Aus für Gronkh? Zuschauer finden, er wird zu alt fürs Gaming

Seit 2010 besteht der Kanal von Erik Range, alias Gronkh. Seitdem hat sich der 46-Jährige einen Legendenstatus in der Gaming-Szene erarbeitet, doch dieser droht zu bröckeln. Ist es Zeit, dass der Let’s-Play-Urvater in den Ruhestand geht?

Twitch Facts

„Nur noch am Meckern“: Fans beschweren sich über Gronkhs Spielweise

Normalerweise sind die Let’s Plays von Gronkh durch Witz und Charme gekennzeichnet, die ihnen ihr unvergleichliches Flair geben. Doch in letzter Zeit beschweren sich immer mehr Zuschauer, dass Gronkh wohl die einfachsten Spielmechaniken nicht mehr nachvollziehen kann und entsprechend beim Spielen nur noch herummeckert.

Jüngst schreiben Zuschauer auf Reddit, dass sie Gronkhs Let’s Play von Dredge nicht mehr weiterschauen wollen, weil Gronkh sich bloß darüber aufregt, dass es so langsam vorangeht und das Spiel ihn nicht für seine stundenlangen Grindings belohne. Dabei ist Dredge ein Story-basiertes Spiel und keineswegs auf Grinding ausgelegt.

Einige Reddit-Posts könnt ihr hier sehen:

„Langsam und ausführlich“: Fans finden seinen Gaming-Stil Old School

Ein weiterer Punkt, der von den Zuschauern auf Reddit angesprochen wird, ist, dass es ihnen auf die Nerven geht, dass Gronkh die Spiele so arg in die Länge zieht. Statt der Story zu folgen, wird überall gelootet und es fühlt sich an, als ginge es nicht voran. Diesen Stil beschreiben einige als Old School. Moderne Let’s Plays haben Schnitte und zeigen bloß die spannenden Szenen, wohingegen Gronkh seine Playthroughs ungeschnitten mit teils längeren Sprechpausen hochlädt.

Besonders den Entwicklern gegenüber finden viele Zuschauer nicht fair, dass Gronkh sich über Spiele beschwert, die er augenscheinlich nicht richtig verstanden hat. In seiner Position und mit seiner Reichweite habe er eine gewisse Verantwortung. Wenn sein Urteil zu einem Spiel durch seine eigene Unzulänglichkeit negativ ausfalle, erzeuge das ein falsches Bild.

Trotz der Tatsache, dass einige Fans sich nun von Gronkh abzuwenden scheinen, gehört der 46-Jährige noch immer zu den Top 10 der beliebtesten deutschen Streamer auf Twitch und vermutlich wird er sich, solange er selbst Spaß daran hat, nicht durch diese Meinungen davon abbringen lassen, weiter Content zu produzieren.

Im Übrigen hat Gronkh auch eine ganz klare Meinung zu Kollegen, die zu Kick wechseln:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.