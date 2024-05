14 Kundenfragen auf Amazon, bei denen ihr euch einfach nur an den Kopf fasst

© Bildquelle: Amazon/Oz Orgonite 4 / 16

Wo hält man am besten Ausschau nach witzigen Kundenfragen und -antworten? Richtig, bei möglichst abgedrehten und absurden Produkten. Dazu gehört auch die Akasha Säule mit Orgonit-Sockel. Stolze 4.500 Euro soll das Gebilde kosten, welches all die negative Energie in eurer Umgebeung in positive umwandelt. Da stellt sich diesem Interessenten doch die Frage:

Bildquelle: Amazon

Frage: „Leerer Eimer, Beton und Kupferstangen rein, zack, feddich?“

Antwort: „Fast. Man braucht zwingend einen erfahrenen Schamanen aus der eisigen Tundraregion der subpolaren Ökozone. Ohne ist es leider nur ein Haufen Stagen in einem Eimer und damit völlig wirkungslos. Ich selbst habe einige Erfahrungen und bin auf meiner spirituellen Reise inzwischen so weit fortgeschritten, dass ich sogar ganze Grundstücke und auch Personen voll-ionisieren kann. Dadurch werden SIE zum mobilen Chembuster und sind nicht mehr statisch an die Säule gebunden. Preislich liegt das auch ungleich günstiger - ich biete ihnen das KOMPLETTE Ritual für den halben Preis der Säule an. Na, das ist doch was, oder?“