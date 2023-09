Starfield: Alle Schiffswerften finden & Schiffe kaufen

In Starfield könnt ihr Schiffe kaufen und verkaufen, doch dazu müsst ihr die entsprechenden Schiffswerften finden. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Händler für Schiffe und Teile.

Schiffe kaufen und verkaufen

Neue Raumschiffe und Teile könnt ihr vor allem bei Schiffwartungstechnikern in den Raumhäfen aller größeren Orte finden. Diese stehen meist immer in unmittelbarer Nähe eures Spawnpunkts. Sprecht mit ihnen und wählt die Dialogoption „Zeig mir mal, was du für Schiffe im Angebot hast.“, um ihre Auswahl zu durchstöbern.

Über das Kontextmenü am unteren Bildrand könnt ihr zwischen Kaufmenü und Verkaufsmenü wechseln. Welche und wie viele Schiffe der jeweilige Händler hat ist bei den meisten immer zufällig, jedoch könnt ihr das Warenangebot genau wie bei anderen Händlern erneuern, indem ihr 24 Stunden wartet oder schlaft.

Manche Schiffswerften haben allerdings auch speziellere Waren und führen zudem einzigartige Schiffsteile und Schiffsmodule der verschiedenen Hersteller. Wollt ihr etwa Schmuggelware verstecken, gibt es nur einige wenige Werften im Spiel, die euch Scanstörer und abgeschirmte Frachträume verkaufen.

Fundorte aller Schiffswerften

Der folgenden Liste könnt ihr die Fundorte aller Schiffswerften und Showrooms in Starfield entnehmen:

Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis: Direkt vor euch nach dem Spawn beim Raumhafen steht der Händler.

Direkt vor euch nach dem Spawn beim Raumhafen steht der Händler. Cheyenne → Akila → Akila City: Rechts neben dem Stadtor nach Akila City sitzt der Händler im Gebäude mit der Aufschrift „Ship Services“.

Rechts neben dem Stadtor nach Akila City sitzt der Händler im Gebäude mit der Aufschrift „Ship Services“. Sol → Mars → Cydonia: Der Schiffstechniker steht vor dem Gebäude mit der Aufschrift „Ship Services“ links vom Eingang nach Cydonia.

Der Schiffstechniker steht vor dem Gebäude mit der Aufschrift „Ship Services“ links vom Eingang nach Cydonia. Sol → Mars (Orbit) → Deimos-Sternenwerft: Im Orbit vom Mars könnt ihr an die Raumstation von Deimos andocken. Sprecht auf der unteren Ebene der Station mit dem NPC mit Glatze, der euch Schiffe verkauft. Bei diesem Händler bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von Deimos hergestellt wurden.

Im Orbit vom Mars könnt ihr an die Raumstation von Deimos andocken. Sprecht auf der unteren Ebene der Station mit dem NPC mit Glatze, der euch Schiffe verkauft. Bei diesem Händler bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von Deimos hergestellt wurden. Ixyll → Ixyll II → Die Eleos-Zuflucht: Der Händler befindet sich direkt nach dem Spawn im Gebäude rechts von euch.

Der Händler befindet sich direkt nach dem Spawn im Gebäude rechts von euch. Alpha Centauri → Gagarin → Gagarin Landing: Der Schiffstechniker steht nach dem Spawn direkt rechts vor euch.

Der Schiffstechniker steht nach dem Spawn direkt rechts vor euch. Valo → Polvo → Hopetown (Schiffstechniker): Der Schiffstechniker steht nach dem Spawn direkt vor euch.

Der Schiffstechniker steht nach dem Spawn direkt vor euch. Valo → Polvo → Hopetown (Showroom): Ebenfalls in Hopetown könnt ihr direkt nach Betreten des Gebäudes von HopeTech eine Verkäuferin auf der rechten Seite beim Empfang ansprechen. Hier bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von HopeTech hergestellt wurden.

Ebenfalls in Hopetown könnt ihr direkt nach Betreten des Gebäudes von HopeTech eine Verkäuferin auf der rechten Seite beim Empfang ansprechen. Hier bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von HopeTech hergestellt wurden. Volii → Volii Alpha → Neon: Der Schiffstechniker befindet sich nach dem Spawn im Gebäude links mit der Aufschrift „Ship Services“.

Der Schiffstechniker befindet sich nach dem Spawn im Gebäude links mit der Aufschrift „Ship Services“. Volii → Volii Alpha → Neon: Kern (Stroud-Eklund-Schiffsautomat): Nach dem Spawn in Neon: Kern lauft nach rechts und schaut dann auf die linke Seite. Hier könnt ihr einen Showroom von Stroud Eklund betreten, in dem sich ein Schiffsautomat befindet. Hier bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von Stroud Eklund hergestellt wurden.

Nach dem Spawn in Neon: Kern lauft nach rechts und schaut dann auf die linke Seite. Hier könnt ihr einen Showroom von Stroud Eklund betreten, in dem sich ein Schiffsautomat befindet. Hier bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von Stroud Eklund hergestellt wurden. Volii → Volii Alpha → Neon: Kern (Taiyo Showroom): Nach dem Spawn in Neon: Kern lauft nach links bis zum Ende zum Fahrstuhl innerhalb von Ryujin Industries. Wählt das Stockwerk „Taiyo Astroneering“ und sprecht hier mit der blauhaarigen Händlerin. Hier bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von Taiyo hergestellt wurden

Nach dem Spawn in Neon: Kern lauft nach links bis zum Ende zum Fahrstuhl innerhalb von Ryujin Industries. Wählt das Stockwerk „Taiyo Astroneering“ und sprecht hier mit der blauhaarigen Händlerin. Hier bekommt ihr vor allem Schiffe und Teile, die vorrangig von Taiyo hergestellt wurden Sol → Saturn (Orbit) → Titan → New Homestead: Direkt nach dem Spawn findet ihr den Schiffstechniker direkt links vor euch.

Direkt nach dem Spawn findet ihr den Schiffstechniker direkt links vor euch. Porrima → Porrima II → Paradiso: Der Schiffstechniker steht nach dem Spawn rechts von euch vor einigen Frachtkisten.

Der Schiffstechniker steht nach dem Spawn rechts von euch vor einigen Frachtkisten. Porrima → Porrima III → Red Mile: Betretet die Red Mile und ihr könnt drinnen im Büro der Ship Services mit Lon Anderssen sprechen, der euch als einer der wenigen Händler auch abgeschirmte Frachträume verkauft.

Betretet die Red Mile und ihr könnt drinnen im Büro der Ship Services mit Lon Anderssen sprechen, der euch als einer der wenigen Händler auch abgeschirmte Frachträume verkauft. Wolf → Der Bau: Der Schiffstechniker steht nach Betreten des Baus direkt vor euch. Dieser Händler lässt euch nur Raumschiffe bauen und modifizieren. Er hat keine Schiffe zu verkaufen.

Der Schiffstechniker steht nach Betreten des Baus direkt vor euch. Dieser Händler lässt euch nur Raumschiffe bauen und modifizieren. Er hat keine Schiffe zu verkaufen. Kryx → Der Schlüssel: Schiffstechnikerin Jazz findet ihr nach Betreten der Piratenbasis direkt auf der linken Seite. Ihr könnt hier unter anderem abgeschirmte Frachträume und Scanstörer für Schmuggelware kaufen. Als einzige Händlerin verkauft sie zudem Schiffe der Crimson Fleet.

