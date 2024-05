Samsung macht sich über Apple lustig – und trifft einen wunden Punkt

Apple hat passend zur Vorstellung des neuen iPad Pro einen Werbespot veröffentlicht, in dem viele Gegenstände von Kreativen zerquetscht wurden. Apple hat den Werbespot zwar mittlerweile zurückgezogen, doch Samsung nutzt die Möglichkeit, um sich den Konkurrenten in einem eigenen Video vorzuknöpfen.

Samsung Electronics Facts

Samsung knöpft sich Apple in neuem Video vor

Samsung hat auf X (ehemals Twitter) ein Video veröffentlicht, in dem sich das Unternehmen über Apples Fehler mit dem iPad-Werbespot lustig macht. Unter dem Motto „Wir würden Kreativität niemals zerstören“ spielt Samsung ganz klar auf die zerstörten Gegenstände der Kreativen an. Und obwohl eine Gitarre beschädigt am Boden liegt, lässt sich damit noch ein Lied spielen. Die Noten dafür werden selbstverständlich auf einem Samsung-Tablet angezeigt. Schaut euch das Video nachfolgend gerne an:

Samsung-Spot: Wir würden Kreativität niemals zerstören

Und wenn ihr euch das Original von Apple noch nicht angeschaut habt, dann könnt ihr das nachfolgend auch noch einmal machen:

Crush! Apples kritisierter Werbespot zum iPad Pro

Für Apple war das ein seltener Fehltritt, den das Unternehmen so schnell zugegeben und einen Rückzieher gemacht hat. Normalerweise sitzt das Unternehmen Probleme aus oder schiebt es auf die Nutzerinnen und Nutzer, die ihr iPhone falsch halten und Ähnliches. Da gab es viele Beispiele für so ein Verhalten. Samsung hingegen nutzt jede Schwäche von Apple, um sich darüber lustig zu machen.

Anzeige

Samsung wird ebenfalls hops genommen

X (ehemals Twitter) ist bekannt für seinen rauen Ton und dort wird Samsung von einigen Nutzern für den Spot direkt hops genommen. So behauptet einer, dass „Samsungs Kreativität darin besteht, bei Apple zu kopieren“ (Quelle: X). Ein anderer behauptet, dass „Samsung immer nur Copy & Paste macht“, also nur kopieren würde (Quelle: X). Solche Kommentare gibt es aber immer bei Werbespots, in denen sich Samsung über Apple lustig macht. Hier treffen beide Lager aufeinander und jedes will das eigene Unternehmen im besten Licht darstellen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.