Super Mario RPG: Alle Geheimschätze finden

In Super Mario RPG gibt es 39 Geheimschätze zu entdecken. Ihr müsst an den richtigen Stellen im Spiel springen, um die unsichtbaren Schatztruhen zu offenbaren. Keine so leichte Aufgabe. Deshalb haben wir in diesem Guide, alle Fundorte der Geheimschätze für euch zusammengefasst.

Super Mario RPG Facts

Alarmringe bekommen

Der Alarmring ist ein Accessoire, das auf Geheimschätze in der Nähe hinweist, wenn ihr es ausrüstet. Ihr erhaltet den Geheimring direkt beim ersten Geheimschatz. Das ist eine Neuerung im Remake, denn im Original konnte man den Alarmring erst gegen Ende des Spiels bekommen.

Genauer gesagt musstet ihr das Haus im Nordosten von Nimbusland betreten, nachdem ihr die Hauptstory im Schloss beendet habt. Im Remake erhaltet ihr hier stattdessen den Echo-Alarmring, der punktgenau auf Geheimschätze hinweist. Damit solltet ihr dann keine Probleme mehr haben, selbst die unsichtbaren Truhen zu finden.

Wie viele Geheimschätze ihr bereits entdeckt habt, könnt ihr übrigens von der Tricktruhe in Monsterschlupf erfahren. Nachdem ihr das Spiel durchgespielt habt, schaltet ihr aber auch Spielstatistiken frei, wo dieser Fortschritt vermerkt wird.

Dieser Truhengegner verrät euch, wie viele Geheimschätze euch noch fehlen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #1

Gebiet: Pilz-Palast

Fundort: Geht im Item-Laden ins untere Stockwerk. Dort werdet ihr von der Toad-Bewohnerin auf den Geheimschatz hingewiesen. Sie gibt euch auch den Alarmring.

Fundort des 1. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #2

Gebiet: Pilz-Palast

Fundort: Im gleichen Raum, wo ihr den letzten Schatz gefunden habt, müsst ihr auf den Kopf der Toad-Bewohnerin springen. Wartet dann, bis sie in die östliche Ecke des Raums läuft und springt dort.

Fundort des 2. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #3

Gebiet: Pilz-Palast

Fundort: Der Schatz befindet sich im Schloss über dem Eingang zum Thronsaal. Ihr müsst auf einen Toad springen, um die obere Plattform zu erreichen. Keine Sorge, wenn euch das beim ersten Besuch nicht gelingt. Sobald sich Mallow eurem Team angeschlossen hat, findet ihr in dem Korridor weitere Toads.

Fundort des 3. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #4

Gebiet: Diebespfad

Fundort: Im zweiten Abschnitt des Diebespfads müsst ihr euch vor dem östlichen Ausgang auf die drehende Blume stellen und nach rechts abspringen.

Fundort des 4. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #5

Gebiet: Rosenrode

Fundort: Geht im nordwestlichen Haus ins obere Stockwerk und springt auf dem Bett.

Fundort des 5. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #6

Gebiet: Rosenrode

Fundort: Geht in den Item-Laden und springt in der nordwestlichen Ecke.

Fundort des 6. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #7

Gebiet: Irrwald

Fundort: Hüpft direkt beim Eingang des Irrwalds in der nordwestlichen Ecke.

Fundort des 7. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #8

Gebiet: Irrwald

Fundort: Nachdem ihr die erste Untergrundpassage durchquert habt, müsst ihr nordwestlich vom Baumstumpf springen.

Fundort des 8. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #9

Gebiet: Irrwald

Fundort: Im nächsten Abschnitt findet ihr sieben Baumstümpfe. Klettert in den Baumstumpf rechts in der ersten Reihe. Südwestlich vom Trampolin findet ihr den Geheimschatz im Untergrund.

Fundort des 9. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #10

Gebiet: Irrwald

Fundort: Danach klettert ihr in den Baumstumpf links in der zweiten Reihe. Der Geheimschatz befindet sich in der Ecke nördlich vom Trampolin.

Fundort des 10. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #11

Gebiet: Irrwald

Fundort: Folgt danach dem Hauptpfad und begebt euch in den hintersten Baumstumpf. Hinter dem schlafenden Wiggler ist der Schatz versteckt.

Fundort des 11. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #12

Gebiet: Irrwald

Fundort: Nachdem ihr die Kreuzung im Irrwald durchquert habt, müsst ihr kurz vor dem Speicherbox in der südwestlichen Ecke springen.

Fundort des 12. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #13

Gebiet: Röhrentunnel

Fundort: Im Abschnitt mit den aufgereihten Röhren, müsst ihr in die zweite Röhre klettern. Springt danach über der Kante des oberen Wegs, um eine unsichtbare Plattform zu offenbaren, dank der ihr nach oben gelangt. Macht dann etwa drei Schritte nach vorne und hüpft, um den Geheimschatz zu finden.

Fundort des 13. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #14

Gebiet: Röhrentunnel

Fundort: Im gleichen Abschnitt wie zuvor gibt es einen weiteren Schatz. Dieser befindet sich genau zwischen dem ersten Geheimschatz und der sichtbaren Truhe am Ende des Wegs.

Fundort des 14. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #15

Gebiet: Yoshis Eiland

Fundort: Stellt euch hinter die Speicherbox und springt.

Fundort des 15. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #16

Gebiet: Borstos Bergpass

Fundort: Stellt euch auf den Busch im Westen des Gebiets und hüpft.

Fundort des 16. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #17

Gebiet: Borstos Bergpass

Fundort: Am Ende des ersten Abschnitts müsst ihr vor dem Ausgang in der nördlichen Ecke springen.

Fundort des 17. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #18

Gebiet: Borstos Turm

Fundort: Springt am Ende des Gangs mit den Snifits in der nördlichen Ecke.

Fundort des 18. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #19

Gebiet: Borstos Turm

Fundort: Nachdem ihr von einem Steinblock nach oben katapultiert wurdet, müsst ihr im folgenden Raum in der westlichen Ecke hüpfen.

Fundort des 19. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #20

Gebiet: Borstos Turm

Fundort: Springt im Speicherraum kurz vor Borstos Raum in der südlichen Ecke.

Fundort des 20. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #21

Gebiet: Borstos Turm

Fundort: Ebenfalls im Speicherraum müsst ihr die auf die gelben Plattformen hüpfen. Von der dritten gelben Plattform aus gilt es, auf die Truhe in der nördlichen Ecke zu springen. Der Geheimschatz befindet sich über der Truhe.

Fundort des 21. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #22

Gebiet: Ehelingen

Fundort: Begebt euch im Hotel ins Zimmer im ersten Stockwerk. Der Schatz befindet sich über der Kommode in der westlichen Ecke.

Fundort des 22. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #23

Gebiet: Versunkenes Wrack

Fundort: Im Raum mit dem Mario-Doppelgänger müsst ihr einen unsichtbaren Schalterblock in der Mitte des Raums entdecken, der den Geheimschatz offenbart. Danach müsst ihr es schaffen, auf den Kopf des Mario-Doppelgängers zu springen, um den Schatz zu erreichen.

Fundort des 23. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #24

Gebiet: Randland

Fundort: Stellt euch im ersten Abschnitt auf die gelbe, sich bewegende, Plattform und springt am höchsten Punkt nach Norden ab.

Fundort des 24. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #25

Gebiet: Randland

Fundort: Im nächsten Abschnitt befördert euch eine Kanone in ein Loch, aus dem drei Köterliche herausspringen. Hüpft an der südlichen Kante zum Loch, um eine unsichtbare Plattform zu entdecken. Damit gelangt ihr auf die obere Ebene, wo sich links der Geheimschatz befindet.

Fundort des 25. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #26

Gebiet: Randland

Fundort: Im Abschnitt mit der Speicherbox und den Stichlern müsst ihr nach rechts zu den drei violetten Blumen gehen. Stellt euch auf die mittlere Blume und springt nach Nordosten.

Fundort des 26. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #27

Gebiet: Randland

Fundort: Vom letzten Geheimschatz aus folgt ihr dem östlichen Pfad. Hier erreicht ihr eine vermeintliche Sackgasse unter der Blockbrücke. In der Wand befindet sich allerdings ein großes Loch. Wenn ihr dort einen Raucheffekt seht, müsst ihr hineinspringen, um eine geheime Höhle zu betreten. Hüpft über die drei Geklore und ihr trefft anschließend auf einen Köterlich. Springt dann in der Ecke im Norden, um den Schatz zu entdecken.

Fundort des 27. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #28

Gebiet: Randland (Belloms Tempel)

Fundort: In Belloms Tempel erreicht ihr nach der Röhre einen Abschnitt mit einer Schatztruhe vor einer Treppe. Über die seitlichen Wände müsst ihr auf die Truhe springen. Über der Truhe ist der Geheimschatz versteckt.

Fundort des 28. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #29

Gebiet: Randland (Belloms Tempel)

Fundort: Nach dem letzten Schatz findet ihr am Fuße der folgenden Treppe rechts in der Ecke den nächsten Geheimschatz.

Fundort des 29. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #30

Gebiet: Monsterschlupf

Fundort: Begebt euch im Eingangsbereich von Monsterschlupf in die westliche Ecke und hüpft.

Fundort des 30. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #31

Gebiet: Bohnental

Fundort: Wenn ihr das Bohnental betretet, steigt ihr zunächst in die rechte Röhre. Danach springt ihr links in der Sackgasse, um den Schatz zu offenbaren.

Fundort des 31. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #32

Gebiet: Bohnental

Fundort: Im weiteren Verlauf findet ihr im Bohnental einen Abschnitt mit fünf Röhren. Wartet, bis der Shy Guy die Pflanze im Osten gießt. Besiegt anschließend die Piranha-Pflanze und steigt in die Röhre. In der Mitte der südöstlichen Wand findet ihr den Geheimschatz.

Fundort des 32. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #33

Gebiet: Bohnental

Fundort: Begebt euch wieder nach oben zum Röhrenkreis und wartet, bis der Shy Guy die südöstliche Pflanze gießt. Erneut müsst ihr die Pflanze ausschalten und in die Röhre klettern. Südwestlich neben der sichtbaren Truhe findet ihr den Geheimschatz.

Fundort des 33. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #34

Gebiet: Nimbusland

Fundort: Begebt euch in den Item-Land und springt auf den gestapelten Kartons.

Fundort des 34. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #35

Gebiet: Nimbusland (Schloss)

Fundort: In Schloss Nimbus müsst ihr einen Raum finden, wo einige Bewohner gefangen gehalten werden. Von einem der Bewohner erhaltet ihr einen Schlüssel, den ihr zum Weiterkommen benötigt. Im Korridor vor dem beschriebenen Raum ist der Geheimschatz über dem Forki versteckt.

Fundort des 35. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #36

Gebiet: Nimbusland (Schloss)

Fundort: Gegenüber vom letzten Schatz ist ein Loch in der Wand. Geht dort hinein und springt in der Sackgasse.

Fundort des 36. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #37

Gebiet: Nimbusland (Schloss)

Fundort: Nach dem Kampf gegen Birdo müsst ihr im anschließenden Raum rechts auf die Truhe springen. Über der Truhe ist der Geheimschatz.

Fundort des 37. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #38

Gebiet: Nimbusland (Schloss)

Fundort: Nachdem ihr die Ereignisse im Schloss beendet und alle befreit habt, findet ihr im Korridor vor dem Birdo-Raum in der nördlichen Ecke den Geheimschatz. Hier war zuvor eine sichtbare Truhe.

Fundort des 38. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimschatz #39

Gebiet: Waffenwelt

Fundort: Springt im zweiten Speicherraum links neben der Speicherbox.

Fundort des 39. Geheimschatzes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

