Wie John Wick: Action-Film von Horrorlegende schafft krassen Erfolg

Im April müssen sich Action- und Kino-Fans warm anziehen. Denn in diesem Monat erscheint ein Film, den ihr auf der großen Leinwand nicht verpassen solltet – und Horrorlegende Jordan Peele hat fleißig dabei mitgeholfen.

Monkey Man wird jetzt schon mit John Wick verglichen – und der Trailer hat es in sich

Action- und John-Wick-Fans sollten sich den Filmtitel Monkey Man merken, denn hinter dem kommenden Kinofilm soll sich eine wahre Action-Perle verstecken. In Pressevorstellungen soll der Film begeisterten Beifall eingeheimst haben – und von vielen wird er mittlerweile mit den Blockbustern John Wick und The Raid vergleichen. Hinter dem Regiedebüt von Dev Patel (Slumdog Millionär, The Green Knight), der auch die Hauptrolle im Film spielt, steckt Horrorlegende Jordan Peele (Get Out, Nope) als Produzent.

Schon der Trailer zu Monkey Man hat es in sich:

Monkey Man - Trailer Deutsch

Der Rachefeldzug des Monkey Man

Darum geht es in Monkey Man: Rache. Nachdem seine Mutter ermordet wurde, begibt sich ein unbekannter, junger Mann (Dev Patel) auf einen blutigen Rachefeldzug gegen ein korrumpiertes System, das Arme und Schwache unterdrückt. Dabei trägt er eine Affenmaske, inspiriert von einem indischen Mythos.

Zuerst war geplant, Monkey Man bei Netflix mit einem Streaming-Release erscheinen zu lassen – doch die gehypten Reaktionen der Kritiker führten dazu, dass der Film nun doch direkt ins Kino kommt. Auf X (ehemals Twitter) könnt ihr einige dieser ersten Kritiken nachlesen, wie etwa diese:

Heilige Sch#ße! #MonkeyManMovie war wahnsinnig gut gemacht! Die Geschichte, die Dev Patel erzählt hat, war wunderbar! Er hat es echt mit seinem Regiedebüt geschafft! Die Kameraführung und die Farben waren krass! Der Film hat die Zuschauer komplett mitgenommen und der Soundtrack hörte sich extrem nach Jordan Peele an! Diese Kombination aus Patel/Peele ist knallhart gut! Dieser Film wird in den Kinos abgehen. Müsst ihr sehen!

Monkey Man soll am 11. April in den deutschen Kinos erscheinen und wird sich sehr wahrscheinlich auf der großen Leinwand lohnen. Trotzdem könnt ihr auch mit einem späteren Streaming-Release rechnen.

