waffen weiter. Fundort: Alpha Centauri → Gagarin → Hephaestus-Mine H-363

Könnt ihr während Barrets Freundschaftsquest „Vertragsbruch“ finden. Kurz nachdem ihr den Fahrstuhl verlassen habt, der euch runter in die Mine gebracht hat, liegt das Magazin auf einem Tisch im nächsten Gebäude.

Fundort im Video:

Constellation-Guide

Constellation-Guide 01

Skill-Bonus: Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert.

Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert. Fundort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (Die Loge)

Liegt auf der Theke in der Mitte der Loge. Dort, wo ihr gesammelte Artefakte ablegt.

Constellation-Guide 03

Skill-Bonus: Spielercharakter verbraucht bei überschrittener Tragekapazität dauerhaft 15% weniger Sauerstoff.

Spielercharakter verbraucht bei überschrittener Tragekapazität dauerhaft 15% weniger Sauerstoff. Fundort: Eta Cassiopeia → Cassiopeia I → Absturzstelle der Dauntless-Crew

Könnt ihr während Sarah Morgans Freundschaftsquest „In Memorian“ finden. Das Magazin liegt auf dem Tisch im Versteck von Sona.

Fundort im Video:

Constellation-Guide 04

Skill-Bonus: Effektivität von Heilungsitems wird dauerhaft um 5% erhöht.

Effektivität von Heilungsitems wird dauerhaft um 5% erhöht. Fundort: Narion → Die Klinik

Liegt direkt nach Betreten der Klinik links im Wartebereich der Rezeption zwischen den Sitzbänken.

Fundort im Video:

Das Logbuch des Freestar-Captains

Das Logbuch des Freestar-Captains 03

Skill-Bonus: Erhöht die Tragekapazität dauerhaft um 5kg.

Erhöht die Tragekapazität dauerhaft um 5kg. Fundort: Cheyenne → Akila → Akila City

Direkt links vom Hauptquartier des Freestar Collectives könnt ihr das Konsulat von Akila City betreten. Im Eingangsbereich liegt das Magazin auf dem Tisch.

Fundort im Video:

Das Logbuch des Freestar-Captains 05

Skill-Bonus: Dauerhafte Chance von 1%, das Ziel durch waffenlose oder Nahkampfangriffe zu entwaffnen.

Dauerhafte Chance von 1%, das Ziel durch waffenlose oder Nahkampfangriffe zu entwaffnen. Fundort: Arcturus → Arcturus II → Freestar-Mech-Fabrik

Könnt ihr am Ende der Fraktionsmission „Im Kampf wie im Tod, Die First kommt zuerst“ des Freestar Collectives finden. Dort, wo euch Paxton Hull angreift, liegt das Magazin innerhalb eines der Gebäude in der Mitte.

Fundort im Video:

Grunt

Grunt 01

Skill-Bonus: Kritische Treffer mit ballistischen Waffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden.

Kritische Treffer mit ballistischen Waffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Fundort: Porrima → Porrima III → Red Mile

Könnt ihr von einer Spacer-Leiche looten, die genau neben dem Podest mit dem Button am Ende des Red Mile Runs liegt. Die Fraktionsmission „Auf der Flucht“ vom Freestar Collective wird euch hier automatisch hinführen.

Fundort im Video:

Grunt 07 (Zufälliger Fundort)

Skill-Bonus: Kritische Treffer mit ballistischen Waffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden.

Kritische Treffer mit ballistischen Waffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Fundort: Zufällig, kein festes System/Planet/Mond.

Kann bei Landestellen des Typs „Verlassenes Kryo-Labor“ gefunden werden. Hier liegt das Magazin auf einem Schreibtisch in einem Raum mit vielen Computern.

Exemplarischer Fundort im Video:

Kryx‘ Tagebuch

Kryx‘ Tagebuch, Eintrag 01

Skill-Bonus: Du kaufst in Läden zusätzlich zu anderen Boni dauerhaft um 2% billiger ein und verkaufst um 2% teurer.

Du kaufst in Läden zusätzlich zu anderen Boni dauerhaft um 2% billiger ein und verkaufst um 2% teurer. Fundort: Bessel → Bessel III → Geplünderter Forschungsposten

Könnt ihr während der Hauptmission „Rückkehr nach Vectera“ finden, wenn ihr im Forschungsposten Barret retten sollt.

Fundort im Video:

Kryx‘ Tagebuch, Eintrag 04

Skill-Bonus: Crew und Begleiter verursachen zusätzlich zu anderen Boni dauerhaft 5% mehr Waffenschaden.

Crew und Begleiter verursachen zusätzlich zu anderen Boni dauerhaft 5% mehr Waffenschaden. Fundort: Kryx → Suvorov → Das Schloss

Könnt ihr während der Fraktionsmission „Echos der Vergangenheit“ der Crimson Fleet in einem der Spinde in den Duschen finden.

Fundort im Video:

Mining Aktuell

Mining Aktuell 02

Skill-Bonus: Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeuggriff dauerhaft um 2%.

Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeuggriff dauerhaft um 2%. Fundort: Carinae → Carinae III → Carinae III-a (CM Station RC-1)

Könnt ihr während der Fraktionsmission „Die wichtigste Zutat“ der Ryujin Industries finden. liegt auf einem Tisch mit Werkzeugen direkt nach Verlassen des Fahrstuhls, der euch zur Mine gebracht hat.

Fundort im Video:

Mining Aktuell 10 (Zufälliger Fundort)

Skill-Bonus: Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeuggriff dauerhaft um 2%.

Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeuggriff dauerhaft um 2%. Fundort: Zufällig, kein festes System/Planet/Mond.

Kann bei Landestellen des Typs „Verlassenes Robotik-Labor“ gefunden werden. Hier liegt das Magazin innerhalb der Pausenräume (Break Rooms) auf einem Tisch zwischen zwei Sesseln.

Exemplarischer Fundort im Video:

New Atlantian

New Atlantian 02

Skill-Bonus: Gewährt dauerhaft das Rezept für das Nahrungsitem „Panaché“.

Gewährt dauerhaft das Rezept für das Nahrungsitem „Panaché“. Fundort: Alpha Centauri → Olivas → Voss-Orbit (Starstation RE-939)

Liegt auf einem Schreibtisch innerhalb der Wohnquartiere (Living) im oberen Bereich der Raumstation.

Fundort im Video:

Nova Galactic: Handbuch

Nova Galactic: Handbuch 01

Skill-Bonus: Senkt dauerhaft den für einen Grav-Sprung benötigten Treibstoff um 1%.

Senkt dauerhaft den für einen Grav-Sprung benötigten Treibstoff um 1%. Fundort: Eta Cassiopeia → Cassiopeia I → Sarahs Absturzstelle

Könnt ihr während Sarah Morgans Freundschaftsquest „In Memorian“ finden. Liegt direkt nach Betreten des Rettungsshuttles auf der weißen Box auf dem Boden.

Fundort im Video:

Nova Galactic: Handbuch 03

Skill-Bonus: Senkt dauerhaft den für einen Grav-Sprung benötigten Treibstoff um 1%.

Senkt dauerhaft den für einen Grav-Sprung benötigten Treibstoff um 1%. Fundort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (MAST-Distrikt)

Betretet das MAST-Gebäude der UC Vanguard und fahrt mit dem Fahrstuhl in der Lobby in das Stockwerk „Kabinettssaal / Interstellare Angelegenheiten“. In einem der Büros liegt das Magazin auf einem Tisch.

Fundort im Video:

Revolverhelden-Ratgeber

Revolverhelden-Ratgeber 05

Skill-Bonus: Laredo-Waffen werden dauerhaft 5% schneller nachgeladen und gezogen.

Laredo-Waffen werden dauerhaft 5% schneller nachgeladen und gezogen. Fundort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (Freestar Collective Embassy)

Könnt ihr während oder nach der Fraktionsquest „Freunde wie diese“ der United Colonies erhalten. Wenn ihr mit Botschafterin Evangeline Radcliff vom Freestar Collective sprecht, überredet sie NICHT, euch den Code zu geben, sondern wählt die zweite Dialogoption und sucht nach dem Abhörgerät. Während ihr euch durch die Botschaft schleicht, könnt ihr das Magazin auf einem Couchtisch finden. Ihr könnt anschließend übrigens auch die einzigartige Pistole „Ambassador“ erhalten.

Fundort im Video:

Spitzenleistung

Spitzenleistung 02 (Zufälliger Fundort)

Skill-Bonus: Erhöht den Schaden durch kritische Treffer mit Nahkampfwaffen dauerhaft um 5%.

Erhöht den Schaden durch kritische Treffer mit Nahkampfwaffen dauerhaft um 5%. Fundort: Zufällig, kein festes System/Planet/Mond.

Kann bei Landestellen des Typs „Verlassener UC-Abhörposten“ gefunden werden. Hier liegt das Magazin auf einem Schreibtisch in einem kleinen Überwachungsraum.

Exemplarischer Fundort:

Spitzenleistung 05

Skill-Bonus: Erhöht die Tragekapazität dauerhaft um 5kg.

Erhöht die Tragekapazität dauerhaft um 5kg. Fundort: Kryx → Der Schlüssel (Crimson Fleet HQ)

Liegt auf dem Tisch mit den Hanteln im Gym.

Fundort im Video:

Tracker-Leitfaden

Tracker-Leitfaden 02

Skill-Bonus: Schaden durch ballistische Waffen wird dauerhaft um 5% erhöht.

Schaden durch ballistische Waffen wird dauerhaft um 5% erhöht. Fundort: Indum → Indum II → Ruhestätte des Pilgers

Könnt ihr während der Hauptmission „Allheit“ im Raum finden, den ihr mit einem Wort-Code öffnen müsst.

Fundort im Video:

Tracker-Leitfaden 05

Skill-Bonus: Schaden durch EM-Waffen wird dauerhaft um 5% erhöht.

Schaden durch EM-Waffen wird dauerhaft um 5% erhöht. Fundort: Narion → Anselon → Vectera (Argos-Extractors-Mining-Außenposten)

Könnt ihr innerhalb des Gebäudes mit der orangen Eingangsluke direkt rechts nach der Landung auf Vectera finden. Das Magazin liegt auf einem Tisch zwischen zwei Doppelstockbetten. Im selben Gebäude könnt ihr übrigens auch Hellers Cutter finden.

Fundort im Video:

Va'Ruun-Skriptur

Va'Ruun-Skriptur 02

Skill-Bonus: Erhöht dauerhaft den Schaden durch Schleichangrifftreffer um 5% und den Schleichbonus um 1%.

Erhöht dauerhaft den Schaden durch Schleichangrifftreffer um 5% und den Schleichbonus um 1%. Fundort: Muphrid → Muphrid IV (Orbit) → Starstation UCN-48

Könnt ihr während Andrejas Freundschaftsquest „Geteilte Loyalität“ finden. Nach Betreten der Station findet ihr das Magazin im oberen Stockwerk unter einem der Doppelstockbetten.

Fundort im Video:

Vanguard: Taktik im Weltraum

Vanguard: Taktik im Weltraum 01

Skill-Bonus: Schiffsraketen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden.

Schiffsraketen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Fundort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (MAST-Distrikt)

Betretet das MAST-Gebäude der UC Vanguard und fahrt mit dem Fahrstuhl in der Lobby in das Stockwerk „Vanguard-Flugsimulator“. Im kleinen Nebenraum links von euch liegt das Magazin auf einem Schrank.

Fundort im Video:

