MontanaBlacks Totalausfall: „Mein ganzer Tag besteht aus Schmerzen“

Normalerweise sind die Fans des 35-jährigen Streamers gewohnt, tagtäglich von ihm zu hören. Dass seit einigen Tagen komplette Funkstille herrscht, besorgt einige, doch nun hat sich Monte mit besorgniserregenden News gemeldet.

Twitch Facts

Monte ist krank … wortwörtlich

Fans des beliebten und erfolgreichen Streamers haben sich gewundert, was die Abwesenheit des sonst so aktiven MontanaBlacks zu bedeuten hat. Für gewöhnlich ist er jeden Abend live auf Twitch und reagiert auf alle möglichen tagesaktuellen Geschehnisse. Doch das blieb die letzte Woche aus, was Fans sehr besorgte.

Nun meldet sich Monte endlich zu Wort und erklärt seinen Fans über Instagram, dass er schon seit fünf oder sechs Tagen nur noch Schmerzen verspüre. Der Streamer hat sich offenbar eine schwere Grippe mit allem drum und dran zugezogen, die trotz der Einnahme von Antibiotika nicht verschwinden möchte. Zudem kommt noch eine Blasenentzündung sowie eine große Aphthe an der Zungenspitze, die ihm das Sprechen erschwert.

In seinem Statement sagt er, dass es sich anfühle, als würde man immer wieder Alkohol auf eine Wunde kippen. Er fühle sich ausgelutscht und einfach nur noch fertig. Selbst Essen und Trinken falle ihm schwer. Die entsprechende Instagram-Story mit dem Statement ist allerdings nicht mehr verfügbar.

Drogen-Vergangenheit hindert ihn am Griff zu Schmerzmitteln

Aufgrund seiner Vergangenheit, die unter anderem aus Drogenmissbrauch besteht, möchte MontanaBlack nicht zu stärkeren Schmerzmitteln greifen, da er Angst hat, „darauf kleben zu bleiben“. Somit bleibt nur abzuwarten und zu hoffen, dass sich seine dreifachen Beschwerden zügig von selbst auskurieren und er bald wieder auf den Beinen ist.

Seinen Humor scheint er allerdings trotz dessen nicht verloren zu haben, denn gegenüber seiner Fans, die ihn gern mal als „RentnerBlack“ bezeichnen, scherzt er zumindest noch, dass er jetzt tatsächlich der Rentner sei, für den ihn immer alle halten. Er fühle sich aktuell wie 80.

