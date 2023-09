Starfield: Erstkontakt – Grav-Antrieb kaufen, Schiff zerstören oder Planeten besiedeln

In Starfield stoßt ihr bei der Mission „Erstkontakt“ auf ein unidentifiziertes Raumschiff, mit dem ihr keinen Kontakt aufnehmen könnt. Ihr habt mehrere Möglichkeiten die Quest zu lösen. Welche Entscheidung zu welchem Resultat führt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Starfield Facts

Die Quest „Erstkontakt“ starten

Das unidentifizierte Raumschiff schwirrt im Orbit von Porimma II umher. (© Screenshot GIGA)

Sucht ihr mit eurem Raumschiff den Planeten Porrima II im gleichnamigen Sternensystem Porrima auf, stoßt ihr auf ein unidentifiziertes Schiff. Bei dem Versuch einer Kontaktaufnahme bekommt ihr bloß Rauschen zu hören. Stattdessen werdet ihr von Chief Sugiyama kontaktiert, der euch bittet, ihm einen Besuch auf Paradiso abzustatten. Bevor ihr das tut, solltet ihr aber erst an das unbekannte Raumschiff andocken. Dort lernt ihr Diana Brackenridge kennen. Sie erzählt euch, dass dieses Schiff seit gut 200 Jahren unterwegs gewesen ist, um schließlich den Planeten Porrima II zu besiedeln. Die „kleine“ Verspätung hat das veraltete Flugmodell zu verantworten. Selbstverständlich wurde der Planet in der Zwischenzeit bereits kolonisiert, wie ihr unlängst von Chief Sugiyama erfahren habt.

Diana vertritt die durchaus bizarre, aber trotzdem ambitionierte Ansicht, dass die Einheimischen den Planeten verlassen sollen, weil die Schiffsbesatzung vor 200 Jahren rechtmäßig mit der Kolonialisierung des Planeten beauftragt wurde. Eure Aufgabe ist es nun, eine diplomatische Lösung zu finden. Also macht ihr euch in auf, um mit Chief Sugiyama auf Paradiso in direkten Kontakt zu treten. Der Chief wiederum möchte sich gar nicht lange mit der Angelegenheit auseinandersetzen. Ihr sollt mit dem Vorstandsvorsitzenden der Paradiso Group sprechen, Oliver Campbell.

Wie sich infolgedessen offenbart, ist der Vorstandsvorsitzende viel weniger an einer humanitären Lösung interessiert, als an der Vermarktung der sogenannten Paradiso Group. Er stellt sich und seinen Kollegen die Frage, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen, um das alte Raumschiff im Orbit schnellstmöglich loszuwerden. Immerhin vergrault es womöglich alle potentiellen Gäste, die im Hotel Paradiso übernachten möchten.

Geht ihr alle Dialogoptionen durch, habt ihr drei Entscheidungsmöglichkeiten:

Zerstört das Schiff durch Überlastung der Reaktoren.

Überzeugt die Besatzung, sich auf Paradiso niederzulassen.

Kauft einen Grav-Antrieb, damit das Raumschiff weitere Sternensysteme erkunden kann.

Das Schiff zerstören

Stehlt Amin Kazemi den Schlüssel, um die Reaktoren zu überlasten. (© Screenshot GIGA)

Entscheidet ihr euch dazu das Schiff zu zerstören, müsst ihr den „Engineering“-Bereich des Kolonieschiffs aufsuchen und dort den Reaktorcomputer bedienen. Allerdings werdet ihr ohne den Reaktorterminal-Schlüssel nicht weit kommen. Den müsst ihr gar nicht lange suchen. Amin Kazemi befindet sich ebenfalls mit euch im Raum und hat den Schlüssel bei sich. Ihr könnt das Quest-Item mit euren Taschendieb-Skills klauen. Eine weitere Möglichkeit, an den Schlüssel zu gelangen, haben wir nicht gefunden.

Solltet ihr den Skill nicht haben und mit dem Gedanken spielen, Amin stattdessen einfach zu töten, können wir euch an dieser Stelle nur davon abraten. Amin geht bei einem tödlichen Angriff lediglich in die Knie, wodurch ihr nicht auf sein Inventar zugreifen könnt. Beklaut ihn also und folgt anschließend den Missionsmarkern. Sobald ihr die Reaktoren überlastet habt, müsst ihr das Schiff verlassen. Mit der darauffolgenden Explosion sterben alle Besatzungsmitglieder und ihr erhaltet von Oliver Campbell 6.500 Credits für die schnelle „Problemlösung“.

Überzeugt die Besatzung sich auf Paradiso niederzulassen

Daisuke kann euch einige Ressourcen geben, den Löwenanteil müsst ihr aber selbst beisteuern. (© Screenshot GIGA)

Was zunächst so klingen mag, als sei es die beste Option für alle Beteiligten, hat ebenfalls seine Tücken. Oliver möchte nicht nur, dass die Besatzung für ihr Wohnrecht kostengünstige Arbeit leistet, sondern obendrein einige Ressourcen, die zur Verbesserung der Infrastruktur auf Paradiso dienen sollen. Überzeugt ihr Diana im folgenden Gespräch einige Ressourcen abzugeben, müsst ihr Daisuke im Schiff aufsuchen, der euch ein paar Rohstoffe überreicht. Leider ist das bei Weitem nicht genug. Ihr benötigt insgesamt 10 Lithium, 80 Eisen, 20 Dichtmittel und 40 Fasern. Ressourcen, die ihr größtenteils selbst auftreiben müsst, um die Mission auf diesem Weg abzuschließen.

Habt ihr sie zusammen, müsst ihr noch einmal mit Diana sprechen. Ihr nehmt die Besatzung mit auf euer Schiff und bringt sie zu Paradiso. Als Belohnung erhaltet ihr die Pistole XM-2311 (modifiziert), Munition und mehrere antike Gegenstände, die ihr gewinnbringend verkaufen könnt.

Kauft den Grav-Antrieb

Um den Grav-Antrieb zu kaufen, müsst ihr die Firma Hope Tech aufsuchen. (© Screenshot GIGA)

Die wohl moralischste, gleichzeitig aber auch teuerste Entscheidung ist der Kauf eines Gravitationsantriebs. Dazu müsst ihr euch zur Hope Tech im Sternensystem Valo auf dem Planeten Polvo aufmachen und dort mit Bennu St. Jones sprechen. Der Gesamtpreis für den Antrieb beträgt satte 40.000 Credits. Überzeugt ihr Bennu vom Preis runterzugehen, müsst ihr immer noch 25.000 Credits springen lassen. Bezahlt ihn und sucht danach den Techniker Amin im Kolonieschiff auf. Ihr sollt ihm dabei helfen, die Systeme auf die Integration des Grav-Antriebs vorzubereiten und müsst dazu unterschiedliche Terminals bedienen.

So integriert ihr den Grav-Antrieb in das System:

Die Energie von der Backbordturbopumpe zum Kyro-Zusatzkühler umleiten: Wählt Turbopumpe-Backbord → Kyrokühler-Zusatz.

Die Funktion des Plasma-Ablaufinhibitors auf 5 Prozent setzen: Wählt Plasma-Ablaufinhibitor → 5%.

Die Gehäuse der Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe entfernen: Wählt Magnetflanschgehäuse → Entkoppeln → Zusatzmodul-Gruppe.

Sprecht danach noch einmal mit Diana Brackenridge, um die Mission abzuschließen. Ihr erhaltet die Pistole XM-2311 (modifiziert), Munition und mehrere antike Gegenstände. Allerdings übersteigt deren Gesamtwert nicht eure Ausgaben. Wohin es mit dem installierten Grav-Antrieb jetzt gehen soll, weiß auch Captain Brackenridge nicht so genau. Ihr Ziel ist es jedenfalls, einen neuen Planeten zu finden, der kolonisiert werden kann.