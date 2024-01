Starfield übertrumpft Baldur’s Gate 3 – wenn man dieser Statistik glaubt

Eigentlich sind die Bewertungen von Starfield und Baldur’s Gate 3 eindeutig – Bethesdas Sci-Fi-RPG zieht im Vergleich ganz klar den Kürzeren. In einer Statistik kann Starfield allerdings einen überraschenden Triumph über seinen Konkurrenten vorweisen.

Starfield Facts

An Starfield scheiden sich auch Monate nach dem Release die Geister – während Bethesdas Sci-Fi-RPG zwar natürlich einige Fans vorweisen kann, haben sich viele Gamer bislang enttäuscht von dem Epos gezeigt. Im Gegensatz zu dem beinahe ausschließlich positiv bewerteten Spiel des Jahres Baldur’s Gate 3 kann Starfield aber immerhin in einer Hinsicht punkten: Spieler haben bislang insgesamt mehr Zeit in der Welt des Xbox-Abenteuers verbracht.

Monster-RPG: Starfield kann mit Spielzeit überzeugen

Sowohl Starfield als auch Baldur’s Gate 3 haben im Dezember einen Einblick in ihre Statistiken gegeben – und dabei auch die Stunden angegeben, die Spieler insgesamt in ihren Welten verbracht haben. Am 5. Dezember verbuchte Baldur’s Gate 3 insgesamt 452.556.984 Stunden Spielzeit. Starfield dagegen kam am 20. Dezember auf 22.284.331 Tage, was umgerechnet 534.823.944 Stunden entspricht.

Natürlich liegen zwischen den beiden Zählungen 15 Tage, allerdings muss ebenfalls beachtet werden, dass Starfield erst rund einen Monat nach Baldur’s Gate 3 erschienen ist, also deutlich weniger Zeit hatte, um die Spielzeit in die Höhe zu schrauben.

Starfield oder Baldur’s Gate 3: RPG-Community hat klaren Favoriten

Dass Spieler dermaßen viele Stunden in Starfield investiert haben, dürfte Bethesda freuen, zumal die allgemeine Rezeption des Spiels zu wünschen übrig ließ. Auf Metacritic hat das RPG zwar gute Wertungen mit 83 Punkten von den Kritikern und 7.0 von den Fans, doch dass das langerwartete und über die Maßen gehypte Projekt von Bethesda dennoch nicht wie gewünscht eingeschlagen hat, zeigt zum Beispiel die nur ausgeglichene Wertung auf Steam. (Quelle: Metacritic)

Baldur’s Gate 3 dagegen konnte letztes Jahr die Community im Sturm erobern und sich mit Metacritic-Wertungen von 96 und 8.9 Punkten sowie einer äußerst positiven Steam-Wertung in allen Belangen gegen die namhafte RPG-Konkurrenz durchsetzen. (Quelle: Metacritic)

Starfield (Standard-Edition) [Xbox Series X] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2024 17:49 Uhr

Auch 2024 kommen einige Open-World-RPGs auf euch zu – diese 17 Games solltet ihr auf dem Schirm haben:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.