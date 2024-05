Samsung legt nach: Weitere Handys erhalten brandneues Software-Update

Samsung hat in diesem Monat richtig viel zu tun. Es wurden gleich zwei große Software-Updates für viele aktuelle und ältere Smartphones veröffentlicht. One UI 6.1 ist schon auf vielen Geräten gelandet, doch das Mai-Update hat sich bisher sehr verzögert. Nun beginnt der Rollout für die Galaxy-S23-Serie und damit die Hoffnung, dass ein großes Problem gelöst wird.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S23 erhält Mai-Update

Wenn ihr ein Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra besitzt, dann habt ihr das One-UI-6.1-Update mit Sicherheit schon erhalten. Ab sofort wird zuerst in den USA und bald auch in Europa das neueste Mai-Update verteilt (Quelle: SamMobile). Genau wie schon bei den Galaxy-S24-Smartphones werden in erster Linie viele Sicherheitslücken geschlossen. Entsprechend solltet ihr das Software-Update installieren, wenn es euch in nächster Zeit angeboten wird.

Anzeige

Da das Mai-Update für die Galaxy-S23-Smartphones noch so frisch ist, ist nicht klar, ob ein Fehler von One UI 6.1 behoben wird. Es geht dabei um den erhöhten Energieverbrauch, der bei der neuen Version im Vergleich zu One UI 6.0 auftritt. Die Galaxy-S22-Smartphones haben nach dem One-UI-6.1-Update schon eine zusätzliche neue Version erhalten. Dort wurde es mit der Akkulaufzeit etwas besser. Entsprechend sind die Hoffnungen groß, dass das Mai-Update für die Galaxy-S23-Modelle auch Linderung bringt. Sobald es dazu nähere Informationen gibt, werden wir euch informieren.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Weitere Samsung-Handys werden schnell folgen

Damit hat Samsung auch den Startschuss für alle anderen Handys gegeben. Das Unternehmen testet immer erst mit einer Generation und rollt das neueste Software-Update für alle anderen Handys etwas später aus. In dem Fall waren es vor einiger Zeit die Galaxy-S24-Modelle und jetzt die Galaxy-S23-Handys. Das Mai-Update kam in diesem Monat relativ spät und dürfte in den kommenden Tagen den großen Rollout erfahren. Dann werden auch noch ältere Handys sowie die Einsteiger- und Mittelklasse abgedeckt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.