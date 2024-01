Starfield für immer ein Desaster? Lasst euch vom Steam-Hass nicht blenden

Starfield ist kein schlechtes Spiel, egal, was viele der übertriebenen Steam-Reviews behaupten. Trotzdem gibt es viel Luft nach oben – und wie wir bei Cyberpunk 2077 und No Man’s Sky gelernt haben, können sich Spiele meisterhaft erholen. Doch wie lange dauert es, bis Starfield sich für seinen Preis lohnt? Ein Kommentar von Marina Hänsel.

Starfield Facts

Hype und Hass bringen rein gar nichts, außer heiße Luft

Für viele Spieler wurde Cyberpunk 2077 erst drei Jahre nach Release wirklich großartig. No Man’s Sky brauchte eine noch längere Zeitperiode, um stetig zu wachsen und eine große Community anzuhäufen. Beide Games werden mittlerweile von Spielern und Kritikern angepriesen – aber das brauchte eine ganze Weile.

Anzeige

Starfield hat einen ebenso holprigen Start hingelegt, mit momentanen Steam-Reviews, die das Spiel größtenteils negativ bewerten (Quelle: Steam). Eines vorweg: Wäre Starfield nicht von Bethesda produziert worden, so wären die meisten Kritiken wahrscheinlich positiv. Das Spiel ist kein komplettes Desaster. Es ist eben nur kein zweites Skyrim, sieht manchmal etwas altbacken aus und könnte in einigen Bereichen schlicht besser sein.

Ist Starfield etwas für euch? Schaut in den offiziellen Gameplay-Trailer:

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

Da nun aber Bethesda hinter Starfield steckt, hat der Entwickler schon länger angekündigt, auf die Wünsche der Fans einzugehen und 2024 mehrere Updates und Verbesserungen vorzunehmen. Das erste große Update ist bereits erschienen und bringt über 100 Verbesserungen mit, darunter Bugfixes und ein Aufhübschen der Grafik (Quelle: Bethesda). Gerade die altbackenen NPC-Gesichter haben für Unmut im Vorfeld gesorgt, weshalb Bethesda hier durchaus die richtige Richtung einschlägt. Genug ist das aber nicht für die meisten Steam-Spieler.

Anzeige

Und ja: Auch die nächsten Updates werden nicht das gesamte Spiel umkrempeln, perfekte Survival-Mechaniken einfügen oder die stark bemängelte Reise durch das All im Raumschiff neu programmieren. Es ist eine Frage der Zeit, aber auch eine Frage des Möglichen.

Anzeige

Es gibt durchaus Hoffnung für Starfield, großartig zu werden

Wann lohnt es sich, Starfield zu kaufen? Wird es sich überhaupt jemals lohnen? Es kommt darauf an, was ihr von dem Spiel erwartet. Liebt ihr Science-Fiction und die Fallout-Reihe, so könnt ihr getrost jetzt schon zugreifen und euch in das Abenteuer stürzen – denn wie gesagt, Starfield ist keineswegs so abgrundtief schlecht, wie es die Steam-Wertungen vermuten lassen.

Es besteht jedoch große Hoffnung, dass Starfield sich noch signifikant verbessern wird. Und dabei rede ich nicht nur von Mods, welche bei Spielen wie The Elder Scrolls 5: Skyrim bereits wahnsinnige Ausmaße angenommen haben und komplett neue, beeindruckende Spieleszenarien aus dem Grundspiel modden.

Jene Verbesserungen, von denen ich spreche, müssen von Bethesda selbst kommen: Die bereits erwähnten Survival-Mechaniken sind in Ansätzen bereits im Code des Spiels enthalten (Quelle: Reddit). Höchstwahrscheinlich wurden diese Inhalte geschnitten, als das Spiel auf den Release zusteuerte. Diverse Gefahren auf Planeten wie Strahlung oder Mikrometeoriten waren also schon geplant. Auch wurde wohl an einer Stelle darüber nachgedacht, dass euch tatsächlich der Treibstoff ausgehen könnte, wenn ihr nicht darauf achtet.

Es besteht eine gute Chance darauf, dass jene Survival-Mechaniken irgendwann komplett ausgearbeitet ins Spiel gelangen. Und wenn Bethesda die Liebe der Spieler zurückgewinnen will – wie es CD Projekt Red geschafft hat – so werden sie sich bemühen, das Spiel nach und nach in das zu verwandeln, was die Fans wollen und erwarten: Eine wahrhaft unterhaltsame Space-Opera mit gigantischen Ausmaßen, deren Erkundung des Weltalls sich nicht repetitiv und leer anfühlt.

Anzeige

Aber das braucht Zeit. Da ist jede Menge Hoffnung für Starfield in der Zukunft, aber die kommenden ersten Updates werden noch keine Wunder bewirken können. Womöglich wird das Ganze bis zum Release der geplanten Erweiterung Shattered Space andauern. Es bleibt abzuwarten, ob der DLC tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen wird – es gibt viel in Starfield, das ausgebügelt und verbessert werden muss. Ganz besonders, wenn Bethesda weiterhin an dem Plan festhält, Starfield so langlebig wie Skyrim gestalten zu wollen.