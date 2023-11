Super Mario RPG: Alle Toadzart-Melodien

Wenn ihr in Super Mario RPG Quappenquell erreicht, werdet ihr im Osten die Melodienbucht entdecken. Hier befindet sich Toadzart, für den ihr mithilfe von Kaulquappen Musikstücke spielen müsst. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr alle Melodien findet und welche Musiknoten ihr eingeben müsst.

Belohnungen von Toadzart

Es gibt insgesamt drei Melodien, die ihr Toadzart im Laufe des Spiels vorspielen müsst. Jedes Mal erhaltet ihr als Belohnung einen neuen Mitgliedsausweis für die Uferschänke. Diese befindet sich bei einer der Kaulquappen im Westen von Quappenquell. Mit jedem neuen Mitgliedausweis wird ein neues Item freigeschaltet, das ihr dort kaufen könnt.

Alt-Karte : Lurch-Limo (stellt 80 KP der Gruppe wieder her)

: Lurch-Limo (stellt 80 KP der Gruppe wieder her) Tenor-Karte : Kiemen-Cola (stellt 150 KP der Gruppe wieder her)

: Kiemen-Cola (stellt 150 KP der Gruppe wieder her) Sopran-Karte: Sumpf-Smoothie (stellt KP der Gruppe komplett wieder her)

Erste Melodie

Die erste Melodie findet ihr direkt in Quappenquell. Eine Kaulquappe nördlich vom Weg, der zur Melodienbucht führt, verrät euch die Musiknoten. Die Lösung dafür sieht wie folgt aus:

Die Musiknoten für Weisequaks 18. Weise in Dur. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zweite Melodie

Die zweite Melodie erhaltet ihr in Mauldurf. Dazu müsst ihr die Ereignisse in der Mine abschließen und die Kinder retten. Kehrt ihr danach in die Mine zurück, erhaltet ihr von den Arbeitern die Musiknoten für das Mauldurfer Bergmannslied. Ihr müsst aber nicht zwingend mit ihnen reden, sondern könnt einfach die Musiknoten vom folgenden Bild nachhüpfen.

Die Musiknoten für das Mauldurfer Bergmannslied. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dritte Melodie

Die dritte Melodie findet ihr in Monsterschlupf. Hier müsst ihr im hintersten Haus im oberen Stockwerk den Stern untersuchen. Ihr könnt es eigentlich nicht verpassen, da ihr das im Laufe der Hauptstory machen müsst.

Die Musiknoten für die Monsterschlupf-Melodie. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Abschließend müsst ihr das Ende für euer Musikstück komponieren. Hierfür gibt es keine bestimmte Lösung. Hüpft einfach auf irgendwelche Noten und lauscht dem Ergebnis. Danach habt ihr die Toadzart-Quest erfolgreich abgeschlossen.