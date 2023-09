Himmelsrand in Starfield? Spieler macht überraschenden Skyrim-Fund

Die zufällig generierten Planeten in Starfield sorgen immer wieder für grandiose Entdeckungen. Flüsse sind dabei so selten, dass viele sogar die Existenz bezweifeln. Ein Spieler beweist jetzt, dass das Sci-Fi-RPG sehr wohl Flüsse hat – und zeigt dabei eine Umgebung, die glatt aus Bethesdas anderem Spiel Skyrim stammen könnte.

Starfield Facts

Starfields riesiger Umfang und die vielen Möglichkeiten sorgen dafür, dass die Spieler nicht nur jede Menge geniale Ideen haben, wie zum Beispiel den Bau eines unbesigbaren Raumschiffs, sondern sie ebenso lustige Entdeckungen machen, wie eine von Bergen überforderte Tierwelt oder einen versehentlichen Begleiter. Jetzt kann die Community noch die Welt von Skyrim zu dieser Liste hinzufügen.

Starfield hat Flüsse

Die Tausenden Planeten von Starfield sind nur zu einem Teil handgemacht und für jeden Spieler gleich. Neben diesen Planeten, die ihr vorrangig durch die Hauptquest zu sehen bekommt, gibt es Planeten mit zufällig generierten Biomen.

Während diese hin und wieder mit Seen oder auch einem Ozean für schöne Blicke auf Gewässer sorgen, sind Flüsse eine äußerst seltene Sichtung. So selten, dass Spieler gänzlich an der Existenz dieser gezweifelt haben.

Doch dieser Spieler teilt zwei Schnappschüsse seiner außergewöhnlichen Entdeckung:

Das geht doch glatt als Skyrim-Planet durch

Die Reddit-Community freut sich unter dem Post weniger für diese seltene Entdeckung, sondern stellt fest, dass das zufällig generierte Biom rund um den Fluss glatt The Elder Scrolls 5: Skyrim entspringen könnte. Und sie haben recht: Das Idyll im Wald sieht aus, als stündet ihr mit eurem Skyrim-Charakter in Flusswald.

Es fällt natürlich auch der bekannte Spruch „Gut, du bist endlich wach“ in Anspielung auf den Start von Bethesdas anderem Rollenspiel.

Wenn ihr euch nun selbst zu dem Skyrim-Planeten aufmachen wollt, könntet ihr Glück haben, wenn ihr das Narion-System aufsucht. Der Postersteller gibt an, dass es der zweite Planet von der Sonne aus gesehen ist. Dort, nicht zu weit vom Ozean, findet sich ein Laubwald-Biom, in dem der Fluss sein kann.

Was wir von dem Weltraum-Rollenspiel halten, lest ihr in unserem Starfield-Test:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.