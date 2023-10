Neues Horror-Hype-Spiel auf Steam: Wer schreit, verliert

Habt ihr euch im Griff, wenn ihr Horrorspiele spielt oder schreit ihr drauflos, sobald etwas Unheimliches passiert? Genau das müsst ihr in diesem neuen Hype-Game auf Steam unterlassen, sonst heißt es Game Over.

Don’t Scream: Der Titel ist wörtlich zu nehmen

Um Don’t Scream spielen zu können, benötigt ihr ein angeschlossenes Mikrofon an eurem PC. Darüber zeichnet das Spiel laute Geräusche wie zum Beispiel Schreie auf und bestraft euch dafür mit einem Game Over. In Don't Scream ist es, wie der Name vermuten lässt, eure Aufgabe, so leise wie möglich zu sein und euch von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. An sich ist diese Idee keine Innovation, da bereits andere Spiele wie Alien: Isolation das Mikrofon benutzt haben, allerdings setzt Don't Scream genau dieses Feature in den Fokus.

Vom Stil her wirkt das Spiel wie ein Found-Footage-Video aus den 90ern. Man läuft durch einen dunklen Wald und wird von allerlei Geräuschen und anderen Ablenkungsmanövern versucht zu erschrecken. Das Spiel wurde in der Unreal Engine 5 erstellt und wirkt aufgrund des alten Kassetten-Flairs sehr realistisch. Atmosphärisch ist es sehr beklemmend, obwohl nicht häufig etwas passiert. Gerade das macht es so seltsam stimmungsvoll.

Aber schaut euch selbst einfach mal den Trailer an:

Der nächste Twitch-Hype? So wird gespielt

Die wichtigste Regel des Spiels ist selbstverständlich ein permanent aktiviertes Mikrofon. Das Spiel wird euch zu Beginn bitten, euer Mikro zu kalibrieren, sodass es jedes Winseln, jedes Aufspringen und sämtliche Hintergrundgeräusche erkennen kann. Solltet ihr also eine Katze haben, die während einer Session etwas umwirft, heißt es auch dann Game Over.

Speicherpunkte gibt es im Spiel keine, allerdings dauert eine Partie auch lediglich 20 Minuten. Haltet ihr durch, ohne einen Mucks von euch zu geben, habt ihr gewonnen. Potenzial, einen neuen Twitch-Hype auszulösen, hat dieses Spiel allemal. Vor allem, da es sicher die ein oder anderen fiesen Zuschauer geben wird, die es den Streamern doppelt erschweren, vollkommen still zu sein. Leises Reden wird zwar nicht gezählt, aber wird die Stimme nur kurz ein wenig erhoben oder eine Tasse zu laut abgestellt, war es das.

Don't Scream erscheint am 27. Oktober 2023 als Early-Access und wird irgendwann im ersten Quartal 2024 fertig sein. Solltet ihr ein Fan von alternativen Horrorspielen sein, packt euch dieses vielversprechende Werk auf jeden Fall auf die Wunschliste.

