Sand Land: Alle Materialien und Ressourcen finden

Sand Land ist geradezu überfrachtet mit einer Unmenge an Materialien und Ressourcen, die ihr für das Crafting und Aufwerten von Ausrüstung benötigt. An dieser Stelle listen wir euch die Fundorte aller Gegenstände im Spiel auf, damit ihr immer das findet, was ihr sucht.

Sand Land Facts

Alle Ressourcen für das Crafting finden

Für das Bauen und Aufwerten aller Fahrzeuge, Panzer und Kampf-Mechs in Sand Land werdet ihr eine große Menge an Materialien benötigen. Die Ressourcen erhaltet ihr entweder als Beute von feindlichen Panzern, Monstern, Mineralvorkommen oder ihr kauft sie bei Händlern wie dem Gegenstandsladen in Spino.

Zudem müsst ihr mit gefundenen Materialien oft neue Items in der Werkstatt herstellen. Relativ früh zu Spielbeginn findet ihr eine solche Werkstatt beim Schrottermarkt in Lisab nordwestlich von Spino. Über die 9. Nebenquest „Tüftlergeschwister“ schaltet ihr darüber hinaus eine eigene Werkstatt in Spino frei. Da ihr ständig zwischen eurer Garage und der Werkstatt hin- und herlaufen müsst, lohnt es sich, diese Nebenquest möglichst früh freizuschalten.

Wichtiger Hinweis: Die Verfügbarkeit von Materialien im Gegenstandsladen oder zur Herstellung in der Werkstatt ist sehr oft an eurem Fortschritt in der Hauptquest gekoppelt. Zum Beispiel werden manche Rezepte erst freigeschaltet, wenn ihr bestimmte Storymissionen oder Nebenquests abgeschlossen habt. Bestimmte Items von Monstern bekommt ihr auch erst im späteren Gebiet Waldland. Endgame-Materialien für das maximale Aufwerten eurer Fahrzeuge werden erst nach der Story freigeschaltet.

Materialien-Liste mit Fundorten

In der folgenden Liste seht ihr alle Materialen von Sand Land mit ihren Fundorten:

Kaktus: Zerstört Kakteen in Sandland.

Zerstört Kakteen in Sandland. Pflanzenrohstoffe: Zerstört vertrocknete Bäume in Sandland.

Zerstört vertrocknete Bäume in Sandland. Eisenerz: Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Blei-Erz: Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Titanerz: Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Platinerz: Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Salpeter: Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Quarzstein: Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Alter Eisenbarren: Beute aus Mineralvorkommen in Ruinen. Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Beute aus Mineralvorkommen in Ruinen. Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Quarz: Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Antigrav-Stein: Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden.

Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann im Handelsposten von Spino eingetauscht werden. Kupfererz: Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann nur verkauft werden.

Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann nur verkauft werden. Silbererz: Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann nur verkauft werden.

Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann nur verkauft werden. Golderz: Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann nur verkauft werden.

Seltene Beute aus Mineralvorkommen (Grüne Punkte auf der Minmap). Kann nur verkauft werden. Raptorschuppe: Beute von rötlichen Raptoren im Sandland.

Beute von rötlichen Raptoren im Sandland. Puraptorschuppe: Beute von weißen Raptoren im Sandland. Diese tauchen nur nachts oder in Höhlen auf. Direkt nordöstlich vor Spino findet ihr nachts weiße Raptoren.

Beute von weißen Raptoren im Sandland. Diese tauchen nur nachts oder in Höhlen auf. Direkt nordöstlich vor Spino findet ihr nachts weiße Raptoren. Waldraptorschuppe: Beute von violetten Raptoren im Waldland.

Beute von violetten Raptoren im Waldland. Alpha-Raptorschuppe: Beute von rötlichen Alpha-Raptoren (Minibosse) im Sandland.

Beute von rötlichen Alpha-Raptoren (Minibosse) im Sandland. Omega-Raptorschuppe: Beute von violetten Omega-Raptoren (Minibosse) im Waldland.

Beute von violetten Omega-Raptoren (Minibosse) im Waldland. Killerskorpion-Exoskelett: Beute von bräunlichen Skorpionen im Sandland.

Beute von bräunlichen Skorpionen im Sandland. Assassinenskorpion-Exoskelett: Beute von gräulichen Skorpionen im Waldland. Sie sind auch oft in Ruinen zu finden.

Beute von gräulichen Skorpionen im Waldland. Sie sind auch oft in Ruinen zu finden. Königsskorpion-Exoskelett: Beute von bräunlichen Königsskorpionen (Minibosse) im Sandland.

Beute von bräunlichen Königsskorpionen (Minibosse) im Sandland. Wüstenkrokodilhaut: Beute von bräunlichen Wüstenkrokodilen im Sandland. Diese findet ihr nur in der Nähe von Treibsand. Zum Beispiel nordöstlich vom Dämonendorf oder rund um die legendäre Quelle im Südosten der Karte.

Beute von bräunlichen Wüstenkrokodilen im Sandland. Diese findet ihr nur in der Nähe von Treibsand. Zum Beispiel nordöstlich vom Dämonendorf oder rund um die legendäre Quelle im Südosten der Karte. Krokodilhaut: Beute von bläulichen Krokodilen im Waldland. Diese findet ihr nur in Gewässern.

Beute von bläulichen Krokodilen im Waldland. Diese findet ihr nur in Gewässern. Höhlenkobraschuppe: Beute von violetten Kobras in Sandland und Waldland. Ihr findet sie häufig in Ruinen oder Grotten.

Beute von violetten Kobras in Sandland und Waldland. Ihr findet sie häufig in Ruinen oder Grotten. Dschungelkobraschuppe: Beute von hellen Kobras in Waldland.

Beute von hellen Kobras in Waldland. Pteranodon-Flügel: Beute von allen Pterandons (Flugsuarier).

Beute von allen Pterandons (Flugsuarier). Blasser Pteranodon-Flügel: Beute von hellbraunen Pterandons in Sandland.

Beute von hellbraunen Pterandons in Sandland. Dunkler-Pteranodon-Flügel: Beute von dunkelbraunen Pterandons in Waldland.

Beute von dunkelbraunen Pterandons in Waldland. Don-Pteranodon-Flügel: Beute von rötlichen Pterandons (Minibosse) in Sandland.

Beute von rötlichen Pterandons (Minibosse) in Sandland. Killerskorpion-Gift: Beute von bräunlichen Skorpionen im Sandland.

Beute von bräunlichen Skorpionen im Sandland. Assassinenskorpion-Gift: Beute von gräulichen Skorpionen im Waldland. Sie sind auch oft in Ruinen zu finden.

Beute von gräulichen Skorpionen im Waldland. Sie sind auch oft in Ruinen zu finden. Wüstenkrokodil-Öl: Beute von bräunlichen Wüstenkrokodilen im Sandland. Diese findet ihr nur in der Nähe von Treibsand. Zum Beispiel nordöstlich vom Dämonendorf oder rund um die legendäre Quelle im Südosten der Karte.

Beute von bräunlichen Wüstenkrokodilen im Sandland. Diese findet ihr nur in der Nähe von Treibsand. Zum Beispiel nordöstlich vom Dämonendorf oder rund um die legendäre Quelle im Südosten der Karte. Krokofett: Mögliche Beute von allen Krokodilarten.

Mögliche Beute von allen Krokodilarten. Höhlenkobra-Gift: Beute von violetten Kobras in Sandland und Waldland. Ihr findet sie häufig in Ruinen oder Grotten.

Beute von violetten Kobras in Sandland und Waldland. Ihr findet sie häufig in Ruinen oder Grotten. Dschungelkobra-Gift: Beute von hellen Kobras in Waldland.

Beute von hellen Kobras in Waldland. Soldatenbienenhonig: Beute von Soldatenbienen, die an vielen Orten in Waldland zu finden sind.

Beute von Soldatenbienen, die an vielen Orten in Waldland zu finden sind. Königlicher Bienenhonig: Beute von Königlichen Bienen (Minibosse) in Waldland.

Beute von Königlichen Bienen (Minibosse) in Waldland. Panther-Reißzahn: Beute von allen Pantherarten in Sandland und Waldland.

Beute von allen Pantherarten in Sandland und Waldland. Großer Panther-Reißzahn: Beute von allen großen Pantherarten (Minibosse) in Sandland und Waldland.

Beute von allen großen Pantherarten (Minibosse) in Sandland und Waldland. Geji-Drachenstachel: Beute von Geji-Drachen. Ein solcher Boss spawnt im Geji-Drachengebiet im Tal direkt nördlich der Aro-Dorfruinen. Es gibt auch eine Kopfgeldjagd für diesen Geji-Drachen, die ihr immer wieder abschließen könnt, um zusätzlich Geld und Items zu bekommen.

Beute von Geji-Drachen. Ein solcher Boss spawnt im Geji-Drachengebiet im Tal direkt nördlich der Aro-Dorfruinen. Es gibt auch eine Kopfgeldjagd für diesen Geji-Drachen, die ihr immer wieder abschließen könnt, um zusätzlich Geld und Items zu bekommen. Glitzernde grüne Schuppe: Seltene Beute von grünen Raptoren im Waldland.

Seltene Beute von grünen Raptoren im Waldland. Leuchtrotes Exoskelett: Seltene Beute von roten Raptoren in Sandland.

Seltene Beute von roten Raptoren in Sandland. Stahlblauer Flügel: Seltene Beute von blauen Pterandons in Waldland.

Seltene Beute von blauen Pterandons in Waldland. Erntegut: Könnt ihr nach der 42. Nebenquest „Erste Knospen“ von den Feldern in Spino ernten.

Könnt ihr nach der 42. Nebenquest „Erste Knospen“ von den Feldern in Spino ernten. Farbe: Kann in der Werkstatt aus Erntegut hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Erntegut hergestellt werden. Kanonenrohr-Schrott: Seltene Beute von feindlichen Panzern.

Seltene Beute von feindlichen Panzern. Kleiner Werfer-Schrott: Seltene Beute von feindlichen Sprung-Bots und Motorrädern.

Seltene Beute von feindlichen Sprung-Bots und Motorrädern. Großer Werfer-Schrott: Seltene Beute von feindlichen Schwebeautos und Hüpfern.

Seltene Beute von feindlichen Schwebeautos und Hüpfern. Roboterarm-Schrott: Seltene Beute von feindlichen Kampfrüstungen und Kampf-Bots.

Seltene Beute von feindlichen Kampfrüstungen und Kampf-Bots. Maschinengewehrschrott: Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen.

Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Laser-Kanonen-Schrott: Seltene Beute von feindlichen Schwebeautos und Schwebepanzern.

Seltene Beute von feindlichen Schwebeautos und Schwebepanzern. Antike Kupfermünze: Beute in Ruinen. Belohnung für manche Kopfgeldjagden.

Beute in Ruinen. Belohnung für manche Kopfgeldjagden. Antike Silbermünze: Beute in Ruinen. Belohnung für manche Kopfgeldjagden.

Beute in Ruinen. Belohnung für manche Kopfgeldjagden. Antike Goldmünze: Seltene Beute in Ruinen.

Seltene Beute in Ruinen. Zweitklassige Schraube: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Standard-Schraube: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Wertige Schraube: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Premium-Schraube: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Zweitklassiges Zahnrad: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Standard-Zahnrad: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Wertiges Zahnrad: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Premium-Zahnrad: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Zweitklassiges Kabel: Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Standard-Kabel: Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Wertiges Kabel: Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Premium-Kabel: Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Zweitklassige Feder: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Standard-Feder: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Wertige Feder: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Premium-Feder: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Zweitklassiger Stahl: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Standard-Stahl: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Wertiger Stahl: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Premium-Stahl: Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Häufige Beute von feindlichen Panzern und Fahrzeugen. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Raptorstahl: Kann in Werkstatt aus zweitklassigem Stahl und Raptorschuppen hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus zweitklassigem Stahl und Raptorschuppen hergestellt werden. Raptorlegierung: Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Raptorschuppen hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Raptorschuppen hergestellt werden. Wertige Raptorlegierung: Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Waldraptorschuppen hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Waldraptorschuppen hergestellt werden. Krokostahl: Kann in Werkstatt aus zweitklassigem Stahl und Wüstenkrokodilhäuten hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus zweitklassigem Stahl und Wüstenkrokodilhäuten hergestellt werden. Krokolegierung: Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Wüstenkrokodilhäuten hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Wüstenkrokodilhäuten hergestellt werden. Wertige Krokolegierung: Kann in Werkstatt aus hochwertigem Stahl und Krokodilhäuten hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus hochwertigem Stahl und Krokodilhäuten hergestellt werden. Skorpionlegierung: Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Killerskorpionhüllen hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Killerskorpionhüllen hergestellt werden. Deluxe-Skorpionlegierung: Kann in Werkstatt aus wertigem Stahl und Assassinenskorpion-Exoskeletten hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus wertigem Stahl und Assassinenskorpion-Exoskeletten hergestellt werden. Kobralegierung: Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Höhlenkobraschuppen hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Höhlenkobraschuppen hergestellt werden. Wertige Kobralegierung: Kann in Werkstatt aus wertigem Stahl und Dschungelkobraschuppen hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus wertigem Stahl und Dschungelkobraschuppen hergestellt werden. Pantherlegierung: Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Panther-Reißzähnen hergestellt werden.

Kann in Werkstatt aus Standard-Stahl und Panther-Reißzähnen hergestellt werden. Superharte Pantherlegierung: Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und großen Panther-Reißzähnen hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich.

Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und großen Panther-Reißzähnen hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich. Superharte Kroktorlegierung: Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und Krokodilhäuten hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich.

Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und Krokodilhäuten hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich. Superharte Skorptorlegierung: Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und Killerskorpion-Exoskeletten hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich.

Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und Killerskorpion-Exoskeletten hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich. Superharte Schlangentorlegierung: Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und Dschungelkobraschuppen hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich.

Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und Dschungelkobraschuppen hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich. Superharte Panthatorlegierung: Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und großen Panther-Reißzähnen hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich.

Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Omega-Raptorschuppen und großen Panther-Reißzähnen hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich. Superharte Gejilegierung: Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Geji-Drachenstacheln hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich.

Kann in Werkstatt aus Premium-Stahl und Geji-Drachenstacheln hergestellt werden. Erst nach gewissem Storyfortschritt möglich. Zweitklassiger Zähler: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Standard-Zähler: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Wertiger Zähler: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Premium-Zähler: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Zweitklassiger Sensor: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Standard-Sensor: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Wertiger Sensor: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Premium-Sensor: Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten und Möchtegern-Schrottern. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Zweitklassiges Schießpulver: Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Standard-Schießpulver: Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Wertiges Schießpulver: Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Premium-Schießpulver: Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt).

Seltene Beute von feindlichen Soldaten. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Kann in der Werkstatt hergestellt werden (Nach bestimmten Story-Fortschritt). Pflanzenöl: Kann in der Werkstatt aus Pflanzen und Kakteen hergestellt werden. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Kann in der Werkstatt aus Pflanzen und Kakteen hergestellt werden. Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Skorpion-Öl: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Killerskorpion-Gift hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Killerskorpion-Gift hergestellt werden. Deluxe-Skorpion-Öl: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Assassinenskorpion-Gift hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Assassinenskorpion-Gift hergestellt werden. Honig-Öl: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Soldatenbienenhonig hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Soldatenbienenhonig hergestellt werden. Deluxe-Honig-Öl: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Königlichem Bienenhonig hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Königlichem Bienenhonig hergestellt werden. Wüstenkrokodil-Öl: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Wüstenkrokodil-Öl hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Wüstenkrokodil-Öl hergestellt werden. Deluxe-Wüstenkrokodil-Öl: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Krokofett hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Krokofett hergestellt werden. Stoßdämpfender Gummi: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenrohstoffen hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenrohstoffen hergestellt werden. Pteranodon-Gummi: Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Pterandon-Flügeln hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Pterandon-Flügeln hergestellt werden. Wertiger Pteranodon-Gummi: Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Pterandon-Flügeln hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Pterandon-Flügeln hergestellt werden. Kobra-Gummi: Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Höhlenkobra-Gift hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Höhlenkobra-Gift hergestellt werden. Spezial-Pteranodon-Gummi: Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi, Dunkler-Pterandon-Flügel und Blasser-Pterandon-Flügel hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi, Dunkler-Pterandon-Flügel und Blasser-Pterandon-Flügel hergestellt werden. Spezial-Kobra-Gummi: Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Dschungelkobra-Gift hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi und Dschungelkobra-Gift hergestellt werden. Premium-Pteranodon-Gummi: Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi, Don-Pterandon-Flügeln und Blasser-Pterandon-Flügel hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Stoßdämpfendem Gummi, Don-Pterandon-Flügeln und Blasser-Pterandon-Flügel hergestellt werden. Magnet: Kann in der Werkstatt aus alten Eisenbarren hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus alten Eisenbarren hergestellt werden. Glas: Kann in der Werkstatt aus Quarzstein hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Quarzstein hergestellt werden. Plastik: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Pflanzenrohstoffen hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenöl und Pflanzenrohstoffen hergestellt werden. Holzlatten: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenrohstoffen hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenrohstoffen hergestellt werden. Stein: Kann in der Werkstatt aus Eisenerz hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Eisenerz hergestellt werden. Seil: Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Klebstoff: Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen).

Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen). Gewebe: Kann in der Werkstatt aus Pflanzenrohstoffen hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pflanzenrohstoffen hergestellt werden. Kaktusseide: Kann in der Werkstatt aus Kaktus und Pflanzenrohstoffen hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Kaktus und Pflanzenrohstoffen hergestellt werden. Leder: Kann in der Werkstatt aus Pterandon-Flügeln hergestellt werden.

Kann in der Werkstatt aus Pterandon-Flügeln hergestellt werden. Ton: Käuflich im Gegenstandsladen von Spino (Nach bestimmten Fortschritt in Haupt- und Nebenmissionen)

