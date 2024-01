XXL-Update: Wird Starfield jetzt endlich richtig gut?

Starfield hatte einen eher holprigen Start – vor allem auf dem PC. Immerhin lässt Bethesda die Spielerschaft nicht im Regen stehen. Denn nun kündigt das Studio an, dass man noch diese Woche das größte Update seit dem Start nachschiebt, das einige gravierende Fehler aus der Welt schafft.

Starfield Facts

Bethesda verspricht großes Starfield-Update

Auch knapp vier Monate nach dem Start von Starfield gibt es immer noch unzählige Bugs, Glitches und fehlende Funktionen, die einigen Spielern das RPG madig machen. Seit dem Release im Herbst haut Bethesda in unregelmäßigen Abständen Updates raus, die sich genau diesen Problemen widmen.

Doch das scheint erst der Auftakt gewesen zu sein. Wie Bethesda via X (ehemals Twitter) verkündet, erscheint am 17. Januar das bislang größte Update für Starfield auf Steam. Der Patch soll über 100 Fehlerbehebungen und Verbesserungen umfassen. Bugs in diversen Quests, die es verhindern, diese weiterzuführen oder zu beenden, sollen behoben werden. Zudem ist von einigen grafischen Verbesserungen bei Texturen, Licht- und Schattengebung die Rede. Auch Widescreen-Support ist in der Liste zu finden. Einige Vergleichsbilder gibt es direkt im Thread zu sehen:

Starfield-Update auf Steam: So kommt ihr schon früher an die neue Version

Was Spieler jedoch wissen sollten: Das neue Update wird am 17. Januar 2024 erstmal nur über das Steam-Beta-Programm ausgerollt. Mit anderen Worten: Steam-Spieler müssen sich aktiv fürs Beta-Programm von Starfield anmelden, um vorab Zugriff auf das Update zu erhalten. Geht dafür wie folgt vor:

Sucht in eurer Steam-Bibliothek nach „Starfield“. Klickt mit der rechten Maustaste auf den Eintrag des Spiels, wählt dann „Eigenschaften“ aus. Wechselt im sich nun öffnenden Fenster zum Reiter „Betas“. Wählt ab dem 17. Januar die neue Beta-Version im Drop-down-Menü aus.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, wird das Update anschließend über Steam heruntergeladen und installiert.

Gut zu wissen: Bethesda hat bereits angekündigt, dass das Update etwa zwei Wochen später für alle Spieler ausgerollt werden soll. Mit anderen Worten: Wer keine Lust hat, sich mit der Beta-Version herumzuschlagen, muss sich nur etwas in Geduld üben.