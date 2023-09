Starfield: Alle Schiffsteile und Schiffsmodule freischalten

In Starfield könnt ihr für den Raumschiffbau Unmengen an Schiffsmodulen und Schiffsteilen freischalten. Allerdings werdet ihr über die genauen Freischaltbedingungen im Unklaren gelassen. An dieser Stelle findet ihr daher eine Liste aller Levelfreischaltungen für Schiffsteile.

Alle Schiffsmodule in Starfield freischalten

Wenn ihr Raumschiffe bauen wollt, könnt ihr zu Beginn nur auf eine begrenzte Auswahl an Schiffsteilen und Schiffsmodulen zurückgreifen. Um alle Optionen zu erhalten, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Level 60 erreichen: Starfield verrät es euch nicht, aber erst durch das Erreichen höherer Charakterstufen werden nach und nach neue Schiffsteile bei Händlern freigeschaltet. Die letzten Teile schaltet ihr dabei erst auf Stufe 60 frei, ihr müsst also erstmal ganz schön viele XP farmen.

Starfield verrät es euch nicht, aber erst durch das Erreichen höherer Charakterstufen werden nach und nach neue Schiffsteile bei Händlern freigeschaltet. Die letzten Teile schaltet ihr dabei erst auf Stufe 60 frei, ihr müsst also erstmal ganz schön viele XP farmen. Skill „Raumschiffdesign“ freischalten: In der dritten Reihe des Technologie-Baums solltet ihr als Schiffsbauer unbedingt so früh wie möglich alle vier Ränge des Skills „Raumschiffdesign“ freischalten. Ohne höhere Ränge dieses Skills bleiben euch die besten Schiffsmodule verwehrt. Im Schiffsbuilder wird euch der erforderliche Skill-Rang für das jeweilige Teil auch links unten angezeigt.

In der dritten Reihe des Technologie-Baums solltet ihr als Schiffsbauer unbedingt so früh wie möglich alle vier Ränge des Skills „Raumschiffdesign“ freischalten. Ohne höhere Ränge dieses Skills bleiben euch die besten Schiffsmodule verwehrt. Im Schiffsbuilder wird euch der erforderliche Skill-Rang für das jeweilige Teil auch links unten angezeigt. Skill „Fliegen“ freischalten: Zwar ist dieser Skill aus der ersten Reihe im Technologie-Baum nicht für den Bau von Schiffen nötig, um jedoch eure fertigen Schiffe der Klasse B und C fliegen zu können, braucht ihr die Ränge 3 und 4 dieses Skills. Tipp: Ihr könnt diesen Skill sehr schnell im Vanguard-Flugsimulator des MAST-Gebäudes in New Atlantis leveln.

Neben der Levelanfordung müsst ihr für die besten Schiffsteile auch bestimmte Ränge des Skills „Raumschiffdesign“ freigeschaltet haben (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Levelfreischaltungen für alle Schiffsteile

Damit ihr wisst, ab welchem Level welche neuen Schiffsteile erhältlich sind, könnt ihr den folgenden Listen die genauen Stufenbedingungen entnehmen. Beachtet, dass verschiedene Händler unterschiedliche Teile handeln. Wenn ihr also die Teile trotz eures Levels nicht im Angebot findet, versucht es bei anderen Schiffswerften. Zudem ist das Warenangebot manchmal etwas vom Zufall abhängig. Ihr könnt auch in der Nähe von Händlern 24 Stunden warten oder schlafen und dann erneut prüfen, ob die neuen Teile nun im Angebot sind.

Stationen

Landebucht Benötigter Level Hersteller Stability Pro Landebucht 3 Stroud Eklund Ship Bed 200 Landebucht 3 Taiyo Astroneering 120LD Landebucht 3 Deimos NG-6 Landebucht 3 Nova Galactic Ship Bed 300 Landebucht 3 Taiyo Astroneering Hope 4 Landebucht 3 HopeTech

Fracht

Frachtraum Benötigter Level Hersteller StorMax 20 Frachtraum 3 Dogstar 100CM Ballast Frachtraum 3 Sextant Shield Systems Caravel V101 Frachtraum 3 Protectorate Systems Caravel V102 Frachtraum 3 Protectorate Systems StorMax 30 Frachtraum 3 Dogstar StorMax 40 Frachtraum 3 Dogstar 300CM Ballast Frachtraum 3 Sextant Shield Systems Da Gama 1000 Frachtraum 3 Panoptes 100CM Ballast Abgeschirmter Frachtraum 3 Sextant Shield Systems 200CM Ballast Frachtraum 4 Sextant Shield Systems Caravel V101 Abgeschirmter Frachtraum 4 Protectorate Systems Da Gama 1010 Frachtraum 6 Panoptes StorMax 50 Frachtraum 8 Dogstar Caravel V103 Frachtraum 8 Protectorate Systems 200CM Ballast Abgeschirmter Frachtraum 8 Sextant Shield Systems Da Gama 1020 Frachtraum 10 Panoptes 400CM Ballast Frachtraum 11 Sextant Shield Systems Caravel V102 Abgeschirmter Frachtraum 11 Protectorate Systems StorMax 60 Frachtraum 12 Dogstar Caravel V104 Frachtraum 12 Protectorate Systems Da Gama 1000 Abgeschirmter Frachtraum 14 Panoptes 10T Hauler Frachtraum 15 Sextant Shield Systems Galleon S201 Frachtraum 17 Protectorate Systems 20T Hauler Frachtraum 19 Sextant Shield Systems Polo 2000 Frachtraum 20 Panoptes Galleon S202 Frachtraum 20 Protectorate Systems Da Gama 1010 Abgeschirmter Frachtraum 20 Panoptes Polo 2010 Frachtraum 22 Panoptes 30T Hauler Frachtraum 23 Sextant Shield Systems Galleon S203 Frachtraum 24 Protectorate Systems Polo 2020 Frachtraum 28 Panoptes 40T Hauler Frachtraum 31 Sextant Shield Systems Galleon S204 Frachtraum 32 Protectorate Systems 10ST Hauler Abgeschirmter Frachtraum 32 Sextant Shield Systems Polo 2030 Frachtraum 37 Panoptes

Cockpits

Cockpit Benötigter Level Hersteller Magellan C2 Cockpit 3 Nova Galactic DS30.1 Ares Brücke 3 Deimos DS10.1 Phobos Cockpit 3 Deimos DS10.2 Phobos Cockpit 3 Deimos Magellan C1 Cockpit 3 Nova Galactic Viking CP-100 Cockpit 3 Stroud Eklund Viking CP-110 Cockpit 3 Stroud Eklund Samurai Cockpit 3 Taiyo Astroneering Kon-Tiki B-300 Brücke 3 Stroud Eklund Armstrong 10 Cockpit 3 HopeTech Armstrong 10R Cockpit 3 HopeTech Cabot C3 Brücke 3 Nova Galactic Overseer 300 Brücke 3 HopeTech DS20.1 Phobos Cockpit 4 Deimos Samurai Enhanced Cockpit 4 Taiyo Astroneering Armstrong 20 Cockpit 4 HopeTech Magellan C1X Cockpit 5 Nova Galactic Daimyo Cockpit 5 Taiyo Astroneering Viking CP-200 Cockpit 6 Stroud Eklund Viking CP-210 Cockpit 8 Stroud Eklund Magellan C2X Cockpit 8 Nova Galactic Armstrong 20E Cockpit 9 HopeTech Viking CP-220 Cockpit 9 Stroud Eklund DS20.2 Phobos Cockpit 10 Deimos Daimyo Enhanced Cockpit 11 Taiyo Astroneering Shogun Cockpit 16 Taiyo Astroneering Armstrong 20R Cockpit 16 HopeTech DS20.3 Phobos Cockpit 16 Deimos Cabot C3X Brücke 19 Nova Galactic Shogun Enhanced Cockpit 22 Taiyo Astroneering Kon-Tiki B-310 Brücke 23 Stroud Eklund Cabot C4 Brücke 24 Nova Galactic DS30.2 Ares Brücke 27 Deimos Himeji Brücke 28 Taiyo Astroneering Kon-Tiki B-400 Brücke 28 Stroud Eklund Overseer 300E Brücke 28 HopeTech DS40.1 Ares Brücke 32 Deimos Himeji Command Brücke 33 Taiyo Astroneering Overseer 400 Brücke 33 HopeTech Kon-Tiki B-500 Brücke 34 Stroud Eklund DS40.2 Ares Brücke 38 Deimos Commander 500 Brücke 40 HopeTech Kon-Tiki B-600 Brücke 41 Stroud Eklund

Docker

Docker Benötigter Level Hersteller NG-2 Docker - oben 3 Nova Galactic 100DP Slim Docker - oben 3 Deimos 110DP Docker - oben 3 Deimos Connect-Pro Docker - oben 3 Stroud Eklund Connect-Pro Docker - Backboard 3 Stroud Eklund Extender Backboard 200 Docker - oben 3 Taiyo Astroneering Hope 11 Docker - vorne 3 HopeTech Hope 11 Docker - Backboard 3 HopeTech

Antriebe

Antrieb Benötigter Level Hersteller Amun-1 Antrieb 3 Amun Dunn Ares DT10 Antrieb 3 Panoptes White Dwarf 1000 Antrieb 3 Reladyne White Dwarf 2000 Antrieb 3 Reladyne White Dwarf 2010 Antrieb 3 Reladyne White Dwarf 3000 Antrieb 3 Reladyne White Dwarf 1010 Antrieb 4 Reladyne Nova 1000 Antrieb 5 Reladyne Ares DT20 Antrieb 7 Panoptes Amun-2 Antrieb 8 Amun Dunn White Dwarf 1020 Antrieb 10 Reladyne Supernova 2000 Antrieb 12 Reladyne Ares DT30 Antrieb 12 Panoptes White Dwarf 2020 Antrieb 12 Reladyne Amun-3 Antrieb 14 Amun Dunn Amun-4 Antrieb 20 Amun Dunn Ares DT40 Antrieb 20 Panoptes Hercules DT110 Antrieb 20 Panoptes Dunn-11 Antrieb 22 Amun Dunn SAE-5110 Antrieb 22 Slayton Aerospace White Dwarf 2030 Antrieb 24 Reladyne White Dwarf 3010 Antrieb 24 Reladyne White Dwarf 3015 Antrieb 24 Reladyne Nova 1010 Antrieb 24 Reladyne Ares DT50 Antrieb 24 Panoptes Amun-5 Antrieb 26 Amun Dunn Hercules DT120 Antrieb 26 Panoptes SA-4110 Antrieb 27 Slayton Aerospace Dunn-21 Antrieb 27 Amun Dunn SAE-5220 Antrieb 28 Slayton Aerospace White Dwarf 3020 Antrieb 29 Reladyne Ares DT60 Antrieb 31 Panoptes Nova 1020 Antrieb 31 Reladyne Amun-6 Antrieb 32 Amun Dunn Hercules DT130 Antrieb 32 Panoptes Dunn-31 Antrieb 33 Amun Dunn SA-4220 Antrieb 34 Slayton Aerospace SAE-5330 Antrieb 34 Slayton Aerospace White Dwarf 3030 Antrieb 36 Reladyne Nova 1030 Antrieb 36 Reladyne Amun-7 Antrieb 38 Amun Dunn Hercules DT140 Antrieb 38 Panoptes Amun Dunn X-100 Antrieb 38 Amun Dunn Poseidon DT210 Antrieb 38 Panoptes SAL-6110 Antrieb 39 Slayton Aerospace Dunn-41 Antrieb 39 Amun Dunn SAE-5440 Antrieb 40 Slayton Aerospace SA-4330 Antrieb 43 Slayton Aerospace Hercules DT150 Antrieb 43 Panoptes Nova 1040 Antrieb 43 Reladyne Dunn-51 Antrieb 44 Amun Dunn SAE-5550 Antrieb 45 Slayton Aerospace Supernova 2100 Antrieb 46 Panoptes Poseidon DT220 Antrieb 48 Panoptes Amun Dunn X-200 Antrieb 49 Amun Dunn SAL-6220 Antrieb 50 Slayton Aerospace Dunn-61 Antrieb 50 Amun Dunn Hercules DT160 Antrieb 50 Panoptes Nova 1050 Antrieb 50 Reladyne SAE-5660 Antrieb 51 Slayton Aerospace Dunn-71 Antrieb 56 Amun Dunn Supernova 2200 Antrieb 57 Panoptes Poseidon DT230 Antrieb 58 Panoptes SAL-6330 Antrieb 60 Slayton Aerospace Amun Dunn X-300 Antrieb 60 Amun Dunn

Treibstoff

Tank Benötigter Level Hersteller 200G He3 Tank 3 Ballistic Solutions Inc. M10 Ulysses He3 Tank 3 Dogstar 100G He3 Tank 3 Ballistic Solutions Inc. M20 Ulysses He3 Tank 4 Dogstar Titan 350 He3 Tank 6 Nautilus M30 Ulysses He3 Tank 8 Dogstar 300G He3 Tank 9 Ballistic Solutions Inc. Titan 450 He3 Tank 10 Nautilus M40 Ulysses He3 Tank 12 Dogstar 400G He3 Tank 13 Ballistic Solutions Inc. Titan 550 He3 Tank 14 Nautilus M50 Ulysses He3 Tank 16 Dogstar H10 Atlas He3 Tank 20 Dogstar 500T He3 Tank 22 Ballistic Solutions Inc. H20 Atlas He3 Tank 25 Dogstar 900T He3 Tank 27 Ballistic Solutions Inc. 600T He3 Tank 27 Ballistic Solutions Inc. H30 Atlas He3 Tank 30 Dogstar 700T He3 Tank 32 Ballistic Solutions Inc. H40 Atlas He3 Tank 40 Dogstar 800T He3 Tank 42 Ballistic Solutions Inc.

Getriebe

Fahrwerk Benötigter Level Hersteller Hope 6 Fahrwerk - Backboard vorne 3 HopeTech Hope 6 Fahrwerk - Backboard mittig 3 HopeTech Hope 6 Fahrwerk - Backboard hinten 3 HopeTech Pinpoint 3G Fahrwerk - Backboard mittig 3 Taiyo Astroneering Pinpoint 3G Fahrwerk - Backboard hinten 3 Taiyo Astroneering NG-10 Fahrwerk - Backboard vorne 3 Nova Galactic NG-10 Fahrwerk - Backboard hinten 3 Nova Galactic NG-15 Fahrwerk - Backboard 3 Nova Galactic NG-15 Fahrwerk - Backboard vorne 3 Nova Galactic Pinpoint 3G Fahrwerk - Backboard vorne 3 Taiyo Astroneering Hope 5 Fahrwerk 3 HopeTech 220CB Fahrwerk - Backboard 3 Deimos Pinpoint 4G Fahrwerk 3 Taiyo Astroneering Pinpoint 4G Fahrwerk - Backboard 3 Taiyo Astroneering Pinpoint 4G+ Fahrwerk 3 Taiyo Astroneering Accu-Lander 11 Fahrwerk - Backboard 13 Stroud Eklund 320CB Fahrwerk 13 Deimos NG-20 Fahrwerk - vorne 14 Nova Galactic NG-20 Fahrwerk - weit 14 Nova Galactic NG-20 Fahrwerk 14 Nova Galactic Hope 55 Fahrwerk 14 HopeTech

Grav

Grav Benötigter Level Hersteller NG160 Grav-Antrieb 3 Nova Galactic NG170 Grav-Antrieb 3 Nova Galactic Helios 100 Grav-Antrieb 3 Deep Core NG150 Grav-Antrieb 3 Nova Galactic R-1000 Alpha Grav-Antrieb 3 Reladyne SGD 1100 Grav-Antrieb 3 Slayton Aerospace NG200 Grav-Antrieb 5 Nova Galactic SGD 1200 Grav-Antrieb 7 Slayton Aerospace Helios 200 Grav-Antrieb 8 Deep Core R-2000 Alpha Grav-Antrieb 9 Reladyne SGD 1300 Grav-Antrieb 12 Slayton Aerospace NG300 Grav-Antrieb 12 Nova Galactic Helios 300 Grav-Antrieb 14 Deep Core R-3000 Alpha Grav-Antrieb 15 Reladyne SGD 1400 Grav-Antrieb 19 Slayton Aerospace Aurora 11G Grav-Antrieb 20 Deep Core SGD 2100 Grav-Antrieb 20 Slayton Aerospace Helios 400 Grav-Antrieb 21 Deep Core RD-1000 Beta Grav-Antrieb 21 Reladyne R-4000 Alpha Grav-Antrieb 22 Reladyne SGD 2200 Grav-Antrieb 24 Slayton Aerospace NG210 Grav-Antrieb 24 Nova Galactic Aurora 12G Grav-Antrieb 26 Deep Core RD-2000 Beta Grav-Antrieb 27 Reladyne NG220 Grav-Antrieb 29 Nova Galactic SGD 2300 Grav-Antrieb 31 Slayton Aerospace Aurora 13G Grav-Antrieb 32 Deep Core RD-3000 Beta Grav-Antrieb 33 Reladyne SGD 3100 Grav-Antrieb 36 Slayton Aerospace Apollo GV100 Grav-Antrieb 38 Deep Core J-50 Gamma Grav-Antrieb 39 Reladyne NG320 Grav-Antrieb 42 Nova Galactic SGD 3200 Grav-Antrieb 44 Slayton Aerospace Apollo GV200 Grav-Antrieb 45 Deep Core J-51 Gamma Grav-Antrieb 46 Reladyne NG340 Grav-Antrieb 46 Nova Galactic SGD 3300 Grav-Antrieb 51 Slayton Aerospace Apollo GV300 Grav-Antrieb 54 Deep Core J-52 Gamma Grav-Antrieb 54 Reladyne

Wohnmodule

Wohnmodul Benötigter Level Hersteller HopeTech Waffenkammer 2x1 3 HopeTech HopeTech Captain-Wohnquartier 2x1 3 HopeTech HopeTech Computerkern 2x1 3 HopeTech HopeTech Kontrollzentrum 2x1 3 HopeTech HopeTech Krankenstation 2x1 3 HopeTech HopeTech Wohnquartier 2x1 3 HopeTech HopeTech Wissenschhintenslabor 2x1 3 HopeTech HopeTech Werkstatt 2x1 3 HopeTech HopeTech Gefechtsstationen 2x2 3 HopeTech HopeTech Arrestzelle 2x2 3 HopeTech HopeTech Frachthalle 2x2 3 HopeTech HopeTech Computerkern 2x2 3 HopeTech HopeTech Frachthalle 2x3 3 HopeTech HopeTech Messe 2x3 3 HopeTech HopeTech Frachthalle 3x3 3 HopeTech HopeTech Kajütenleiter Rumpf A 3 HopeTech HopeTech Lagerraum Rumpf A 3 HopeTech HopeTech Kajütenleiter Rumpf B 3 HopeTech HopeTech Lagerraum Rumpf B 3 HopeTech HopeTech Kajütenleiter Rumpf C 3 HopeTech HopeTech Lagerraum Rumpf C 3 HopeTech HopeTech Kajütenleiter Rumpf D 3 HopeTech HopeTech Lagerraum Rumpf D 3 HopeTech HopeTech Wohnmodul, Querstrebe 3 HopeTech HopeTech Wohnmodul, Kiel 3 HopeTech Stroud Lagerraum 1x1 Backboard A 3 Stroud Eklund Stroud Lagerraum 1x1 Backboard B 3 Stroud Eklund Stroud Lagerraum 1x1 Backboard C 3 Stroud Eklund Stroud Kajütenleiter 1x1 3 Stroud Eklund Stroud Lagerraum 1x1 3 Stroud Eklund Stroud All-in-One-Anlegeplatz 2x1 A 3 Stroud Eklund Stroud All-in-One-Anlegeplatz 2x1 B 3 Stroud Eklund Stroud Waffenkammer 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Captain-Wohnquartier 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Computerkern 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Kontrollzentrum 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Krankenstation 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Wohnquartier 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Wissenschhintenslabor 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Werkstatt 2x1 3 Stroud Eklund Stroud Gefechtsstationen 2x2 3 Stroud Eklund Stroud Arrestzelle 2x2 3 Stroud Eklund Stroud Frachthalle 2x2 3 Stroud Eklund Stroud Wohnquartier 2x2 3 Stroud Eklund Stroud Frachthalle 2x3 3 Stroud Eklund Stroud Messe 2x3 3 Stroud Eklund Stroud All-in-One-Anlegeplatz 3x1 3 Stroud Eklund Stroud Technikstation 3x1 3 Stroud Eklund Stroud Frachthalle 3x2 3 Stroud Eklund Stroud Messe 3x2 3 Stroud Eklund Nova Galactic All-in-One-Anlegeplatz 2x1 B 3 Nova Galactic Nova Galactic All-in-One-Anlegeplatz 2x1 A 3 Nova Galactic Nova Galactic Waffenkammer 2x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Captain-Wohnquartier 2x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Computerkern 2x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Kontrollzentrum 2x1 3 Nova Galactic Deimos Kajütenleiter 1x1 3 Deimos Deimos Lagerraum 1x1 3 Deimos Deimos All-in-One-Anlegeplatz 2x1 3 Deimos Deimos Waffenkammer 2x1 3 Deimos Deimos Captain-Wohnquartier 2x1 3 Deimos Deimos Computerkern 2x1 3 Deimos Deimos Kontrollzentrum 2x1 3 Deimos Deimos Krankenstation 2x1 3 Deimos Nova Querpassage 3 Nova Galactic Deimos Wohnquartier 2x1 3 Deimos Nova Galactic Frachthalle 3x3 3 Nova Galactic Deimos Wissenschhintenslabor 2x1 3 Deimos Nova Galactic Messe 3x2 3 Nova Galactic Deimos Werkstatt 2x1 3 Deimos Nova Galactic Frachthalle 2x3 3 Nova Galactic Deimos All-in-One-Anlegeplatz 3x1 3 Deimos Nova Galactic Messe 2x3 3 Nova Galactic Deimos Technikstation A 3x1 3 Deimos Nova Galactic All-in-One-Anlegeplatz 2x2 3 Nova Galactic Deimos Technikstation B 3x1 3 Deimos Nova Galactic Gefechtsstationen 2x2 3 Nova Galactic Deimos Wohnquartier 3x1 3 Deimos Nova Galactic Arrestzelle 2x2 3 Nova Galactic Nova Galactic Lagerraum 1x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Frachthalle 2x2 3 Nova Galactic Nova Galactic Kajütenleiter 1x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Wohnquartier 2x2 3 Nova Galactic Nova Galactic Krankenstation 2x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Wohnquartier 2x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Wissenschhintenslabor 2x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Werkstatt 2x1 3 Nova Galactic Nova Galactic Technikstation 3x1 3 Nova Galactic Stroud Computerkern 2x2 3 Stroud Eklund Taiyo Kajütenleiter 1x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Lagerraum 1x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kajütenleiter 1x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Lagerraum 1x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kajütenleiter 1x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Lagerraum 1x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Lagerraum 1x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Lagerraum 1x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben C 3 Taiyo Astroneering Taiyo Lagerraum 1x1 oben C 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben D 3 Taiyo Astroneering Taiyo Lagerraum 1x1 oben D 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Waffenkammer 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kontrollzentrum 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Krankenstation 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wohnquartier 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Werkstatt 2x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Waffenkammer 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kontrollzentrum 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Krankenstation 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wohnquartier 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Werkstatt 2x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Waffenkammer 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kontrollzentrum 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Krankenstation 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wohnquartier 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Werkstatt 2x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Waffenkammer 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kontrollzentrum 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Krankenstation 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wohnquartier 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Werkstatt 2x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Waffenkammer 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kontrollzentrum 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Krankenstation 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wohnquartier 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Werkstatt 2x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Gefechtsstationen unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Arrestzelle 2x2 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 2x2 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x2 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Gefechtsstationen unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Arrestzelle 2x2 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 2x2 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x2 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Gefechtsstationen mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Arrestzelle 2x2 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 2x2 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x2 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Gefechtsstationen oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Arrestzelle 2x2 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 2x2 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x2 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Gefechtsstationen oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Arrestzelle 2x2 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 2x2 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Computerkern 2x2 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Technikstation 3x1 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Technikstation 3x1 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Technikstation 3x1 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Technikstation 3x1 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Technikstation 3x1 oben B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 3x2 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Messe 3x2 unten A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 3x2 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Messe 3x2 unten B 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 3x2 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Messe 3x2 mittig 3 Taiyo Astroneering Taiyo Frachthalle 3x2 oben A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Messe 3x2 oben A 3 Taiyo Astroneering HopeTech Technikstation 3x1 3 HopeTech Taiyo Frachthalle 3x2 oben B 3 Taiyo Astroneering HopeTech Frachthalle 3x2 3 HopeTech Taiyo Messe 3x2 oben B 3 Taiyo Astroneering HopeTech Messe 3x2 3 HopeTech HopeTech Kajütenleiter 1x1 3 HopeTech HopeTech Lagerraum 1x1 3 HopeTech HopeTech All-in-One-Anlegeplatz 2x1 3 HopeTech

Reaktoren

Reaktor Benötigter Level Hersteller 330T Stellarator Reaktor 3 Amun Dunn 340T Stellarator Reaktor 3 Amun Dunn 114MM Toroidalreaktor 3 Dogstar Z-Maschine 1000 Reaktor 3 Amun Dunn Tokamak X-150 Reaktor 3 Xiang Tokamak X-050 Reaktor 4 Amun Dunn 124MM Toroidalreaktor 6 Dogstar Tokamak X-100 Reaktor 9 Xiang Theta Pinch A9 Reaktor 10 Amun Dunn 350T Stellarator Reaktor 11 Amun Dunn 134MM Toroidalreaktor 12 Dogstar 101DS Mag Trägheitsreaktor 12 Dogstar Tokamak X-120S Reaktor 12 Xiang Ionenstrahl H-1010 Reaktor 14 Xiang 360T Stellarator Reaktor 14 Amun Dunn SF10 Scherflussreaktor 17 Dogstar DC301 Schnellzündungsreaktor 17 Deep Core Z-Maschine 2000 Reaktor 19 Amun Dunn Tokamak X-200 Reaktor 20 Amun Dunn Fusor DC401 Reaktor 20 Deep Core Pinch 5Z Reaktor 20 Xiang 144MM Toroidalreaktor 22 Dogstar Z-Maschine 2020 Reaktor 24 Amun Dunn Theta Pinch B9 Reaktor 24 Amun Dunn 370T Stellarator Reaktor 25 Amun Dunn 102DS Mag Trägheitsreaktor 25 Dogstar SF20 Scherflussreaktor 27 Dogstar Ionenstrahl H-1020 Reaktor 28 Xiang Pinch 6Z Reaktor 29 Xiang 154MM Toroidalreaktor 30 Dogstar Tokamak X-250 Reaktor 35 Xiang Theta Pinch C9 Reaktor 35 Amun Dunn DC302 Schnellzündungsreaktor 36 Deep Core SF30 Scherflussreaktor 36 Dogstar Spheromak DC201 Reaktor 38 Deep Core Fusor DC402 Reaktor 38 Deep Core 380T Stellarator Reaktor 41 Amun Dunn Z-Maschine 3000 Reaktor 41 Amun Dunn Pinch 7Z Reaktor 43 Xiang Spheromak DC202 Reaktor 43 Deep Core 103DS Mag Trägheitsreaktor 44 Dogstar 164MM Toroidalreaktor 46 Dogstar Ionenstrahl H-1030 Reaktor 48 Xiang Z-Maschine 4000 Reaktor 49 Amun Dunn Fusor DC403 Reaktor 49 Deep Core Tokamak X-300 Reaktor 51 Xiang Pinch 8A Reaktor 51 Xiang DC303 Schnellzündungsreaktor 51 Deep Core Theta Pinch D9 Reaktor 51 Amun Dunn SF40 Scherflussreaktor 57 Dogstar Pinch 8Z Reaktor 60 Xiang 104DS Mag Trägheitsreaktor 60 Dogstar

Schilde

Schild Benötigter Level Hersteller 10S Protector Schildgenerator 3 Dogstar 20S Protector Schildgenerator 3 Dogstar Bastille S80 Schildgenerator 3 Dogstar Deflector SG-10 Schildgenerator 4 Sextant Shield Systems 11T Defender Schildgenerator 5 Dogstar Deflector SG-20 Schildgenerator 8 Sextant Shield Systems Bastille S81 Schildgenerator 9 Nautilus 101D Guardian Schildgenerator 10 Dogstar Marduk 1010-A Schildgenerator 11 Protectorate Systems 30S Protector Schildgenerator 12 Dogstar Warden SG-100 Schildgenerator 12 Sextant Shield Systems Deflector SG-30 Schildgenerator 14 Sextant Shield Systems Tower N400 Schildgenerator 14 Nautilus Bastille S82 Schildgenerator 16 Dogstar Osiris 2020-B Schildgenerator 16 Protectorate Systems Fortress A1 Schildgenerator 17 Nautilus Deflector SG-35 Schildgenerator 19 Sextant Shield Systems Assurance SG-1000 Schildgenerator 19 Sextant Shield Systems 22T Defender Schildgenerator 19 Dogstar Marduk 1020-A Schildgenerator 19 Sextant Shield Systems 40S Protector Schildgenerator 22 Dogstar Odin 3030-C Schildgenerator 24 Protectorate Systems 28T Defender Schildgenerator 24 Dogstar Warden SG-200 Schildgenerator 25 Sextant Shield Systems Deflector SG-40 Schildgenerator 25 Sextant Shield Systems Assurance SG-1800 Schildgenerator 27 Sextant Shield Systems 102D Guardian Schildgenerator 27 Dogstar Tower N410 Schildgenerator 28 Nautilus Bastille S83 Schildgenerator 30 Nautilus Fortress A2 Schildgenerator 30 Nautilus Assurance SG-2000 Schildgenerator 35 Sextant Shield Systems 50S Protector Schildgenerator 35 Dogstar Odin 3040-C Schildgenerator 36 Protectorate Systems Osiris 2030-B Schildgenerator 36 Protectorate Systems Marduk 1030-A Schildgenerator 38 Protectorate Systems 33T Defender Schildgenerator 41 Dogstar Deflector SG-50 Schildgenerator 41 Sextant Shield Systems Bastille S84 Schildgenerator 43 Nautilus 103D Guardian Schildgenerator 43 Dogstar Warden SG-300 Schildgenerator 44 Sextant Shield Systems Marduk 1040-A Schildgenerator 46 Protectorate Systems Tower N420 Schildgenerator 48 Nautilus Assurance SG-3000 Schildgenerator 49 Sextant Shield Systems Osiris 2040-B Schildgenerator 49 Protectorate Systems Fortress A3 Schildgenerator 51 Nautilus 60S Protector Schildgenerator 51 Dogstar 44T Defender Schildgenerator 52 Dogstar Deflector SG-60 Schildgenerator 56 Sextant Shield Systems Odin 3050-C Schildgenerator 57 Protectorate Systems 104D Guardian Schildgenerator 60 Dogstar Warden SG-400 Schildgenerator 60 Sextant Shield Systems

Struktur

Struktur Benötigter Level Hersteller HopeTech Kappe A - vorne 3 HopeTech HopeTech Kappe B - mittig 3 HopeTech HopeTech Marker A 3 HopeTech HopeTech Bug B - vorne 3 HopeTech HopeTech Bug A - Backboard 3 HopeTech HopeTech Röhren - vorne 3 HopeTech HopeTech Röhren A - mittig 3 HopeTech HopeTech Röhren B - mittig 3 HopeTech HopeTech Kühler 3 HopeTech HopeTech Steigleitung A 3 HopeTech HopeTech Steigleitung B 3 HopeTech HopeTech Schubdüse 3 HopeTech Nova Verkleidung 2L-TM 3 Nova Galactic Nova Verkleidung 2L-PF 3 Nova Galactic Nova Verkleidung 1L-TF 3 Nova Galactic Horizon Waffenhalterung 3 Horizon Defense Luke - vorne 3 Nova Galactic Luke - Backboard 3 Nova Galactic Luke - oben 3 Nova Galactic Stroud Bremsantrieb 3 Stroud Eklund Stroud Kappe A - Backboard vorne oben 3 Stroud Eklund Stroud Kappe A - Backboard vorne oben 3 Stroud Eklund Stroud Kappe B - Backboard vorne 3 Stroud Eklund Stroud Kappe C - vorne oben 3 Stroud Eklund Stroud Verkleidung 1LA-PT 3 Stroud Eklund Stroud Verkleidung 1LB-PT 3 Stroud Eklund Stroud Verkleidung 3LA-PT 3 Stroud Eklund Stroud Antriebsverstrebung A 3 Stroud Eklund Stroud Antriebsverstrebung B 3 Stroud Eklund Stroud Antriebshalterung 3 Stroud Eklund Stroud mittig Verstrebung 3 Stroud Eklund Stroud Bugkappe 2B - vorne oben 3 Stroud Eklund Stroud Bugkappe B - vorne oben 3 Stroud Eklund Stroud Bugkappe C - Backboard vorne 3 Stroud Eklund Stroud Bugkappe D - Backboard vorne 3 Stroud Eklund Stroud Bugkappe E 3 Stroud Eklund Ausrüstungsplatte 3 Taiyo Astroneering Taiyo Bremsantrieb 3 Taiyo Astroneering Taiyo Bremsantrieb - Backboard 3 Taiyo Astroneering Taiyo Verkleidung - vorne oben 3 Taiyo Astroneering Taiyo Verkleidung - hinten oben 3 Taiyo Astroneering Taiyo Endkappe - Backboard 3 Taiyo Astroneering Taiyo Vordere Sensoren 3 Taiyo Astroneering Taiyo Mittelkappe - Backboard oben 3 Taiyo Astroneering Taiyo Mittelkappe B - Backboard oben 3 Taiyo Astroneering Taiyo Bugkappe - Backboard 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kappe - Backboard hinten 3 Taiyo Astroneering Taiyo Seitenkappe - Backboard 3 Taiyo Astroneering Taiyo Seitenkappe B - Backboard 3 Taiyo Astroneering Taiyo Schräge Kappe - vorne 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kiel A 3 Taiyo Astroneering Taiyo Kiel B 3 Taiyo Astroneering HopeTech Dämpfer A 3 HopeTech HopeTech Kappe A - vorne 3 HopeTech HopeTech Kappe A - mittig 3 HopeTech

Waffen

Waffe Benötigter Level Hersteller Dragon 221P MW Pulslaser 3 Horizon Defense Mauler 104L Autokanone 3 Horizon Defense Atlatl 270A Raketenwerfer 3 Light Scythe Dragon 221 MW Laser 3 Horizon Defense Dragon 231 IR Laser 3 Horizon Defense Flare 15MW IR Laser 3 Light Scythe CE-09 Raketenwerfer 3 Ballistic Solutions Inc. Infiltrator SC-01 Raketenwerfer 3 Horizon Defense Mauler 104L Kanone 3 Horizon Defense Reza 45 GHz MW Pulslaser 3 Shinigami Disruptor 3300 Elektronenstrahl 4 Horizon Defense Mauler 106T Kanone 5 Horizon Defense Dragon 241 Laser 5 Horizon Defense Atlatl 270B Raketenwerfer 5 Light Scythe Disruptor 3320 Neutronenstrahl 5 Horizon Defense Dangan Pb Kanone 6 Shinigami EMP-80 Dämpfer 6 Ballistic Solutions Inc. PB-30 Elektronenstrahl 8 Ballistic Solutions Inc. Disruptor 3300A Auto-Elektronenstrahl 8 Horizon Defense Reza 45 GHz MW Laser 9 Shinigami Flare-P 15MW IR Pulslaser 9 Light Scythe Atlatl 270C Raketenwerfer 10 Light Scythe Marauder 114ANC Railgun 10 Horizon Defense EMP-1000 Dämpfer 10 Ballistic Solutions Inc. Dragon 261 SX Laser 10 Horizon Defense Disruptor 3340 Alphastrahl 10 Horizon Defense KE-20 Kanone 11 Ballistic Solutions Inc. Tsukisasu 13K Raketenwerfer 11 Shinigami Dangan PB RF Autokanone 11 Shinigami EMP-500 Dämpfer 12 Ballistic Solutions Inc. Spark 750 Dämpfer 12 Light Scythe PBO-30 Auto-Elektronenstrahl 12 Ballistic Solutions Inc. Ravager 20MeV Elektronenstrahl 12 Light Scythe Dragon 241P Pulslaser 14 Horizon Defense Scorch 60MW Laser 14 Light Scythe Jishaku Fe Railgun 16 Shinigami PB-100 Neutronenstrahl 16 Ballistic Solutions Inc. PBO-40 Auto-Elektronenstrahl 16 Ballistic Solutions Inc. Mauler 106S Shot-Kanone 16 Horizon Defense Scorch-S 80MW Pulslasergeschütz 16 Light Scythe Atlatl 290B Raketenwerfer 16 Light Scythe Disruptor 3320A Auto-Neutronenstrahl 16 Horizon Defense Mauler 106T Autokanone 16 Horizon Defense CE-29 Raketenwerfer 17 Ballistic Solutions Inc. KE-20A Autokanone 19 Ballistic Solutions Inc. Scorch-P 60MW Pulslaser 19 Light Scythe Jishaku Nd Railgun 19 Shinigami Supaku 110GC Dämpfer 19 Shinigami Blaze 2GW SX Laser 19 Light Scythe PB-300 Alphastrahl 19 Ballistic Solutions Inc. Marauder 114ANC Rapid Railgun 19 Horizon Defense Dragon 241P Pulslasergeschütz 19 Horizon Defense Dragon 261P SX Pulslaser 19 Horizon Defense Disruptor 3340A Auto-Alphastrahl 19 Horizon Defense Disruptor 3320 Neutronengeschütz 20 Horizon Defense Jishaku Fe RF Rapid Railgun 20 Shinigami PBO-100 Auto Neutronenstrahl 20 Ballistic Solutions Inc. Ravager 20MeV Auto-Elektronenstrahl 20 Light Scythe Mauler 105U Kanone 20 Horizon Defense Disruptor 3310 Protonenstrahl 20 Horizon Defense Mauler 106T Auto-Kanonengeschütz 20 Horizon Defense Dragon 261 SX Laser-Geschütz 24 Horizon Defense PBO-300 Auto-Alphastrahl 24 Ballistic Solutions Inc. Disruptor 3340A Auto-Alphageschütz 24 Horizon Defense Jishaku Nd RF Rapid Railgun 24 Shinigami MKE-4 Gaußgewehr 24 Ballistic Solutions Inc. CE-49 Raketenwerfer 24 Ballistic Solutions Inc. Singe 4MW Laser 24 Light Scythe Dragon 231P IR Pulslaser 24 Horizon Defense Scorch-P 60MW Pulslasergeschütz 25 Horizon Defense PBO-100 Auto-Neutronengeschütz 25 Ballistic Solutions Inc. KE-42 Kanone 25 Ballistic Solutions Inc. Reza 600 THz Laser 25 Shinigami Tsukisasu 25k Raketenwerfer 25 Shinigami Eradicator 75MeV Neutronenstrahl 25 Light Scythe Dangan W Kanone 25 Shinigami Atlatl 280A Raketenwerfer 25 Light Scythe Jishaku Fe RF Rapid Railgun-Geschütz 25 Shinigami Mauler 105U Autokanone 25 Horizon Defense MKE-4A Auto Gaußgewehr 27 Ballistic Solutions Inc. PBO-300 Auto Alpha Geschütz 27 Ballistic Solutions Inc. Jishaku Nd RF Rapid Railgun-Geschütz 27 Shinigami Blaze-P 2GW SX Pulslaser 27 Light Scythe PB-175 Helionstrahl 28 Ballistic Solutions Inc. Mauler 107I Kanone 30 Horizon Defense Firebolt 4000 Dämpfer 30 Light Scythe Disruptor 3330 Helionstrahl 30 Horizon Defense Marauder 115N Railgun 30 Horizon Defense Fulminator 8000 Dämpfer 30 Light Scythe Blaze-P 2GW SX Pulslasergeschütz 30 Light Scythe Dragon 251 UV Laser 30 Horizon Defense Hunter Mag-350 Raketenwerfer 30 Horizon Defense Reza 600 THz Pulslaser 30 Shinigami Eradicator 75MeV Auto-Neutronenstrahl 30 Light Scythe Tsukisasu 40k Raketenwerfer 30 Shinigami EMP-200 Dämpfer 30 Ballistic Solutions Inc. Disruptor 3310A Auto-Protonenstrahl 30 Horizon Defense PB-50 Protonenstrahl 30 Ballistic Solutions Inc. KE-42A Autokanone 30 Ballistic Solutions Inc. MKE-9 Gaußgewehr 35 Ballistic Solutions Inc. Devastator 1500 Raketenwerfer 35 Horizon Defense Reza 30 THz IR Laser 35 Shinigami Singe-P 4MW Pulslaser 35 Light Scythe CE-19 Raketenwerfer 35 Ballistic Solutions Inc. Dragon 251P UV Pulslaser 36 Horizon Defense Torch 250MW UV Laser 36 Light Scythe Disruptor 3330A Auto-Helionstrahl 36 Horizon Defense Dangan W RF Autokanone 36 Shinigami Eradicator 75MeV Auto-Neutronengeschütz 36 Light Scythe Reza 300 PHz SX Laser 36 Shinigami Obliterator 250MeV Alphastrahl 36 Light Scythe KE-31 Kanone 36 Ballistic Solutions Inc. Vaporizer 35MeV Protonenstrahl 38 Light Scythe Jishaku AlNiCo Railgun 38 Shinigami Atlatl 280B Raketenwerfer 38 Light Scythe Nullifier 1750 Dämpfer 38 Light Scythe PBO-50 Auto-Protonenstrahl 38 Ballistic Solutions Inc. KE-42 Kanonen-Geschütz 38 Ballistic Solutions Inc. Tsukisasu 19K Raketenwerfer 41 Shinigami Marauder 115N Railgun-Geschütz 43 Horizon Defense Atlatl 280C Raketenwerfer 43 Light Scythe Mauler 107I Autokanone 44 Horizon Defense Torch-P 250MW UV Pulslaser 44 Light Scythe CE-39 Raketenwerfer 44 Ballistic Solutions Inc. Reza 10 PHz UV Laser 44 Shinigami KE-49 Kanone 44 Ballistic Solutions Inc. Reza 30 THz IR Pulslaser 46 Shinigami KE-31A Autokanone 46 Ballistic Solutions Inc. PBO-175 Auto Helionstrahl 48 Ballistic Solutions Inc. Exterminator 95MeV Helionstrahl 48 Light Scythe Marauder 115N Rapid Railgun 49 Horizon Defense CE-59 Raketenwerfer 49 Ballistic Solutions Inc. Supaku 600GC Dämpfer 49 Shinigami Supaku 250GC Dämpfer 51 Shinigami Vaporizer 35MeV Auto-Protonenstrahl 51 Light Scythe Tatsu 500EM Dämpfer 51 Shinigami Reza 300 PHz SX Pulslaser 51 Shinigami Obliterator 250MeV Auto-Alphastrahl 51 Light Scythe Infiltrator SC-02 Raketenwerfer 51 Horizon Defense Jishaku AlNiCo RF Rapid Railgun 52 Shinigami Reza 10 PHz UV Pulslaser 52 Shinigami Tsukisasu 33k Raketenwerfer 52 Shinigami MKE-9A Auto-Gaußgewehr 57 Ballistic Solutions Inc. Tsukisasu 50k Raketenwerfer 57 Shinigami Hunter Mag-450 Raketenwerfer 60 Horizon Defense Reza 10 PHz UV Pulslasergeschütz 60 Shinigami Tatsu 501EM Dämpfer 60 Shinigami Reza 300 PHz SX Pulslasergeschütz 60 Shinigami Obliterator 250MeV Alpha Geschütz 60 Light Scythe Exterminator 95MeV Auto-Helionstrahl 60 Light Scythe KE-49A Autokanone 60 Ballistic Solutions Inc.

