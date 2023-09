Starfield: Alle Tipps, Guides und Lösungen auf einen Blick

In unserer großen Übersicht aller Guides, Lösungen und Tipps zum Weltraumepos Starfield findet ihr für alle eure Probleme beim Rollenspiel die passenden Hilfen. Hier bekommt ihr Walkthroughs zu allen möglichen Mission, Howtos zu Spielmechaniken und alle sonstigen Guides.

Alle Tipps, Guides und Lösungen zu Starfield

Starfield ist Bethesdas erste neue IP seit über 25 Jahren. Über 100 Sternensysteme mit über 1000 Planeten und Monden laden zum Erkunden ein. Die schiere Fülle an Inhalten und Mechaniken kann da schon mal überfordern. Daher listen wir euch hier alle Guides, Tipps und Lösungen auf, die wir auf GIGA für euch zusammengestellt haben.

Charaktererstellung

Die Charaktererstellung ist in Starfield recht umfangreich und ihr könnt neben eurem Aussehen auch einen Hintergrund sowie drei Merkmale wählen, die euch verschiedene Vor- und Nachteile bringen. Tipp: Haltet euch hier nicht zu lange auf, denn einen wirklich großen Einfluss hat die Wahl der Charaktermerkmale nicht.

Bei den verschiedenen Enhanced-Läden in jeder größeren Stadt könnt ihr zudem, wann immer ihr wollt, euer Geschlecht und Aussehen ändern. Zur Charaktererstellung findet ihr auf GIGA folgende Guides:

Cheats

In der PC-Version könnt ihr ganz ohne Mods Cheats benutzen. Auf der Xbox ist das Nutzen der Cheat-Codes leider nicht möglich.

Waffen

Das Arsenal an Waffen ist in Starfield immens und ihr könnt sie auch wieder mit Mods verbessern. Unsere Waffen-Guides zeigen euch die Fundorte der besten Waffen und geben euch Tipps zur Nutzung des Waffenrads.

Fraktionen

Neben der Constellation gibt es in Starfield mit den United Colonies, dem Freestar Collective, Ryujin Industries und der Crimson Fleet vier weitere Fraktionen im Spiel. Ihr müsst euch dabei keine Sorgen machen, dass sich diese gegenseitig blockieren.

Ihr könnt jeder Partei gleichzeitig beitreten, um ihre Questreihen zu spielen. Dies ist auch empfehlenswert, da euch die Fraktionsquests mitunter die besten Belohnungen geben.

Raumschiffe

Zu den spaßigsten Features von Starfield gehört das Bauen und Fliegen von Raumschiffen. Es gibt weit über 100 unterschiedliche Raumschiffe im Spiel und ihr könnt euch aus den Baukomponenten eure ganz eigenen Schiffe basteln. Zudem könnt ihr wie ein Weltraumpirat Schiffe auch kapern und klauen.

Außenposten

Auf Planeten und Monden könnt ihr in Starfield eure eigenen Außenposten bauen und sie zu richtigen Basen weiterentwickeln, die kontinuierlich Ressourcen für euch produzieren. Unser Guide für die Grundlagen führt euch durch die ersten Schritte beim Basisbau.

Begleiter/Crewmitglieder

Über 20 Begleiter könnt ihr in Starfield rekrutieren. Diese haben eigene Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten und bringen zudem eigene Skills mit. Nutzt auch die Tragekapazität dieser Charaktere aus, denn sie können bis zu 130 kg für euch schleppen.

Romanzen

Mit vier Crewmitgliedern könnt ihr sogar flirten, Beziehungen mit ihnen beginnen und sie am Ende sogar heiraten. Dies schaltet euch auch weitere Quests frei. Sollte euch das Eheleben nicht zusagen, könnt ihr euch übrigens auch jederzeit wieder scheiden lassen und andere Romanzen verfolgen.

Quest-Lösungen

In Starfield sind Missionsziele in der Regel gut beschrieben und Questmarker führen euch meist immer zielsicher von A nach B. Allerdings gibt es auch hier einige Missionen, die etwas aus der Reihe fallen.

Nutzt für dieses Problem euren Scanner, den ihr in der PC-Version mit der F-Taste und in der Xbox-Version mit der LB-Taste aufrufen könnt. Dadurch werden euch Pfeile am Boden eingeblendet, die euch den schnellsten Weg zum Ziel weisen.

Unsere Walkthroughs helfen euch darüber hinaus bei schwierigen Quests weiter.

Tipps und Howtos

Den besten Anzug zu Beginn bekommen, wo ihr mehr Dietriche kaufen könnt oder wie genau das mit dem Boosten funktioniert. In der folgenden Liste findet ihr weitere nützliche Tipps und Guides zu den einzelnen Spielmechaniken, damit ihr euch besser in der Galaxis zurechtfinden könnt.