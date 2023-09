Starfield: In diesem Raumschiff seid ihr einfach unbesiegbar

In Starfield wird euer Traum vom eigenen Raumschiff wahr und ihr dürft es sogar selbst designen. Durch dieses Feature lassen sich extrem mächtige Schiffe bauen. Ein Spieler fand die Blaupause für ein unbesiegbares Sternenschiff, der Trick sind allerdings weder eine gute Panzerung noch extrem starke Waffen.

Starfield Facts

Starfield-Spieler baut unbesiegbares Raumschiff

Während viele Starfield-Spieler ihrer Fantasie beim Bau ihrer Schiffe freien Lauf lassen oder Berühmtheiten aus Star Wars, Halo oder Mass Effect nachbauen, suchen andere nach Möglichkeiten möglichst starke und effektive Schiffe zu bauen. Reddit-Nutzer Morfalath hat offenbar den Schlüssel für den Bau eines unbesiegbaren Schiffes gefunden: Die nicht ganz so intelligente KI.

Ihr wollt den Millennium Falken aus Star Wars oder die Normandy aus Mass Effect bauen? Kein Problem:

Morfalaths unbesiegbares Schiff kommt aber auch mit einem erheblichen Nachteil. Es ist ziemlich hässlich. Im Grunde handelt es sich um einen Kubus, der nur aus den meisten Kanten besteht und da wo Platz war, Antriebe und Waffen drauf gesetzt bekommen hat. Einen Design-Preis gewinnt dieser Rohbau eines Borg-Schiffes aus Star Trek jedenfalls nicht.

Das dürfte Morfalath jedoch kaum stören, den in diesem Schiff kann kein Feind ihn besiegen. Sein Design macht sich den Umstand zunutze, dass die Gegner in Starfield immer auf das Zentrum eines Schiffes schießen, bei diesem Schiff ist dort aber nichts, was man treffen könnte. In einem Video zeigt der Schöpfer, dass selbst eine Vielzahl von extrem starken Piraten im Kryx-System auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad kein Problem sind.

Starfields stärkstes Schiff ist unbesiegbar, aber ziemlich unpraktisch

Wie ihr im Video sehen könnt, ist bei der Außenansicht in den Kämpfen immer ein Großteil der Sicht durch die Bauweise des Schiffs versperrt. In einem Video mit einer Tour durch das Innenleben des Schiffes zeigt sich auch ein ziemlicher Albtraum für Spieler und Crew, die sich durch die komischen Gänge bewegen müssen. Allein der Weg vom Eingang zum Cockpit ist dank der vielen Leitern eine Tortur. Das ist nun mal der Preis für die ultimative Stärke.

