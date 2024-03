Deezer Probemonat: 2 Monate gratis Musik streamen

Ihr könnt Deezer kostenlos nutzen und an eurem Rechner, dem iPhone oder eurem Android-Smartphone unbegrenzt Musik streamen, ohne einen einzigen Cent dafür zu bezahlen. Dabei gibt es einen kostenpflichtigen Premium-Zugang sowie eine komplett kostenlose Free-Option. Die Premium-Variante von Deezer kann man im Moment 2 Monate lang kostenlos testen.

Normalerweise bietet Deezer Neukunden einen Test-Zugang für 30 Tage an. Aktionsweise bekommt man derzeut aber 2 Monate den kostenlosen Zugriff auf alle Deezer-Funktionen. Die Anmeldung für den Gratis-Zeitraum findet man hier: Zu Deezer. Die Aktion läuft voraussichtlich noch für Anmeldungen bis zum 3. April 2024.

Wer Deezer bereits früher einmal genutzt hat, bekommt möglicherweise ebenfalls ein Sonderangebot und kann den Musik-Streaming-Dienst 3 Monate lang für je 3,99 Euro nutzen. Der Standard-Preis für Deezer Premium liegt bei 11,99 Euro.

Deezer Premium 2 Monate lang kostenlos nutzen – so gehts

Der Musik-Streaming-Anbieter Deezer gehört zu den beliebtesten Spotify-Alternativen. Der Musik-Katalog bietet inzwischen über 90 Millionen Songs. Im Umfang und auch in den Funktionen muss sich der Anbieter also vor keiner Musik-Streaming-Alternative verstecken. Wie auch bei anderen Anbietern üblich, gibt es auch bei Deezer verschiedene Abo-Modelle mit unterschiedlichen Kosten und Funktionen. Neben den Bezahl-Modellen Deezer Premium und Deezer Family besteht aber auch die Möglichkeit, Deezer dauerhaft kostenlos zu nutzen ohne ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen.

Tipp: Der Musik-Katalog von Deezer ist auch in Kombination mit den Video-Inhalten von RTL+ verfügbar. Das Programm läuft unter dem Titel „RTL+ Max“ und bietet zusätzlich Zugriff auf die Video-Inhalte von RTL+.

Deezer Free vs. Premium

Mit der „Free“-Option kann man Deezer auch dauerhaft kostenlos nutzen. Allerdings muss man auf einige Features verzichten. So kann man zum Beispiel nicht jeden beliebigen Song abspielen und keine Lieder für die Offline-Wiedergabe herunterladen. Die verschiedenen Optionen im Vergleich:

FREE PREMIUM STUDENT FAMILY Anzahl individueller Konten 1 1 1 6 Persönliche Mixe & Playlists ✔ ✔ ✔ ✔ Keine Werbung ✔ ✔ ✔ Spiele jeden Song ✔ ✔ ✔ Offline hören ✔ ✔ ✔ High Fidelity Sound (HiFi) ✔ ✔ ✔

Um Deezer gratis zu verwenden, besucht ihr zunächst die Webseite von Deezer und registriert euch entweder mit eurer E-Mail-Adresse, mit Facebook oder dem Google-Account. Anschließend könnt ihr unbegrenzt Musik am PC oder am Tablet hören. Direkt nach der Anmeldung greift ihr gratis auf die Premium-Option mit allen Zusatz-Features zu. Normalerweise kann man Deezer Premium 1 Monat lang gratis testen. Manchmal wird der Probezeitraum aber auf 2 oder sogar 6 Monate verlängert. Wenn ihr auf die Zusatzfunktionen verzichten wollt, müsst ihr Deezer Premium rechtzeitig kündigen. Danach könnt ihr weiterhin auf das Musik-Streaming-Angebot zugreifen.

Deezer dauerhaft kostenlos hören

Wenn ihr die „Free“-Option von Deezer nutzt, gibt es von Zeit zu Zeit Werbeeinblendungen zwischen den einzelnen Songs. Am Smartphone gehen die Einschränkungen noch etwas weiter: Hier könnt ihr keine einzelnen Titel auswählen, sondern müsst auf die Zufallsauswahl von „Deezer Flow“ vertrauen oder euch für eine der zahlreichen Radio-Stationen entscheiden.

Dazu kommt: Sowohl am Computer als auch am Smartphone hört ihr die Musik nur in der Standard-Qualität. Die bessere „HiFi“-Qualität gibt es erst mit Premium-Abo. Außerdem könnt ihr in der kostenlosen Variante keine Deezer-Musik herunterladen, um sie offline und ohne Zugriff auf das mobile Datenvolumen anzuhören. Der Umfang des Musik-Katalogs ist hingegen bei der Free- und Premium-Variante gleich.

Deezer Premium kostenlos testen

Wenn euch die Werbung zu sehr nervt oder ihr auch am Smartphone auswählen wollt, was ihr eigentlich hört, müsst ihr euch für die kostenpflichtige Version entscheiden. Hier fallen dann die Kosten 11m,99 Euro im Monat an. Praktisch ist, dass ihr euch nicht langfristig bindet, sondern auch von Monat zu Monat kündigen könnt, wenn euch der Streaming-Dienst nicht mehr zusagt. Ihr könnt den Premium-Zugang aber auch gleich für 1 ganzes Jahr buchen und 25 Prozent auf die Gebühren sparen. Zu den oben erwähnten Vorteilen wie der besseren Audio-Qualität, der Werbefreiheit und dem Offline-Modus kommt die Möglichkeit Favoriten und Playlists anzulegen. Außerdem könnt ihr die Radiostationen personalisieren, sowie Songtexte bei der aktuellen Wiedergabe anzeigen lassen.

Deezer: Gratis-Angebot ohne Zeitlimit nutzbar

Braucht ihr die Vorteile der Premium-Version nicht, könnt ihr Deezer aber vollständig kostenlos nutzen. Dank Werbefinanzierung steht der Musik-Streaming-Dienst auch gratis zur Verfügung. Praktischerweise gibt es dabei auch keine zeitliche Einschränkung. Ihr könnt Deezer also beliebig lange benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Ihr müsst lediglich eure E-Mail-Adresse und einen Benutzernamen bei der Registrierung angeben, außerdem wird euer Alter und das Geschlecht abgefragt. Danach könnt ihr im Browser am PC und Mac sowie über die Deezer-App auf dem Android-Smartphone und iPhone so viel Musik hören wie ihr wollt.

