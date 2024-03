Macher von Game of Thrones kehren zurück: Netflix-Hoffnung spaltet Kritiker

Sci-Fi-Fans fiebern der Netflix-Serie 3 Body Problem schon seit Langem entgegen. Das ambitionierte Projekt der Game-of-Thrones-Macher kassiert zum Start der ersten Staffel nun geteilte Kritikerwertungen – allerdings war damit wohl auch zu rechnen.

Neue Netflix-Hoffnung von den GoT-Machern

Die Serien-Adaption der Trisolaris-Trilogie zählt 2024 zu den Netflix-Projekten, die mit besonders viel Spannung erwartet werden – schließlich ist das zugrunde liegende Sci-Fi-Epos des chinesischen Autors Liu Cixin mehrfach ausgezeichnet und hat eine große Fan-Community für sich gewonnen. Der Hype für die Serie wurde noch verstärkt, weil D.B. Weiss und David Benioff, die Showrunner hinter Game of Thrones, für die Verfilmung verantwortlich zeichnen.

Die Drei Sonnen (im Englischen The Three Body Problem) ist der erste Roman in der Trisolaris-Trilogie, in dem die Menschheit ersten Kontakt mit einer weit entfernten Alien-Zivilisation herstellt. Diese macht sich daraufhin jedoch auf den Weg, um die Lichtjahre entfernte Erde anzugreifen. Die Menschheit muss sich somit auf einen existenziellen, jedoch noch Jahrhunderte entfernten Konflikt einstellen.

Schaut euch hier den Trailer zur Netflix-Serie 3 Body Problem an:

"3 Body Problem"-Trailer Englisch

3 Body Problem: Neue Netflix-Serie spaltet Kritiker

3 Body Problem ist in seiner Romanfassung ein spannendes und intelligentes Buch, allerdings keinesfalls leichte Lektüre. Vor allem die detaillierten Ausführungen über Astrophysik können bisweilen schwer im Magen liegen. Da erscheint es wenig verwunderlich, dass die ersten Kritikerstimmen zu der Netflix-Adaption ebenfalls nicht uneingeschränkt positiv ausfallen. Aktuell hat die Serie bei Rotten Tomatoes nach den ersten 26 Stimmen eine Wertung von 73 Prozent – bei Weitem keine Schande, aber eben auch nicht fehlerlos. (Quelle: RottenTomatoes)

In erster Linie scheinen die negativen Stimmen vom Drehbuch enttäuscht zu sein – einigen fehlt es an der Extra-Portion Wissenschaft, andere bezeichnen die Charaktere als flach. Ab dem 21. März könnt ihr euch von 3 Body Problem selbst ein Bild machen, denn dann erscheinen alle 8 Folgen der ersten Staffel auf einen Schlag bei Netflix.

3 Body Problem gehört 2024 ganz klar zu den meistgehypten Serien auf Netflix – auch bei uns in der Redaktion:

